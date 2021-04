Ainhoa Arteta ha asustado a sus admiradores al aparecer en silla de ruedas en un vídeo que colgó en sus redes sociales. Sus seguidores no han tardado en lanzarle miles de preguntas y de interesarse por su estado. Así lo contaba ella misma en un vídeo en Instagram: “Lo que me pasa es una consecuencia del Covid que me ha salido ahora después de cuatro meses”.

En contexto, la soprano explicaba que se le habían “inflamado las venas dentro de las rotulas”. Por lo que no debía de andar mucho y debía reposar: “Es una consecuencia más de estos efectos secundarios de este bicho” añadía.

Ha sufrido varias secuelas: "Me quedé sin sensibilidad en el pie izquierdo"

Ainhoa ha recomendado encarecidamente en ‘La Hora de la 1’ que se hagan chequeos generales todos aquellos que hayan pasado el covid: “Es verdad que, aunque el virus no te afecte a nivel pulmonar y no te tengan que ingresar, no quiere decir que no te haya afectado en otras historias. Yo por ejemplo me quedé sin sensibilidad en el pie izquierdo y luego la fui recuperando. Y ahora me ha salido esta historia que el otro día no me podía levantar del sillón de casa”, cita.

La soprano se contagió hace dos meses, no fue hospitalizada, pero lo pasó muy mal. En un principio ella fue asintomática. Luego tuvo un proceso bronquial y nada más. Pero le volvieron a aparecer los síntomas. Y es que, como ha podido comprobar la artista, los propios médicos se están encontrando con situaciones y consecuencias extrañas que vienen derivadas del virus.

El mensaje que ella quiere lanzar es que está muy bien tratada, y está con antinflamatorios: “Es una cosa que no es grave, pero es pesada y tediosa”, añade. Los médicos le han aconsejado reposo y que evite caminar, por lo que emplea ayuda para desplazarse.

A pesar de las secuelas, Ainhoa muestra una actitud admirable. Sigue cantando y en los conciertos aparece sin muletas. Aunque es verdad que después de cantar se cansa mucho y se va a casa a descansar, según ha confesado.