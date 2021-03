El príncipe Guillermo ha asegurado este jueves que la familia real británica "no es racista", rechazando las acusaciones de racismo lanzadas por su hermano, el príncipe Enrique, y su cuñada, Meghan Markle, en una entrevista concedida a Oprah Winfrey.

El duque de Cambridge, nieto de la reina Isabel II y segundo en la sucesión a la corona británica, ha realizado las declaraciones durante una visita a una escuela en el este de Londres y ha matizado que "planea" hablar con el príncipe Enrique. "No, todavía no he hablado con él, pero lo haré", ha señalado.