El Día del padre en España se celebra el 19 de marzo. Ese día Carlos Baute lo celebró con su mujer, Astrid, y los tres hijos que tienen en común: Markuss, Lienne y Álisse. Pero el 20 de junio se celebra el Día del Padre en otros lugares, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, y el cantante lo ha celebrado además con su otro hijo, José Daniel, que tuvo a la edad de 15 años. Un hijo que ha dejado de ser 'un secreto'.

"Les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo», ha escrito Carlos Baute. De este modo, Baute confirma que se han reconciliado y que no piensan volver al pasado, sino pensar en el futuro en lo que a ellos se refiere. Están centrados en recuperar el tiempo que no han estado juntos y en forjar algo bonito entre ellos, ya que hasta ahora su relación había sido muy complicada".

Un mensaje que implica muchas cosas, pero sobre todo que pone de manifiesto dos: una reconciliación y una disculpa. El cantante venezolano reconoció al joven como su hijo en 2020 después de que José Daniel le suplicara pidiendo ayuda pues se encontraba en un momento complicado y ni apenas tenía dinero para comer. Ese mismo año, el abogado del joven pleiteaba en los juzgados porque Baute "no había querido atender a su hijo".

Carlos Baute y su hijo José Daniel se parecen mucho. gtres

Un año después esa ayuda llega. Dice el cantante que las nubes que había han desaparecido. Al parecer, Astrid tiene mucho qué ver en esta reconciliación que se empezó a fraguar antes de la pandemia. Es la fuerza de una madre, el poderoso instinto maternal. Atrás quedan ahora los juicios y los reproches (José Daniel demandó a su padre y pidió una indemnización por daños morales). Este Día del Padre marca un antes y un después en su relación, y ahora empiezan juntos una nueva etapa: para conocerse y llegar a quererse. Para, como dice Carlos Baute, "recuperar el tiempo perdido".