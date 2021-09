No es lo mismo despedirse de los teatros que despedirse del público de Valladolid. La confusión que ha generado el anuncio de la retirada de Concha Velasco ha quedado despejada. Manuel, su hijo, deja claro que la actriz se ha despedido solo del público de Valladolid pero que seguirá haciendo la gira de la obra 'La habitación de María' hasta que termine. Por eso dijo adiós a sus paisanos, porque sabe que no volverá a su querida ciudad. Al menos con una obra de teatro. Sus hijos, Manuel y Paco, no quieren que duerma fuera de casa, que pase las noches en un hotel, que viaje. Ellos quieren que duerma cada noche en su casa y que Manuel siga acostándola, como hace ahora, noche tras noche. Los dos sabían que esta obra sería la última, la obra con la que dice adiós a las tablas. Su última función.

Manuel dice que acuesta cada noche a su madre, Concha Velasco. GTRES

Irse por la puerta grande Pero Concha no va a desaparecer, no va a dejar de trabajar y hacer las cosas que más le gustan. Sus hijos le dejarán que haga televisión, radio, prensa escrita... Todo menos teatro, porque, como dice Manuel, es muy duro. Estando en Madrid estará bien cuidada y podrá asistir sin problema a todas las revisiones médicas, algo importante para una mujer de 81 años. "Si recordáis la rueda de prensa que dio en Valladolid en marzo de 2018, en el Teatro Calderón, estreno de 'El funeral' con Antonio Resines, un gran éxito, ese día dijo que iba a ser la última función y se montó la de Dios es Cristo, no fue la última, ahora la última va a ser 'La habitación de María', pero otro día". Manuel quiere que termine esta gira y que se vaya cuando está en plenas facultades, quiere que su madre, la gran Concha Velasco, se vaya "por la puerta grande". 03.13 min La actriz Conche Velasco ha ingresado en el hospital de A Coruña a causa de una neumonía. Se encontraba en la ciudad gallega para representar su última obra cuando comenzó a sentirse indispuesta. Los diagnósticos son favorables y los médicos creen que en unos días podría recibir el alta.

La gira acaba en febrero de 2022 Manuel insiste, no quiere que su madre deje de trabajar, pero sí que pise el freno. "Lo que digo es que le quitemos las cosas que más le cansan, por ejemplo, creo que la gira esta que es una maravilla y que va en unos cochazos, a unos hotelazos y super bien cuidada, pero no puede llevar la vida de un rockero todo el día en la carretera, entonces creo que esta debe ser la última gira, que termina en febrero de 2022, pero que está super bien cuidada. Yo no voy a trabajar más con ella después de esto porque creo que debe dejarlo y porque si ella quiere hacer alguna otra chiquitita que sea en Madrid, que vaya haga su texto y que vuelva a casa… Porque no se le puede quitar de golpe algo tan maravilloso para ella. Es que estamos hablando de Concha Velasco, que es la reina de la escena y que agota todas las entradas de todos los teatros". 02.50 min Así se cuida Concha Velasco