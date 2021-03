Desvelamos los artistas que pisarán el escenario de 'Prodigios'

Regresa la tercera edición de ‘Prodigios’, el talent musical lleno de magia, alegría y que rebosa arte por la pantalla. Se trata de un programa maravilloso que promete muchas sorpresas en esta nueva temporada. Según ha desvelado su maestro de ceremonias, Boris Izaguirre, nos esperan “muchas emociones en las 5 galas”.

Una vez más RTVE apuesta por la cultura: 27 candidatos de entre 8 y 17 años lucharan por convertirse en el mejor intérprete tanto en canto, como en danza, como en instrumental. Y según ha confesado Toñi Prieto, directora de entretenimiento de la casa, este año “hay una cantera estupenda”.

Además de la emoción y cultura que trasmite el programa , nos permite oír temas de toda índole, desde el clásico más puro hasta el rock más duro. Y cuando hablamos de emociones, no podemos pasar por alto las que sintieron los invitados al ir a cantar, porque después de estar alejados de los escenarios por la pandemia, para ellos es increíble volver a sentir la magia y energía que te da estar en un escenario.

Como no podía ser de otra manera, Boris Izaguirre continuará llevando el programa . Además, nos ha desvelado que este año se atreve con todo: danza, cantos, instrumental… Como él dice, “es multidisciplinar”. Según la dirección del programa, tiene una conexión brutal con los niños, pero no tanto como Paula Prendes que vive con ellos en el backstage y que ha confesado que esta “ha sido una edición maravillosa con un esfuerzo extra”.

En esta tercera edición los jueces no estarán solos , contarán con la ayuda de grandes eminencias del mundo cultural y con proyección internacional como la mezzosoprano, Nancy Fabiola Herrera , el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro , el pianista Mario Marzo , el concertista de trompeta Ruben Simeó o la gran bailarina, coreógrafa y profesora, Carmen Roche , entre otros. Ellos harán la labor de “consultores” y ayudarán al jurado en la labor tan difícil de escoger al mejor. El objetivo es dar visibilidad a estos profesionales que se merecen voz y sitio en ‘Prodigios’.

El coreógrafo y ex bailarín Nacho Duato , la cantante lírica Ainhoa Arteta y el director de orquesta Andrés Salado repiten como jurado, pero no serán los únicos, porque se incorporan dos grandes artistas : el tenor José Manuel Zapata y el compositor Lucas Vidal .

Lo que no cambia es el maravilloso auditorio de Miguel Delibes , que otra vez más hace posible que esto ocurra, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Una tercera temporada emocionante y complicada por la pandemia

En un año marcado por la pandemia, hacer un programa como ‘Prodigios’ no es tarea fácil. Así lo ha confesado la directora ejecutiva en rueda de prensa: “Ha sido una edición bonita y diferente […] Una temporada difícil para los niños por la circunstancia de la pandemia”. Aunque a nivel de seguridad se han cumplido todos los protocolos a rajatabla: “Hemos hecho test de antígenos, PCR… 2000 test en 10 días. No entraba nadie que no estuviera testado antes. Hemos tenido aislado al equipo, niños y familiares en un hotel”, añade.