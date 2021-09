Lamentablemente acabamos de conocer la triste noticia de que Jordi Rebellón ha muerto a causa de un ictus cerebral este miércoles 8 de septiembre a los 64 años, según ha confirmado su agencia de representación. "Tenemos que comunicar la triste noticia del fallecimiento de nuestro representado y amigo Jordi Rebellón. Siempre estarás en nuestros corazones. Queremos mandar un abrazo enorme a toda su familia y amigos. Descansa en paz", reza el post de Instagram donde han hecho pública la muerte del actor famoso por sus interpretaciones en míticas series de televisión como Hospital Central, donde encarnaba al doctor Vilches, Cuéntame cómo pasó, Servir y proteger, Médico de familia o Mercado central, entre otras, muchas de TVE. Tras tantos años dedicados al cine y a la televisión, sus compañeros de profesión, conmocionados por la pérdida de su amigo, despiden a Jordi Rebellón en las redes sociales con emotivos mensajes.

El mundo del cine y la televisión llora la muerte de Jordi Rebellón

Jordi Rebellón siempre estuvo muy unido a la televisión y a TVE. En esta casa apareció en Barrio Sésamo (1995), Makinavaja (1995), Fago (2008), Cuéntame cómo pasó (entre 2015 y 2016), Servir y Proteger (2018) o Mercado Central, siendo este último su trabajo más reciente de 2020 a 2021. Y nuestros compañeros de Archivo RTVE han recordado su paso por estos títulos.

“Ha fallecido el actor Jordi Rebellón. Nos deja su trabajo. En 2008 protagonizó la serie 'Fago'. Nuestro recuerdo y homenaje -- > https://t.co/uXJ4L7TboI #DEP pic.twitter.com/5OxZ5z5w4p“ — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) September 8, 2021

“Muere Jordi Rebellón, un gran actor con una extensa trayectoria. Le recordamos en su época pre-Vilches en 'Hospital Central'. En 1990, participó en la serie 'Querido cabaret' con Guillermina Motta. Nuestro recuerdo y homenaje -- > https://t.co/qoQOcakI4y #DEP pic.twitter.com/0retqzNGga“ — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) September 8, 2021

La cantante y actriz Ana Belén se ha despedido del que fuera su compañero en Hospital Central con una foto de 2012 y un mensaje: "¡Hasta siempre, Jordi!". Por su parte, Lolita Flores ha escrito: "Te conocí en hospital central como el doctor Vilches y nos hicimos amigos. La vida nos volvió a juntar en Don Juan tenorio y en unas cuantas series más. La vida nos juntó y nos queríamos de verdad. Que te hayas ido para siempre duele en el alma. Hasta siempre amigo mío, te has ido en silencio. Eras un hombre de pocas palabras y grande de sentimiento", asegura la cantante con una fotografía donde aparecen juntos. Además, Lolita Flores vuelve a enfrentarse a la pérdida de otro amigo cercano tras la muerte de Quique San Francisco.

"¡Qué pena tan grande! Un abrazo fuerte para vosotros", dice la actriz Rocío Muñoz a su agencia de representación. También se han despedido Jan Cornet o Nacho Guerreros: "Lo siento en el alma", escriben. Y la actriz Itziar Castro ha recordado un evento reciente al que asistió con el actor barcelonés rescatando las imágenes de ese día: "El lunes de hace una semana en los Galardones La Alcazaba nos reíamos Jordi Rebellón y yo de haber compartido el capítulo con más audiencia de Hospital Central. En el, él salía del coma y yo me moría. Hoy me dicen que ya no estás, y aún estoy en shock! Buen viaje compi", dice.

La actriz Lidia San José también está en shock: "Estaba convencida de que salías de esto, compi. Incluso ayer cuando ya no pintaba bien.

Hace un par de semanas me dijiste que nos quedaba un mes duro de ensayos, pero acabas de dejarlos sin sentido.Todo el amor para tus hermanos y familia, Jordi Rebellón. Nos dejas un gran vacío", escribe. Por su parte, el actor Luis Merló ha señalado lo "buen actor y mejor compañero" que era.

"Estaba convencida de q salías de esto, compi. Incluso ayer cuando ya no pintaba bien.

Hace un par de semanas me dijiste que nos quedaba un mes duro de ensayos, pero acabas de dejarlos sin sentido.Todo el amor para tus hermanos y familia, Jordi Rebellón ��. Nos dejas un gran vacío“ — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) September 8, 2021

“Me acabo de enterar del fallecimiento de Jordi Rebellón, buen actor y mejor compañero. D.E.P pic.twitter.com/Yknc80uLxH“ — Luis Merlo (Oficial) (@luismerlo_actor) September 8, 2021

Santiago Segura también ha querido despedirse de su compañero Jordi Rebellón, a que considera un buen actor: "Siempre que coincidí con el me transmitió una sensación de afabilidad y nobleza, de simpatía y cercanía. DEP, y mis condolencias a sus seres queridos", escribe. Y Pepón Nieto se ha despedido del actor deseándole buen viaje. Mientras que actores más jóvenes como Ignacio González lamentan no haberle podido conocer en persona, pero se alegran de haberlo hecho a través de los personajes que encarnó.

“Fallece el actor Jordi Rebellón a causa de un ictus. Un buen actor.

Siempre que coincidí con el me transmitió una sensación de afabilidad y nobleza, de simpatía y cercanía. DEP, y mis condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/I0oG8zounh“ — Santiago Segura (@SSantiagosegura) September 8, 2021

Compañeros de Hospital central como Rober Drago se han despedido del actor en sus redes sociales. Lo ha hecho con una foto de Jordi: "Sin palabras... Te extrañaré siempre...", escribe. Además, lo hace cinco días después de haber subido una fotografía de parte del elenco de la serie reunido.

También se han despedido de Jordi Rebellón sus compañeros de Servir y Proteger, como Pepa Aniorte, que ha publicado una foto del actor y una bonita dedicatoria: "Conocerte fue una alegría, tenerte de compañero fue un disfrute. DEP Jordi...Siempre en nuestros corazones", escribe. Por su parte, Luisa Martín ha expresado su profundo dolor ante la triste noticia, que aún trata de entender y digerir: "Qué pronto te has ido compañero, aún teniamos que charlar de todo un poco más. Fue un placer trabajar contigo. Esta profesión nos une fuertemente, pero cuando uno se va duele mucho. Un abrazo enorme para familia y amigos. DEP Jordi", escribe.

Fernando Soto le dedica unas palabras: "DEP. Un abrazo Jordi, me encantó ese café y esa charla en Atocha", recuerda. Y Eduardo Velasco ha compartido una foto de su compañero con un emotivo mensaje: "La última vez que nos vimos hablábamos de a ver cuando coincidíamos juntos en algo… Y coincidiremos amigo coincidiremos… Roto por la noticia. Buen viaje querido compañero", escribe.