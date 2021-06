Ayer los británicos celebraron el Día del Padre y Kate Middelton, duquesa de Cambrige, hizo un emotivo video-collage con fotos de su álbum personal para felicitar a los papás de la familia: su marido, Guillermo de Inglaterra; su suegro, el príncipe Carlos; su propio padre (que hizo con ella el camino hacia el altar), ; y el desaparecido duque de Edimburgo, a quien tienen todos muy presentes. Pero al príncipe Harry, que también es padre, no se le ve. ¿Olvido? ¿Un gesto premeditado? Lo cierto es que a nadie le ha pasado desapercibido el detalle y muchos ven en este gesto otro desaire hacia Harry y Meghan. ¿Tan mala es la relación entre ellos?

Hoy Guillermo cumple 39 años. Y lo hace en un momento en el que goza de un gran aprecio por parte de la sociedad: ven en él a un hombre serio y responsable que, al contrario que Harry, asume sus obligaciones, y dan por hecho que será quien ocupe el trono cuando muera la soberana. Además su popularidad ha aumentado notablemente en el último año al convertirse, junto a su esposa, en la cara visible de los Windsor durante la crisis sanitaria.

“Thank you for all the birthday wishes and kind messages �� pic.twitter.com/3FcvQoFtD6“ — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 21, 2021

Es el segundo en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de su padre, el príncipe Carlos que, según dicen los expertos, no tiene prisa por reinar. Por eso, el primogénito de Lady Di es el favorito muchos de los británicos para suceder a la longeva Isabel II. Guillermo está preparado y concienciado de su futuro. Se licenció en Geografía y es piloto de la Real Fuerza Aérea, especializado en búsqueda y rescate. Se casó con Kate Middelton y tienen tres hijos: Carlota, Jorge y Luis (Charlotte, George y Louis).

Una biografía que puede desestabilizar los cimientos de palacio Son una pareja modélica que no da problemas y se aleja de polémicas y escándalos. Todos valoran cómo está manejando el problema de su hermano Harry y Meghan, que desde que se mudaron a California están cambiado su estatus de royals a celebrities. Las tensiones entre los dos hermanos crecen por momentos, aunque siempre en la intimidad. Hasta ahora. Una imagen que quizá no vuelva a repetirse: Carlos de Inglaterra posa con Camila, sus hijos, nueras y nietos. gtres El escritor Robert Lacey publica ahora Batalla de hermanos, un relato que promete sacudir el polvo que la familia guardó bajo las alfombras y levantar polémica. La hipotética tensa relación entre Guillermo y Harry es el eje principal del libro. El escritor, que colaboró en la serie The Crown, está en boca de todos, especialmente entre los miembros de la casa real porque, según se cuenta, contiene información que podría perjudicar la imagen del hijo mayor de Lady Di. La revista Us Weekly dice que el biógrafo revela detalles inéditos sobre el conflicto entre los Duques de Cambridge y Sussex. El reconocido historiador investigó la realidad no contada y dijo estar “asombrado, eufórico y conmovido hasta las lágrimas por el conflicto entre los dos hermanos”. El príncipe Harry entró en una espiral de ataques de pánico, alcohol y drogas tras la muerte de su madre, Diana RTVE.ES