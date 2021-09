("Better than you", Drew Davis)

Los aviones de la jet set conocen el rumbo a Marbella.

(ROSA) Pasó de ser un pueblecito de pescadores a convertirse

en el centro de la jet set internacional.

estuvo presente cuando David Bowie compuso "Heroes" en Marbella.

-Aquella Marbella era absolutamente mágica.

-Porque en la noche todo es posible.

estuvo presente cuando David Bowie compuso "Heroes" en Marbella.

Millonarios y aristócratas formaban un cóctel explosivo.

Se ponía una noche interesantísima con una mezcla brutal.

-Cuando damos una fiesta, la damos mejor.

Cuando nos divertimos, nos divertimos más.

-Desfilaron personajes mundiales: Sean Connery, Mel Ferrer,

Brigitte Bardot, ¿te acuerdas?, con el príncipe Alfonso.

-"¿Va Sean Connery a fiestas? -Me no. No interesa".

Los paparazzis no tardaron en llegar.

No he visto más paparazzis en mi vida que en Marbella.

(LUIS) Los famosos, llamémosles, no cobrábamos nada.

-No me siento perseguido. Estoy persiguiendo.

-Nos divertía. -"Yo no me desnudé.

Yo me desnudé en mi propia casa".

-Tenía entendido que era un posado robado. Primero posado.

-"Una servidora no cobró ni una chica".

-Había veces que los paparazzis han echado a gente.

Los personajes que vivieron las fiestas de la jet set marbellí

desvelan, para "Lazos de sangre", los secretos de aquellas noches.

De pronto llega un autobús y bajan del autobús sirenas.

-Bailarinas decían ellos, las bailarinas.

("¿Qué pasa contigo, tío?")

Nada era imposible si lo podías pagar.

Todo estaba permitido para la jet set.

El paraíso estaba en Marbella.

En EE. UU., Malven no saben dónde está, pero dices Marbella,

ah, sí, Marbella. -Es un sitio mítico.

-Si existe el paraíso en el mundo es en Marbella.

(Música suave)

("¿Qué tendrá Marbella?")

Si Marbella hablara, contaría historias inconfesables

de multimillonarios y famosos que se movían por el mundo

a bordo de sus aviones privados. Era la jet set.

Era gente que se movía

para estar en el momento y sitio justos, con la gente justa.

-Jet set fue un grupo superficial. -Muy pequeño.

-Que estaba buscando asistir a todos los sitios

y se llegaron hasta aquí.

-"Para ser jet set hay que tener mucho dinero. Puedes ser set,

pero jet no porque ninguno tiene avión".

Hubo una época, en los 70 y 80, en la que los aviones de la jet

pusieron rumbo a Marbella.

Hoy, toda la gente que tiene un poco de dinero tiene su avión.

-"Pienso que la palabra jet set ya ha pasado.

El tiempo ha pasado.

Cuando toda la gente viajaba junta a las parties. Eso no hay más".

La llamaban la ciudad de las 1001 noches,

pero la jet set hizo que pareciera un millón.

(ROSA) Jet set en Marbella solo son ese mundo

que era una mezcla muy rara, muy extraña,

que no se atenía a ninguna normal social

de lo que existía en ese momento en España.

-"¿No se cansa de pelar la pava, de tomar whisky,

de asistir a cócteles, de aparecer en las revistas,

de dar una imagen frívola? -¿La doy?

-Creo que había una fiesta donde estaban Bin Laden

y Liza Minnelli. Más excéntrico era imposible.

-"Me encanta esto. Es precioso. Cada vez que salgo lo siento".

(ROSA) No había más secreto que una mezcla de multimillonarios;

de gente guapa; de gente que no tenía un duro,

pero que se acercaba y vivía alrededor de ellos;

un clima privilegiado y un lugar privilegiado.

-Sean Connery o... Lollobrigida

o, no sé, jugadores de fútbol, los músicos, Gunilla, Menchu.

Era una mezcla bastante viva.

-"Gunilla, Marbella es una capital importante del mundo,

pero ¿qué es? ¿Capital del ocio, de la diversión, del turismo?

-Es capital del turismo, de diversión, de deporte. Todo.

-También estaba Isabel Preysler; Julio Iglesias, que venía.

Era constantemente gente interesante que venía.

-"Marbella me encanta y llevo 18 años viniendo a Marbella.

-¿Va a descansar totalmente? -Eso espero si me dejan".

(OLIVIA) Hemos encontrado algunos locos.

Por ejemplo un señor que ha regalado

botellas de Dom Pérignon a una discoteca.

-"La onomástica de D. Jaime es el acto oficial de la apertura

de la movida veraniega en la Costa del Sol".

(ROSA) Hasta en la piscina llevaba joyas. Con sus trajes de baño

y sin embargo unos collares... Decías: "¿Y esto?"

En Marbella se vive para exhibirse.

-Recuerdo haber estado en una casa,

y al final de esa casa estaba la playa.

La playa tenía iluminadas las olas. Digo: "¿Cómo les dejan esas cosas?"

-Llegabas, estabas guapo, te dejaban entrar.

Estabas feo, a lo mejor no te dejaban entrar,

después decías que conocías a otro y te dejaban entrar.

-Por cierto, que nos falta mucha gente de los nuestros.

-Hay un foto que hizo "Interviú" de los personajes de Marbella.

Quedamos Yayo y yo.

-"Para mí, Marbella se ha hecho entre la gente con y sin dinero,

porque un limpiabotas ha hecho a Marbella también".

-La Marbella que nosotros habíamos encontrado era

la Marbella de Alfonso Hohenlohe, de Hubertus y toda esta gente,

de Jaime de Mora, que siempre estaba alegrando.

-"Marbella tiene que ser aún desflorada.

Luego tiene que tener novio o amante. Tiene que casarse.

Tiene que divorciarse, que volver a casarse.

Para llegar a ser una mujer hecha y derecha".

("When the camera's on you")

El príncipe alemán Alfonso de Hohenlohe es

el hombre que conoce esa Marbella inexplorada

de la que todo el mundo se enamora.

Yo creo que el que dispara Marbella al mundo es Alfonso Hohenlohe

cuando abre el Marbella Club.

(ROSA) Pasó de ser un pueblecito de pescadores a convertirse

en el centro de la jet set internacional.

(Continúa la canción)

"¿Pudo existir esa Marbella sin Alfonso de Hohenlohe?

-Modestamente, creo que quizás no".

(Música animada)

El mítico Marbella Club, el hotel de lujo que construye Hohenlohe,

se convierte en el refugio de la jet set.

"Marbella es el lugar de la Costa del Sol de actualidad

por las figuras conocidas que allí buscan descanso y reposo".

-Mi padre, Alfonso de Hohenlohe, era básicamente un príncipe alemán

que, por circunstancias, se perdió en España.

-"¿Sabes que la gente te conoce en esta zona como Alfonso Ole Ole?

-Mi nombre es difícil de pronunciar hasta en alemán,

pues esto ha sido ya... Además hace muchos años.

Cuando mi madre se casó con mi padre, se casó en Madrid,

dijeron: "Qué castiza es, Piedad.

Se ha casado con un príncipe alemán que se llama Ole Ole".

-Él fundó el primer hotel de lujo.

Digo de lujo un poco entre comillas porque era

el lujo de la buganvilla y la cal.

-Cuando damos una fiesta, la damos mejor.

Cuando nos divertimos, nos divertimos más.

-Era un gran creador. Hizo Marbella.

Luego ha llamado a sus amigos, que era internacional.

-"Alfonso de Hohenlohe, que fue un bien para Marbella.

Después fuimos los Coca, los Bismarck.

Yo también puse mi grano de arena.

(LUIS) El príncipe servía para todo:

para cocinar, para pintar, para decorar.

-Los jardines que todavía hay en el Marbella Club

casi todo lo diseñó el príncipe de Hohenlohe.

-De una pequeña finca empezó a hacer un hotel

como él había visto en América.

Después esto se puso en el sitio más emblemático.

A lo mejor, incluso, lo que ha dado el arranque inicial

a una cosa que se llama turismo.

-"¿No hay demasiada tontería en Marbella?

-Todas las cosas que tienen éxito

empieza una enfermedad nacional que se llama la envidia".

-Fue un encuentro con el príncipe Alfonso.

El príncipe dice: "Rudi, ¿dónde estabas?

Por fin te encuentro. Porque te busco.

Tengo un hotel en Marbella. Te necesitaría para dirigirlo".

-El Conde Rudi fue la parte legal, la parte calmadora.

(CARMEN) Era el mejor relaciones públicas que puedes tener,

el hombre más adorable, más elegante, que mejor recibía,

casado con una princesa de Prusia, con María Luisa de Prusia,

que atraían a todas las casas de Europa.

-Enseguida, todas las grandes familias tenían

interés en tener al príncipe en su fiesta.

-Empezó un poco con los aristócratas familiares,

amigos que conocía de Europa. Dijo: "Venid, que está muy bien.

Se come bien pescaditos, se está tranquilos,

hay un clima que te mueres".

-"La diferencia entre amigos y familia es distinto.

Una cosa es lazos de sangre y amistades de la juventud

y seguir adelante, y lo otro son amigos.

-Este es el sonido de la Costa del Sol".

(ROSA) Ofrecía calidad. Un sitio privilegiado.

Y una simpatía y la mezcla que organizaba de personajes.

(Música animada)

Entrar en el Marbella Club era como ojear una revista

que se hacía realidad. Ahí estaban esos famosos que sonreían.

(Continúa la música)

Se ponía una noche interesantísima con una mezcla brutal.

Tienes a la elegante Audrey Hepburn que nunca se salió de sus sitio,

con Mel Ferrer, que tenía elegancia pero era más americano.

Yo creo que esas mezclas, y Yeyo Llagostera, Gunilla

y toda esta gente era una fauna como en un circo bien puesto.

-Empiezan a desfilar los personajes mundiales por el Marbella Club.

Sean Connery, Mel Ferrer... -Y a comprar casas.

-Brigitte Bardot, ¿te acuerdas?, con el príncipe Alfonso.

(CARMEN) Yo he visto llegar al Marbella Club,

estar ahí tomando el sol y, de repente, un helicóptero.

A tomar café venían en helicóptero desde un barco.

-Llegaba gente de América que quería cosas más sofisticadas.

Llegaba gente de Hollywood, de América, que él había conocido

en la época... en sus viajes.

-"El príncipe Alfonso de Hohenlohe cuenta que...

-Hay una prueba importante

que en muchos hoteles y lugares del mundo se ve

el prefijo de Marbella en la guía de teléfono que hay

en los hoteles de primera categoría,

incluso en las agencias de viajes".

-Yo conocí a David Bowie en el Marbella Club y pasamos

muchas noches juntos. Estuve la noche donde compuso "Heroes",

que estaba con Sofía de Habsburgo

en una casa donde había una piscina con unos delfines.

Me recuerdo que estaba escribiendo y cortando los pedazos

y dándole las vueltas, y salió

"I wish I wish I could swim like the dolphins can swim".

Había un jardín. Entrabas en una casa o entrabas en otra.

Entrabas en la entrada de Mel Ferrer o de Audrey Hepburn.

O estaba la de Lollobrigida. Pero no estaba confinado.

No era como ahora, con seguridad, con cámaras.

-Actores de Hollywood, grandes empresarios.

Yo qué sé: Onassis...

Todos los grandes ricos mundiales.

(HUBERTUS) En mi casa, yo tenía 6-7 años, estaba un señora...

Yo estaba durmiendo y una señora cantaba y cantaba. No podía dormir.

Fui a mi niñera y digo: "¿Puedes decirle que calle de chillar?"

Me dijo: "Es Maria Callas".

-"La soprano griega Maria Meneghini Callas, a quien vemos en un ensayo

de 'Casta Diva', de Norma,

nacionalizada italiana después de su matrimonio..."

-Me asomé, la vi dándolo todo, todo el mundo: "Guau", no sé qué".

Había momentos mágicos que se crearon de nada.

Los deportistas, que les gustaba: Björn Borg, Manolo Santana,

Paco Ochoa. Todo lo que era alguien... Seve Ballesteros...

venían y querían ser parte de un mundo

o parte de la vida de mi padre que estaba creando.

-"El crear es una satisfacción enorme.

Me mantiene vivo y me mantiene alerta. Al mismo tiempo, creo

que es sano. Mientras pueda aguantarlo, lo haré".

-He visto a Isabel con Boyer bailando, pasándoselo muy bien.

A Isabel le encanta bailar.

-"Enrique dice que le deja ganar a Julio.

-Eso lo ha dicho para hacerse el gracioso".

-Aquella Marbella era mágica.

-En la noche todo es posible.

Todo es posible en la noche marbellí.

La jet set internacional se divierte en la Costa del Sol.

Los paparazzi no tardan en llegar en busca de la exclusiva.

La prensa del corazón aquí, que los paparazzis empiezan

en Marbella, que es donde está la noticia porque aquí venían

los siete u ocho famosos que se podían vender.

-Yo empecé a hacer periodismo allí.

-En Hollywood tenían problemas de que les paraban, foto, paparazzi

y aquí no había nada. Todavía nada. Después llegó.

(ROSA) La foto, foto que más dinero ha dado

yo creo que en la historia del periodismo

fue cuando apareció Lady Di.

Se levanta y no se da cuenta de que, claro, se ha quitado todo

y se queda en topless.

Se vendieron, creo no equivocarme, por 200 millones de pesetas.

-"Él quiere hacer un 'Interviú' contigo.

(INCOMPRENSIBLE)

Dinos qué tú opinas. ¿Qué piensas tú de esa parte? Dinos".

-Si traías a Brigitte Bardot o Gunter Sachs, sabías

que iba a haber fotos. Dejaban sacar un poco de fotos.

Después llega la hora donde dicen:

"Déjanos en paz para que estos se puedan divertir".

(Música animada)

Así era la Marbella de entonces. No había prisa.

Todavía los personajes no habían empezado a comercializar

los reportajes. Todavía no... No tenía nada que ver.

-"Es bastante ridículo, me parece,

vender su vida privada y su nombre para revistas;

pero han empezado un poco las revistas y algunos famosos

y eso se ha puesto... se ha ido a la locura".

-Los famosos, llamémosles, no cobrábamos nada.

Eran amigos. Lo hacíamos... Nos divertía, incluso.

-"Yo desconozco ese mercado por completo.

No lo sé, pero he escuchado que hay mucha gente que lo hace.

Si las revistas pagan, ¿por qué no?"

-Cuando recibo a Antonio Banderas no vamos a molestarlo toda la noche

pero durante 10 minutos sabe que el público quiere tener

fotos o autógrafos, y lo hace

con mucha alegría y muy profesional.

-Daba mucho juego Antonio El Bailarín. Tenía mala leche.

El Bailarín, cuando se enfadaba, largaba sin piedad.

"Si ya he salido en traje de baño, sin traje de baño; he salido

con túnica, sin túnica. ¿Qué vamos a hacer?

Joder, como no me vista de romano". Y se vistió de romano.

-"No te das cuenta de que estás perseguido. Lo ves después

descubriendo fotos en situación normal en nuestros días:

por ejemplo en un barco, lejos de la costa, tomando el sol;

con tu mujer sin... ¿cómo se llama?

-En topless. -En topless".

-La princesa Soraya andaba mucho por Marbella.

(Música animada)

(MUJER HABLA EN INGLÉS)

-Elizabeth Taylor, cuando andaba

con George Hamilton, el actor, estuvo en el Marbella Club.

Recuerdo que le hicieron unas fotos con rulos o no sé qué.

-"Cuando volví a Marbella, con mi primera esposa, me gustó.

Por entonces, todo era más natural que ahora".

-Sean Connery tenía una casa. Se quedó años y años.

(ROSA) Me voy con el fotógrafo a buscar la casa donde vivía.

Vimos que el jardín estaba abierto, no había nadie.

Vimos que la puerta estaba abierta. Tampoco había nadie. Yo me meto.

-Connery era un poquito retorcido. Se cabreaba. Y la mujer, más.

La mujer era una pequeñita. Con muy mala leche.

(ROSA) Y veo que por el pasillo aparece un King Kong,

un tío grande, dando gritos en inglés.

Digo: "¿A este tío qué le pasa?" Me agarra por aquí.

Como si fuera yo una pluma, me tiró, pero me tiró al jardín.

Yo llorando diciendo: "Si no voy a hacer nada".

Me había metido en su casa. Esa era la verdad.

Al día siguiente, me buscó y me concedió una entrevista.

A ver, ¿qué actor hoy, de los grandes, hace eso? Ninguno.

-"He hecho buenos amigos. Allí va Ballesteros a jugar al golf.

También van profesionales a jugar al tenis.

El tenista Borg tiene su cuartel general en Puente Romano".

(YEYO) Sean Connery jugaba bastante bien al golf.

-Hacía trampas. -Si podía, sí.

Pero cómo será que pagaba los dos cafés que se tomaba,

daba un billete de X, faltaban 25 pesetas de vuelta

y se esperaba media hora para que le trajeran el cambio.

-"¿Va Sean Connery a fiestas? -Me no. No interesa".

-Había muchos cantantes como Julio Iglesias.

Muchas veces tampoco sabías si había alguien interesante.

Me enfadé con mi marido.

Digo: "¿Por qué no me has dicho que tal y tal persona está aquí?"

Pero a ellos les gustó estar en Marbella Club sin prensa.

(LUIS) Alain Delon estaba haciendo bicicleta por el boulevard.

Atropella a un fotógrafo que se llamaba Quique.

El paparazzi se pone aposta para que le atropelle.

Otelo está detrás haciendo fotos.

Alain Delon ve la jugada y de la misma se fue.

Había veces que los paparazzis han echado a gente de aquí.

-"Se quejan entre ellos. A nosotros no se nos quejan.

Cada vez que les vamos a hacer un reportaje son amables.

Después, con sus amigas, se quejan. "¿Has visto qué me han hecho?

Yo no quería". Es mentira. Quieren todos.

-No he visto más paparazzis en mi vida que en Marbella.

-Yo no me siento perseguido. Siempre estoy persiguiendo.

-En aquel momento, no había nadie que cobrara.

Al poco tiempo empezaron a cobrar.

(Música flamenca)

Mientras la mayoría de españoles se conformaba con esa Marbella,

unos pocos privilegiados disfrutaban, en primera persona,

de la libertad marbellí. Era la jet set nacional.

Fue mi primera entrevista, la duquesa de Alba.

Ella llegó antes, antes que yo.

Me tomó la delantera.

Tenía una casa que se llamaba Las Cañas que daba a la playa.

-"Veníos mañana a las 12:00".

Y a las 12:00 salía la duquesa con su sombrillita

y su biquini, que se ponía su biquini y se pegaba su baño.

Y plim, plim, plim, plim.

Un poquito discreto, pero ella nos había dicho la hora.

-"La publicidad no me gusta mucho, pero yo lo hago

por respeto a ustedes y por complacerles".

-Ella pintaba.

Yo recuerdo que llegué y la vi pintando.

Me salió a recibir descalza.

Estuvo la entrevista con los pies, encima de una mesa, descalza.

Y yo dije: "Qué original una duquesa así con los pies".

Efectivamente, le hicimos la foto, una foto de estas de...

Estaba encantada.

-"La prensa del corazón es menos simple

de lo que puede resultar a un señor que no la cultiva

o que la ve desde lejos".

-La duquesa de Alba, que tiene una de las casas más bonitas,

tipo árabe, al lado de la playa, muy cerca del mar,

organizaba muchas fiestas, e iba a todas las fiestas

cuando estaba casada con Jesús Aguirre.

También era una mujer generosa. Yo le he hecho a ella,

con Jesús, en el jardín, montones de entrevistas.

Era muy muy generosa.

-Hacían esos nombramientos de "Lady España",

que fue la duquesa de Alba. Fue Tita Thyssen, Marta Chávarri.

Se hacían esas grandes fiestas.

-"Este momento lo estoy viviendo más a fondo. Lo estoy saboreando.

Me siento muy feliz. Es maravilloso para mí. Me siento muy bien".

-Precisamente le recibí en Río de Janeiro. Yo vivía en Río.

Se casa con Espartaco.

Le di la fiesta de bienvenida en mi casa.

Fue fenomenal. Luego tuvo problemas Espartaco con una película.

Un cheque mal hecho y no sé qué pasó. Acabó en la cárcel.

-"Realmente no sé qué significa playboy.

Si playboy es un señor que le gusta divertirse,

trabajar divirtiéndose, entonces soy un playboy".

-Tita Cervera tiene dos épocas en Marbella.

La época que andaba con Manolo Segura, que era

la época tiesecita.

Y cuando viene después de casarse con el barón Thyssen.

Se compra una casa impresionante junto al Marbella Club.

Ella citaba a la gente.

Alfonso, a las 16:30. Y pasé al baño.

En el baño hago así y tenía colgado el "Mata Mua", de Gauguin.

Un cuadro que se habían pagado entonces 2000 millones de pesetas.

(HABLA EN INGLÉS)

-Ya te digo, esto sucedía... Pues eso, ella citaba.

Oye, ¿a qué hora? A las 20:00 venid.

Llegabas y te invitaban a tomar un refresco, una copa,

lo que fuera. ¿Dónde? Aquí, allí.

Te ponías aquí y allí y no había problema.

Entre nosotros era normal. Estábamos allí todos.

Luego a ver quién corre más, quién manda antes el trabajo.

Eso ya era otra cosa.

(LUIS) También nos invitó al barco a Mallorca.

Él era íntimo de los Bismark. -Hablas del barón, claro.

-Se ponía a jugar con Gunilla. Y Tita, muerta de celos.

-Yo creo que mi madre escogió este sitio, Marbella,

porque precisamente tenía eso.

Aquí veníamos desde que éramos muy pequeños.

Aquí han crecido mis hijos. Aquí jugábamos.

-Lola Flores, por ejemplo, te citaba.

"Vente a Los gitanillos mañana". Venga, mañana.

-"Cuando llegué a esta ciudad, a este pueblo tan maravilloso,

no había estos rascacielos ni había nada. Era un pueblo blanco bonito.

Aquí estoy muy a gusto y me gusta mucho la costa".

-En Marbella, no podías llamar a nadie antes de las 14:00.

Eso de ir a las playas no existía.

A la hora del aperitivo empezaban a moverse para la noche la fiesta.

-Llegabas allí. ¿Qué quieres tomar?

Salía el puchero y a comer.

Después de comer, por ahí andaba El Golosina,

Tomasito El Modisto.

La comida, ja ja, unas palmas, dos "pataítas"

y te ibas sin hacer el reportaje, que ya volverías otro día.

-"Yo no me desnudé. Yo me desnudé en mi propia casa".

-Las fotos del desnudo de Lola Flores.

Habían pactado la hora y demás. La hicieron en su piscina.

Me contaban que Lola salió y no les habló ni nada.

Ella fue a lo suyo, se quitó, se puso, tal.

-"A la vista está que esa portada, que Dios se la tenga en cuenta

al señor del pelo blanco, servidora no cobró ni una chica".

(ROSA) Lola no quería desnudarse y que la cogieran en una playa.

Quería cobrar. Llegó a un acuerdo con la revista

como que no estaba posando, que la habían cogido al despiste.

-Tenía entendido que era un posado robado.

Pero primero posado y luego, robado.

-"Se perdieron un millón de ejemplares.

Le juro, por mis hijos, que no cobré ni una chica".

-Creo que terminó confesando que le habían pagado.

En aquel momento, que te pagaran por hacer un desnudo

no estaba bien visto. Hombre, un desnudo de Lola Flores.

(Música flamenca)

Ese dinero parece ser que fue el dinero que se usó

en la boda de Lolita.

Cuando se casó Lolita, que menuda se formó

en la boda de Lolita, que no hubo boda porque no se pudo hacer.

Se casó en la sacristía.

Por lo visto Lola invitó a todo el mundo a la boda

-"Vendrán mis suegros, su familia, la mía, mis amigos.

Toda la gente que quiera a Lolita podrá entrar a la iglesia.

Estáis todos invitados. -Es una invitación muy amplia.

-Sé que no vas a estar aquí, pero, por si estás, ya sabes".

-La boda de Lolita fue uno de los espectáculos

más graciosos de Marbella.

Porque era una boda para Marbella,

era para el pueblo de Marbella.

(Gritos)

-Llegué a la iglesia

con el padrino, que era el Cordobés.

Manuel Benítez.

Llegaba en un descapotable americano grande.

Joder, parecía Kennedy,

el Cordobés por las calles del pueblo.

-La casa que tenía los Flores

estaba en el medio de Marbella.

Allí. Plam.

Y Lolita se casó

en la iglesia de la Encarnación.

(ARCHIVO) "Sacad a gente o no se pasa.

¡Esto es una vergüenza! ¡Es una vergüenza claramente!".

-La gente estuvo en playa, dijeron: "Las siete, a la boda".

Y se pusieron el pareo y ahí aparecieron 5.000 marujas

con el pareo y a la boda.

(Gritos)

Yo lo recuerdo porque a mí me arañaron los brazos

las señoras con los cestos de mimbre de la playa.

-Cuando ya todo el pueblo se había arremolinado

y ella no podía ni avanzar un paso, la pobre.

-Hay uno muy conocido que le dieron un meneo

en la iglesia...

Cayo en un confesionario y no pudo salir del confesionario

hasta que se acabó el lío

y salió la gente de allí.

(LOLITA) ¿Y yo?

Que me tuve que casar en el despacho de la sacristía

y ponerme el anillo yo.

(ARCHIVO) "Venga, vamos, vamos.

-Espérate, que salimos nosotros.

-¡Por allí!".

-Estábamos en el altar,

arriba, y el cura iba flotando de un lado para otro.

No podía haber boda de ninguna manera.

Flotando el cura, la Policía...

Aquello era tremendo, tremendo, tremendo.

(ARCHIVO) "Si me queréis a mí, 'marcharse'.

Si me queréis algo, 'irse'".

-"Si me queréis, 'irse'"...

(RÍE) Es muy bonito, es muy bonito.

-Sí. "Si me queréis, 'irse'". Estábamos al lado de ella, claro.

Esa fue una de las gordas, claro.

Pobre Lolita, joder.

Se quedó sin boda.

# Y es que me paso el día de juerga,

# todas las noches sin descansar,

# dándole al vino y a la guitarra. #

Antes de casarse,

Lolita estuvo perdidamente enamorada Antonio Arribas,

habitual de Marbella junto a sus inseparables Luis Ortiz,

Yeyo Llagostera y Jorge Morán.

Antonio Arribas, la verdad,

tuvo una colección de novias importantes.

Eran los "playboys"...

Un tío que tenía mucha gracia, era muy rápido, era...

-Íbamos en pelotas por la playa. -Estaba de moda entonces.

-Arribas tenía una cosa así. (RÍE) Es verdad.

(RÍE)

Se hacían llamar Los Choris, eran el alma de la noche marbellí

y la "jet set" los adoraba.

No había fiesta donde Los Choris no fueran requeridos. ¿Por qué?

Porque éramos cuatro "bon vivants",

por decirlo de alguna manera,

que todo el mundo se lo pasaba de puta madre con nosotros.

-Los Choris fue mi primera

época marbellí, porque he tenido a Antonio Arribas

con su equipo, que estaban de relaciones públicas.

Cuando llegué a Marbella,

estaban trabajando por mí.

-Eran cuatro personajes

a cual más divertido, más simpático

y más estupendo, ¿no?

Los Choris marcaron una época en Marbella.

(Música)

Los Choris me fascinaban porque llevaban un ritmo de vida

y unas fiestas y unos grupos que traían...

-Las borracheras que acabábamos pillando,

una a mediodía, una por la tarde y otra por la noche.

-Nuestros primeros amigos en Marbella

empezaron a ser los ricos.

Desde el marqués de Villaverde hasta Bastiano Bergese.

Luis Miguel Dominguín era un forofo de Los Choris,

Antonio Ordóñez...

-Y lo pasaban muy bien,

querían tener las mujeres más guapas en torno.

Eran como las estrellas de Marbella.

Las estrellas de Marbella en el sentido

que o eras amigo de Los Choris o no eras nadie.

-Solo había uno que tenía dinero,

pero el resto estaban tiesos. Es que no tenían dinero,

pero alrededor de ellos eran muy simpáticos, muy guapos,

y alrededor de este, que tenía dinero,

se movían en los mejores círculos.

-Llagostera es uno de esos hombres de una enorme generosidad.

Heredó unos laboratorios de su familia

y los compartió con todos sus amigos,

en juegas, en pasarlo bien, en divertirse...

Él era el rey de las fiestas.

Y un hombre educadísimo, fantástico.

-Nadaba tanto en dinero,

que una vez cogimos un avión privado y nos fuimos

a jugar al casino de Biarritz,

y perdieron, creo, 30 millones de pesetas.

Ha estado trabajando de camarero,

porque luego sufrió problemas de adicción, tuvo muchos problemas

y acabó con la fortuna que tenía.

Un fortunón.

-Yo me arrepiento de todo, por supuesto,

me arrepiento de todo.

Lo haría todo totalmente diferente, no volvería a repetir...

-¿Todo, todo? (PIENSA) Todo.

-Yo no me arrepiento de nada.

Yo haría lo mismo.

Lo mismo.

(ENTREVISTA) "¿Siente celos de la popularidad de su mujer?

-No, celos no siento. Al contrario.

Me halaga tener una mujer guapa

y que tiene éxito donde entra, donde va".

-Y Gunilla. Gunilla era otro personaje.

Muy seria, muy...

Muy de horario.

Yo me llevaba bien con ella porque cumplía los horarios.

Como llegaras tarde, te formaba un lío.

(ENTREVISTA) "¿Están siempre de acuerdo en sus gustos?

-No. -¿Que no qué?

-Que no siempre. (RÍE) Sí".

-Yo veo a una señora alta, rubia,

con una raja en el traje desde la cintura...

Yo decía: "No pueden ser piernas de verdad".

(ENTREVISTA) "Tiene usted fama de seductora,

algo así como de Mata Hari,

¿le molesta o le divierte esa opinión?

-¿Tengo esa fama? -Eso dicen.

-Bueno, Mata Hari es una cosa que me molesta un poco, sí.

Seductora, me gusta".

-Oye: "¿Te puedo tocar la pierna?".

Lo hago y digo: "Es de verdad, no es de cera". Y dice:

(IMITANDO) "¿Cómo va a ser de cera?

¿Mis piernas de cera?".

Era tan sumamente espectacular...

(ENTREVISTA) "En Marbella tú mueves el cotarro.

-Sí. -Eres la dueña, ¿no?

-Bueno, la dueña...

Sí, sí. Me conocen allí.

-¿Y quiénes más son los que mueven contigo el rollo de las fiestas?

-Jaime de Mora, Alfonso de Hohenlohe,

Luis Ortiz, que sabes que es mi marido".

-No son aristócratas conocidos...

Pues mira,

el nombre de Gunilla von Bismarck es de esa clase de gente.

Lo que pasa es que Gunilla se ha hecho más conocida

porque echó raíces ahí y no se movió.

(ENTREVISTA) "Una de las parejas más fotografiadas los veranos.

¿Está Marbella como otros años o se nota alguna decadencia?

-Está mejor cada año. -Más gente cada año.

-¿Y vosotros estáis mejor cada año? -Eso sí.

-Bueno, si la salud lo permite".

-Nos vemos mucho, tiene una casa ideal.

Les encanta salir, es una gente muy alegre,

que hacen miles de cosas.

-"¿Y tú en qué curras? ¿En qué trabajas?

-Yo no trabajo mucho, ¿sabes? Yo hago mi vida".

-Todo el mundo tiene la imagen de la Gunilla frívola,

de la fiesta y tal y cual.

Y no saben que Gunilla habla seis o siete idiomas

y que está licenciada en Ciencias Políticas por La Sorbona.

Bueno, que no es lo que tú ves ahí.

-"Pienso que la personalidad primero.

Lógicamente, ayuda si tienes dinero,

ayuda si tienes un título, ayuda si puedes hablar idiomas...

Todo esto en conjunto".

(Música)

-A Gunilla hay que darle las gracias.

Hay gente que va al reclamo.

-"Mucha gente sale en las revistas del corazón,

yo pienso que... -La gente guapa, ¿no?

-Todos. No solamente guapos... -Los guapos entre comillas.

También habrá feos, pero vamos... -Hay de todo.

-Gente bonita, ¿no? -No solamente.

Hay mucha gente fea también".

-Gunilla es la mitad de Marbella.

La familia... La familia...

Compraron los Bismarck

y detrás de los Bismarck empezaron a caer los Thyssen,

conde Batiani, Bergese...

Una serie de gente... -Bueno...

-"Te encuentras con gente nueva, te encuentras con tus amigos.

Ves a personajes de los que puedes aprender algo de ellos.

No es solamente bailar y tomar copas.

Yo, por ejemplo, nunca bebo".

Uno de esos personajes imprescindibles

de Marbella en general y de la "jet set"

era don Jaime de Mora y Aragón.

(ENTREVISTA) "Ver a don Jaime de Mora sin monóculo

es verdaderamente como un fracaso tremendo.

-Ya está. Este y otro tic. -¿También?

-Perfumarme la barba cada cinco minutos".

-Jaime también era el típico aristócrata,

hijo de la hermana de Fabiola, ya reina...

Un vividor, un sinvergüenza en el más puro castellano,

simpático, que se prestaba a todo...

-Jaime de Mora era otro habitual de las fiestas.

Siempre con su clavel y su monóculo...

Con poco dinero, pero aristócrata al fin y al cabo,

reinó durante años en la noche marbellí

mientras su hermana Fabiola lo hacía en Bélgica.

Igual podía ir vestido con todas las cruces familiares

que con un vaquero.

Pero sin un duro.

(PROGRAMA) "A ver cuándo me paga lo que me debe.

-Calla, desdichada. En esta casa no hay ni tinta".

-Me dijo una frase que a mí se me quedó siempre:

"No hay que buscar el dinero,

hay que estar con gente que tenga dinero,

y disfrutar con ellos de su dinero".

-Jaime de Mora era un artista, era surrealista,

tocaba el piano divinamente, pintaba, cantaba...

(Música de piano)

(PROGRAMA) "Don Jaime, ya está la computadora dispuesta,

han venido las chicas del anuncio

y tenemos que buscar a toda costa una buena secretaria".

-Jaime era genial, hablaba diez idiomas.

Tocaba 500 canciones.

Hacía de todo con el látigo.

-"Me parece que me voy a quedar con las cuatro".

-Yo recuerdo su casa, una noche, yo era muy jovencita.

Debía de ser a finales de los 60 o por ahí.

Estaba en Málaga y nos invitaron,

tendría yo 16 o 17 años.

Y todos tenían que ir de blanco,

era una fiesta maravillosa.

(Música)

(ENTREVISTA) "Todo el mundo sabe que has tenido

tres herencias cuantiosas, pingües. -Pero cada una me duró un año".

-Me caso con Gunilla

y de regalo de bodas nos regala

unos Goyas de la época de Goya

en cuartillas como de color marroncillo.

"Qué cabrones, os he regalado esto".

Hasta que Gunilla los coge, se los lleva a Nueva York...

Eran todos falsos.

(RÍE) -Todos falsos.

Le digo: "Te han engañado con los Goyas, ¿eh? Son falsos".

"¿Que qué?".

-"Salí muy joven de casa. Salí casi por fuerza de casa

varias veces, porque me echaron.

Entonces siempre me ha gustado vivir

de lo que yo producía, de lo que yo hacía".

-Era uno de esos seres de una película que te parece...

Bueno, corta porque ya acabó la película.

Es que él siempre era así.

-"Y como hacía muy poco, por eso tenía esas cuentas

tan enormes que me llegaban a casa muchas veces.

Como hacía muy poco y vivía muy bien,

mi teléfono llegó a ser una vez el 002, reclamaciones".

-Recuerdo que en una de las fiestas, en el baile,

compré una bomba fétida. ¿Sabéis lo que son bombas fétidas?

(RÍE) -Lo de la Nochebuena, sí.

-Pues rompí una en un clínex

y se la metí en el bolsillo a Jaime de Mora.

(RÍE) Estaba bailando en la pista

y empezaba la gente a irse del lado de Jaime de Mora.

(RÍE)

(Música)

(ENTREVISTA) "Usted ha vivido un poco de ese ilustre apellido.

-No, nunca. Nunca. Pero le doy yo más aire al nombre.

Se ha sabido más.

Algunas veces los aires han sido de levante y otras, de poniente".

-Su tío, rico, deja un testamento

y en el testamento, por ejemplo, un Goya

que se lo había guindado él, le había puesto una copia...

(RÍE) Un Goya. -En el testamento,

¿qué crees que le toca a Jaime? El Goya.

Y lo gracioso es la pelea de Jaime con las hermanas

para cambiarle el Goya por una finca".

-"Yo he sido un pendón.

Dentro de mi forma de ser,

sigo siendo el bohemio de siempre.

Con una diferencia:

mi cuenta corriente está un poco más saneada".

-Jaime de Mora, qué personaje tan fantástico, tan "charming".

Era un hombre maravilloso,

ha traído también mucha gente famosa que ha venido a Marbella".

-"No te voy a preguntar cómo despilfarrabas el dinero.

-Lo puedo decir. En señoras. -¿En señoras?

-Nada más. -¿En champán?

-En señoras. En mis amigas. Me lo tiraba a todo".

-Era un fenómeno. -Parece que le oigo al piano.

(CANTAN) # He prestado mis servicios # en casa de un marqués. #

-Si no hubiese sido por Margit,

seguiría siendo un bohemio o cualquiera sabe dónde estaría,

o debajo de un puente".

(Música)

La inauguración de Puerto Banús dio una nueva dimensión

a la "jet set". Si los famosos llegaban en avión,

los multimillonarios atracaban los barcos más fabulosos.

(NOTICIARIO) "El ministro de Obras Públicas se trasladó a Marbella

donde inauguró el nuevo puerto deportivo José Banús,

con capacidad para cerca de un millar de barcos".

-Los barcos más caros que atracaban en España

era en Puerto Banús.

-"Diversas embarcaciones deportivas y el minador Bidasoa

atracaron en el nuevo puerto una vez inaugurado".

-Banús era un empresario hecho a sí mismo de la construcción,

muy amigo de Franco,

que le permitió hacer ese puerto.

-A partir de Puente Romano a Puerto Banús,

es que no había nada, es que era una cosa, digamos,

como paseando casi por el campo al lado del mar.

Puerto Banús era lo más entonces.

-A la inauguración de la primera piedra

vinieron los de Mónaco,

no sé si el Aga Khan, cantó Julio Iglesias...

Un calor que hacía en verano.

Yo decía: "¿Aquí piensan hacer un puerto deportivo?".

Qué horror.

-El príncipe Rainiero también vino otras veces

como en secreto, era un cachondo.

Un cachondo.

Divertido. Vamos, que vino solo,

con sus amigos, porque era amigo del príncipe,

era amigo de Bastiano Bergese.

Y nos tiramos toda noche en Menchu,

con el Arribas, Dominguín...

Tenía cara el príncipe, ¿eh?

-Cuando abrí mi discoteca, Olivia Valere en el Puerto Banús,

que fue mi primera discoteca, hemos recibido a todo el mundo.

(Música)

-El puerto de Marbella no sabes los barcos que tiene,

son hoteles flotantes, enormes.

-Alrededor del puerto, una serie de casas

donde tenía casa desde Mendoza, presidente del Real Madrid...

Y mucha gente rica que no quería vivir en mansiones

sino que prefería vivir tranquila en apartamentos bonitos

al lado del mar. Saltar y coger el barco.

-Eran normalmente nobleza centroeuropea,

un puñado de españoles ricos

y poco más.

(Música)

Los aristócratas europeos disfrutaban

del lujo sencillo de Marbella: los yates, las mansiones,

las fiestas más increíbles llegaron con el desembarco

de los jeques.

La llegada de los árabes...

Mucho petrodólar, muchísimo dinero...

Se alquilaban hoteles enteros, se hicieron palacios...

-Cuando llegaba el rey Fahd a Marbella era una revolución.

(ENTREVISTA) "También sabemos que hay relaciones buenísimas

y que el mejor relaciones públicas que tenemos para eso es el rey,

y tiene amistad con la familia real".

-El rey Fahd

se hizo su palacio y compró todo lo que había delante,

no quería que le edificasen.

Una cantidad de terreno tienen...

Y terreno muy bueno y que lo mantienen fenomenal.

-Teníamos muchos príncipes árabes que venían

del "Gulf" y que venían aquí

alquilando 50 Mercedes

y viniendo con sus familias enteras

a hacer compras en Marbella.

-De día no les ves,

y de noche, a partir de la puesta del sol,

ellos salen.

Primero van a todas las tiendas.

Las tiendas en Marbella se abren

a las 11, las 12, la 1 de la madrugada para ellos.

-Conocía un amigo

que tenía una tienda de pieles. Yo dije:

"¿Cómo puedes vender pieles?".

Y dice: "No, pero cuando vienen todos los árabes

de sus países, se pones el aire acondicionado muy fuerte

en sus casas y se ponen los abrigos de pieles".

-Los árabes han traído mucha riqueza

pero con poco estilo

y han traído casinos y han traído Ferraris

y han traído cosas que antes no había.

Han traído...

(RESOPLA) No sé...

Vestirse en Versace y en Gucci y en Pucci.

(Música)

-Tú sabes que los árabes son muy espléndidos

y regalan a la novia muchísimas joyas.

Entonces, vaciaban las joyerías.

Todo eso ahora se echa en falta

desde hace unos años.

-Hubo un momento en que llevaban Rolex para regalar,

llevaban... Era realmente ostentoso.

-"Son una personas tremendamente agradables, educadas,

que han hecho inversiones en Marbella

en un momento en el que nadie hacia inversiones".

-Allí he visto cosas tremendas.

He visto las chicas estas de las bailarinas de las danzas

del vientre y salir un árabe de estos y ponerse encima

echándole billetes de 5.000 pelas hasta que...

Y otro paquete y otro paquete. Luego lo recogían y tal.

-Son de una generosidad impresionante.

Compartimos la misma manicura.

"Esta manicura, pero es que... Es que, doña Beatriz,

me dan cada vez que voy de propina 500 euros".

(Música)

Si hubo un magnate árabe

que se coronó como el rey de la "jet set" en Marbella,

fue Adnan Khashoggi.

(ENTREVISTA) "¿Sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo?

-Estoy contento de ser el más rico del mundo y el más rico en éxito".

-Adnan, un tipo muy interesante.

Un tipo muy interesante, con mucho dinero,

con un barco estupendo.

Era un tío muy simpático.

-"¿Cómo consiguió usted

lo que la gente llama su inmensa fortuna?

¿Con inmobiliarias, con armas o con flores, señor Khashoggi?

-Básicamente, nuestro negocio es el comercio,

el marketing, las operaciones bancarias mercantiles.

Es decir, trabajamos desde agujas

hasta aviones, como las empresas comerciales japonesas".

-Era muy simpático, nombró a Jaime de Mora su representante.

En las fiestas que hacían en Nochevieja,

tiraba cohetes que quemaban la montaña.

(ENTREVISTA) "Adnan Khashoggi es un gran amigo mío.

Me honro mucho de pertenecer a su 'staff'.

-El mítico empresario multimillonario árabe,

¿no es ese? -Ajá".

-Una fiesta que organizó Khashoggi, nos invita

y nos llama Jaime de Mora y nos llevan a la finca.

(INFORMATIVO) "El máximo delirio de la noche se alcanzó

con la llegada de la tribu Khashoggi,

una auténtica conmoción de suntuosidad y originalidad

en el atuendo de Lamia, su esposa,

y Nabila, la hija que pretende ser artista en Hollywood".

-Ese día que fuimos a casa de... A la Baraka.

Entraban autobuses de chicas llegadas de Londres,

y sí, nos dejaron entrar ese día.

-"En España me siento como en casa. No me preguntes por qué.

A lo mejor esto es una faceta especial mía,

cuando le doy la mano a un español,

me siento como si estuviera dándole la mano a un saudí.

Es una de esas cosas que no se pueden explicar.

Es un sentimiento".

-Y de pronto llegó un autobús

y empiezan a bajar del autobús sirenas.

-Bailarinas, decían ellos. Las bailarinas.

-Las habían ido recogiendo de todos los puticlubs

y las vistieron de sirena

y las pusieron como si fueran estatuas allí

hasta que terminó la cena.

(ENTREVISTA) "Lo recogía el 'Daily Express',

los periódicos españoles hablan sobre esas fiestas,

esas orgías que hacía Khashoggi y tal.

No eran orgías, eran fiestas".

-Y estaban todas las chicas...

Iban con biquini y luego una gasa encima.

Y aquí les metían el dinero.

Y sí que había bandejas con coca.

Pero es la única vez en mi vida que yo he visto droga

en todas las miles de fiestas que he ido en Marbella.

-"Luego vienen muchísimos informadores, algunos muy buenos,

otros que no sabían...

Entonces, si no había ninguna historia, la inventaban".

-Tenía de invitados a Elizabeth Taylor,

a todos los más famosos en su casa,

y salían por la noche como clientes.

Asistí a su fiesta tan excepcional donde había construido

un palacio de cristal para 1.000 invitados a su cumpleaños.

Vi a Brooke Shields que tomaba fotos.

(Música)

-Elizabeth Taylor, cuando estuvo,

estuvo con el novio que tenía en esa época,

que además fue una época maravillosa,

porque ella adelgazó mucho. Estaba guapísima.

-Khashoggi, de vez en cuando,

para contentarnos a los periodistas

nos llevaba al yate...

¿Cómo se llamaba?

Nabila.

-Lo que más me gustaba del Nabila eran las letras

eran las letras de oro.

Impresionaban.

-El yate Nabila era impresionante.

-Al final, lo compró Trump.

(ENTREVISTA) "Sigue siendo mi hermano pequeño,

sigue teniendo mi amistad incondicional para lo que sea.

Lo que pasa es que tuve que dejarlo por razones de salud,

porque no podía seguir el ritmo que él tiene.

Pero si no, yo he aprendido mucho con Khashoggi

y Khashoggi ha aprendido un poco conmigo también".

(Música)

Antes o después, la fiesta,

aunque sea la más maravillosa del planeta, acaba.

Cuando el mundo descubrió Marbella,

la "jet set" puso rumbo a un destino más exclusivo.

Como en Roma,

después llegó la decadencia.

Y después llegó Gil y otro tipo de turismo.

Y se cargaron un poco

el "feeling" exclusivo y el "feeling" que tenía ese sitio.

(ENTREVISTA) "Hacía falta el tallador del diamante

para hacer un gran brillante. Aquí ha habido gente tan mediocre

que lo único que saben es descalificar, chapucear...

Cosas de esas".

-Y él llegó como un populista, prometiendo

el oro y el moro. Y la gente se dejó cautivar

por las promesas que hizo.

Y lo que hizo fue hundir Marbella.

(ENTREVISTA) "Parto con esto. Esto es lo único que tengo.

Lo llevo siempre porque no gasto.

Voy a comer y me invitan, siempre igual".

(Música)

-Grúas, grúa, grúas, grúa...

Y deprimía mucho, había gente

que quería mucho Marbella y era muy

desolador. Desolador porque...

Mucha gente se fue.

-Yo no sé quién coño iluminó a Gil para hacer esa barbaridad.

-Acabó con todo lo que Marbella tenía

de glamuroso o de sitio exclusivo.

-Gil se cargó Marbella.

-"Estoy preocupado de que esto se estropee

por el afán de algunos que quieren venir aquí

a ganar mucho dinero a costa de nuestro sacrificio de 30 años".

-Estaba en el lecho de muerte.

Y empezó a hablarme, porque yo me había metido mucho con él.

Y se estaba excusando, diciéndome

que él no había favorecido esa Marbella.

-Sin mi padre, creo que Marbella jamás hubiera sido

lo que ha sido.

(Música)

-Marbella se acabó un poco como ciudad,

pero también puede resucitar.

(Música)

-Después de pasar por Ibiza,

por Saint-Tropez, por muchos sitios,

nos encontramos aquí, como queríamos estar.

-Yo tengo una amiga, Lorena Morlote,

que va todas las semanas porque la princesa tal

la requiere, ¿sabes?

Sigue estando esa Marbella maravillosa.

-Quiero, siempre lo digo, acabar mis días en Marbella.

Llevo yendo 50 años a Marbella.

-Mira, Marbella ha sido el centro de operación,

el centro del glamur, el centro de la gente importante.

Es un sitio mítico y la gente quiere ir

a sitios con leyenda y con alma.

-En Estados Unidos, Madrid no saben dónde está,

pero les dices Marbella: "Ah, sí, claro".

Marbella es un nombre mágico.

-"España es el único país donde viviría en Europa.

Espero que no vaya a cambiar, ¿eh?".

-Si existe el paraíso en el mundo, es en Marbella.