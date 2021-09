"Tal vez sea uno de los actores más longevos de este país porque he estado en algunas de las series más largas de nuestro país, series que van a formar parte de la historia de la televisión en España", decía Jordi Rebellón al terminar su paso por Cuéntame cómo pasó. El actor dio vida a José Ignacio "Pachín", uno de los amores de Inés, en la emblemática serie de Televisión Española.

Con él, como con decenas de personajes, logró quitarse el "lastre de Vilches", como él lo llamaba, la pequeña inconveniencia de dar vida a un personaje tan icónico que tu nombre se confunde con el de él. "Yo si lo recordáis estuve doce años en una serie que se llamaba Hospital Central y lo vivía muy al revés, yo estaba siempre allí y los actores iban y venían y les íbamos facilitando la entrada", contaba a las cámaras de TVE cuando empezaba su andanza en Cuéntame. "La entrada ha sido muy fácil, me han acogido muy bien y me siento muy afortunado de estar aquí".

Imanol Arias, Ricardo Gómez y María Galiana admiraban a Jordi

Con su salida de la serie, en el año 2016, el elenco de Cuéntame cómo pasó habló de su experiencia trabajando junto a Jordi Rebellón y llegando a conocerle detrás de las cámaras. Todos estaban encantados, especialmente Imanol Arias, que había encontrado en él un titán de su talla. "Yo lo he pasado muy bien con Jordi. Hemos intentado jugar un personaje desde unas edades parecidas en circunstancias opuestas y ha sido muy divertido. Es un caballero además, Jordi, es un tipo entrañable y un actor muy profesional. Uno se puede hasta permitir deshacerte un poco porque sabes que Jordi va a estar en el sitio adecuado. Ha sido muy divertido".

Ricardo Gómez, que durante más de una década dio vida a Carlos Alcántara, 'Carlitos', hablaba de su faceta más personal. "La verdad es que Jordi es un tipo muy reservado, al principio no es fácil hablar con él. No por nada, porque es un tipo que hay que trabajárselo para que se abra a ti. Imagino que también porque todos llevábamos aquí mucho tiempo, pero al principio yo no tenía con él mucha relación. Fue a partir de una cena en la que sí coincidimos que pudimos intimar y ahora estamos juntos siempre que viene a rodar. Hemos conectado muy bien y nos llevamos fenómeno".

Jordi Rebellón es José Ignacio, el casero de Inés y Toni rtve

Para María Galiana, todo son buenas palabras: "Jordi Rebellón es un actor extraordinario y a mí personalmente me ha parecido tan profesional y tan exacto. Nunca se enfada, nunca se altera, no tiene digamos esos altibajos que otros actores tienen según su estado de ánimo. A mí me ha admirado muchísimo como actor y como persona, como actor ya le conocía, por supuesto, pero conocerlo sólo ha confirmado mi buena opinión sobre él".

Una carrera llena de personajes reales hechos aún más reales por sus increíbles dotes interpretativas: eso es lo que deja tras de sí Jordi Rebellón, que además extrajo una gran satisfacción de su trabajo. Que a menudo interpretó al antihéroe de una historia, pero encontró particular placer en dar vida a buenas personas, personas tan llenas de defectos como todos estamos. Eso destacaba de su experiencia como 'Pachín'.

"A mí lo que más me gusta de mi personaje es que es un personaje muy de verdad, un personaje que quiere a Inés, está enamorada de ella y quiere pasar su vida con ella. En seguida tiene un contacto con su suegro y se lleva muy bien con él, con Antonio Alcántara. Un hombre con dinero, con posibles, que una mala maniobra hace que se vaya a la cárcel. Pero es un hombre muy de verdad".