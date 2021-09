El verano es un arma de doble filo en el amor. Mientras que provoca el enamoramiento de muchas parejas y se celebran las últimas bodas de la temporada de otoño, la 'vuelta al cole' y a la rutina nos dejan alguna que otra mala noticia en el mundo del corazón. Hoy nos despertamos con una exclusiva de la revista Semana, donde aseguran que Ainhoa Arteta y Matías Urrea se separan dos años después de su boda en el Castillo de San Marcos en El Puerto de Santa María (Cádiz). La soprano y el oficial de la Armada Española subieron al altar para darse el 'sí, quiero' el 23 de junio de 2019 y ahora su amor ha llegado a su fin, siendo esta la cuarta vez que Ainhoa Arteta se divorcia.

Ainhoa Arteta y Matías Urrea se separan

La soprano no está pasando por su mejor etapa. La ruptura sentimental de Ainhoa Arteta y Matías Urrea llega tras una época complicada para la cantante, que ha estado sometida a varios problemas de salud. Primero ingresó tras contagiarse de la COVID19, siendo una de las primeras famosas en pasar el coronavirus en la pandemia. La enfermedad le dejó secuelas que aún arrastra. Y para más inri, aún se está recuperando de su último ingreso hospitalario en agosto, hace un mes, cuando Ainhoa Arteta estuvo 10 días en la UCI de un hospital de Cádiz debido a un cólico nefrítico.

En una etapa complicada en lo personal, según informa Semana la pareja ya estaba distanciada en estos últimos meses y su relación no iba bien desde hacía algún tiempo. Motivo por el que ambos habrían llegado a la decisión de separarse definitivamente de mutuo acuerdo. De hecho, la idea de la ya expareja es intentar llevar su separación lo más discretamente posible. La revista asegura que realizarán todos los trámites necesarios para el divorcio y emitirán un comunicado oficial próximamente. Hasta entonces, tanto Ainhoa Arteta como Matías Urrea quieren centrarse en sus respectivas vidas y evitar las especulaciones.

03.37 min El glamuroso paso de Ainhoa Arteta por 'Maestros de la costura'.

Además, la soprano pretende dar un giro a su vida y vuelve a sus raíces vascas. Ainhoa Arteta estaría planeando irse a vivir definitivamente a Bilbao para empezar desde cero y volver a los escenarios. Centrada en su carrera y su faceta más artística, no esta es la cuarta vez que Ainhoa Arteta pasa por un divorcio, un tema sobre el que llegó a bromear en su glamuroso paso por Maestros de la costura: "Me he casado tanto porque no tengo amantes, me estresa mucho", afirmó.

Ainhoa Arteta se casó por primera vez con su novio de Tolosa de siempre, del que se separó en 1994. Tras este efímero romance, la soprano se volvió a casar con el barítono estadounidense Dwayne Croft —con el que tuvo una hija en el año 2000, Sarah— en 1998, pero se separaron en 2003. Antes de conocer a Matías Urrea, Ainhoa Arteta contrajo matrimonio con el jinete guipuzcoano Jesús Garmendia Echevarría en 2013, tres años después de tener a su hijo Iker, y se separaron en 2016.