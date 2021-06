En la historia de Internet existen muchísimas fotografías icónicas del momiviento selfie. Paris Hilton fue una de las pioneras en la época de los años 2000, pero le siguieron muchísimos famosos en los años posteriores donde el selfie era un imprescindible en cualquier perfil de las redes sociales y las mejores fotografías de cada persona eran autorretratos.

El selfie se convirtió en un fenómeno de masas viral y en la siguiente década tomó fuerza en parte, también, a que Facebook e Instagram se alzaban como las redes sociales favoritas de los usuarios. De esta forma, los fans comenzaron a pedirle selfies a sus actores favoritos en las alfombras y los móviles comenzaron a fabricarse con cámaras delanteras para poder tomarse fotos sin necesidad de un espejo de baño. Además, el selfie se convirtió en un elemento tan imprescindible de las redes sociales en Internet que muchas personas empezaron a poner su vida en riesgo con tal de conseguir la mejor fotografía posible, haciéndose selfies mientras conducían, en la punta de un acantilado o a grandes alturas, por lo que en 2020 se creo la Guía Selfie, donde se dan consejos y trucos para evitar peligros al hacerse este tipo de fotografías.

Uno de los momentos más épicos del selfie se produjo el 12 de marzo de 2014, cuando Ellen DeGeneres tuvo la idea de hacer un gran selfie grupan en directo durante la ceremonia de los Premios Oscar junto a Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Roberts y cualquier actor que cupiera en el marco de la imagen, que rápidamente se convirtió en la más retuiteda de la historia con dos millones de comparticiones al final de la ceremonia y a día de hoy acumula tres millones de retweets.

“If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap“