La voz prodigiosa de Ainhoa Arteta ha podido volver a sonar en los escenarios tras su recuperación del Coronavirus. La cantante ha confesado en ‘La Hora de la 1’ que se encuentra muy bien y con muchas ganas: “Estoy que me canto encima”, confesaba entre risas.

Arteta ha confesado que lo pasó realmente mal, tuvo varios síntomas, algunos de ellos pudiendo desencadenar en consecuencias serias para su profesión: “No fui asintomática, sino que me afectó a los bronquios y casi me baja a los pulmones y obviamente con mi profesión tuve bastante apuro”. Pero gracias a Dios, como ella dice, “tuvo la atención de un médico maravilloso” y lo pudo gestionar bien.

Tras más de dos meses de ausencia y dudas, Ainhoa ha vuelto más fuerte que nunca : “Después de dos meses de ausencia y de dudas por saber si me iba a ir más o no la cosa y podía fastidiarme el instrumento… Pero nada, finalmente estoy aquí de vuelta y con más ganas”. Ahora al soprano valora cada minuto de su profesión: “Cada vez que salgo a cantar siendo una gozada y pienso en la suerte que tengo de poder hacer lo que estoy haciendo”, añade.

El premio más grande que se llevan los niños, dejando a un lado la parte económica, “es la consideración de todos aquellos que les escuchan y la formación”, afirma. Es un programa pedagógico no solo para los niños, también para los adultos. Arteta asegura que se ha emocionado y sorprendido constantemente en el programa: “Yo siempre los veos niños y nos olvidamos muchas veces de las grandes capacidades. No olvidemos que Mozart, Beethoven o todos estos genios lo eran desde niños, entonces claro, me sorprende ”.

¿Qué miembro del jurado tiene la sensibilidad más a flor de piel?

Parece que la propia Ainhoa se define como la más sensible de la edición. La cantante se siente muy identificada con cada niño que pasa y eso le despierta una emoción atroz en cada actuación: “Con lo bruta que soy yo como vasca, soy tremendamente sensible. Con los niños no puedo, es algo superior a mí. Me llevaría a casa a todos los niños. Yo me he sentido de niña también muy parecida y eso es algo que me lleva por delante” cita la componente del jurado del talent musical más esperado.