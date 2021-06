Por televisión y sin previo aviso, así se ha enterado Kiko Rivera de los supuestos planes de su madre que, de ser ciertos, supondrían un antes y un después en su relación. Una relación que pasa por el peor de sus momentos. Isabel Pantoja podría haber iniciado los trámites para desheredarle. El cabreo del DJ tras salir a la luz la noticia ha sido monumental. "Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella", escribe en sus redes sociales, que ha utilizado para desahogarse. La guerra entre ellos parece no tener final, al menos, uno feliz.

Kiko Rivera ha aprovachado la oportunidad para mandarle públicamente un mensaje a la tonadillera. "Señorita, preocúpese primero de sus problemas y solucione lo que debe, entre otros, a la kioskera", dice, haciendo alusión a la mujer que le prestó 86000 euros para evitar que entrara en prisión. Por el momento, según cuenta la afectada, solo le ha devuelto una pequeña parte: 10000 euros. "Lo suyo, si le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa. Fin de la cuestión", añade. La relación entre él y su tío Agustín es cada vez más tensa. Hace poco más de una semana veíamos al DJ acudir a los juzgados de Chiclana de la Frontera para ratificar la demanda contra el hermano de su madre, a quien acusa de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. Algo que habría enfriado aun más la relación con su familia, que ya parece irreversible.

Su efímero adiós a las redes sociales

Parece que este mensaje no ha gustado ni a su entorno ni tampoco a todos sus seguidores, pero Kiko Rivera ha dejado claro que no se arrepiente y que de ninguna manera piensa retractarse de sus palabras. Además, también ha respondido a quienes no entienden que haya decidido volver a las redes sociales tan solo un día después de anunciar su marcha para darse un respiro y cuidar su salud mental. Algunos le reprochan su actitud y él no se ha quedado callado. "Puedo irme y volver las veces que me plaza, ¿también lo entendéis verdad? Pues ya está, solo era eso", escribe notablemente molesto.

Captura de una de las historias del Instagrm de Kiko Rivera INSTAGRAM

Después de este vaparalo para el DJ, no parece que las cosas vayan a solucionarse. Ahora su objetivo es centrarse en sus nuevos proyectos musicales y olvidarse de los problemas con su familia, que no son pocos. La relación con su prima Anabel no pasa por su mejor momento después de protagonizar ambos un tenso encontronazo en televisión. Tampoco la que mantiene con la madre de su primer hijo, Jessica Bueno. Kiko Rivera comentó en un programa de televisión que no le pareció justo no poder invitar a sus familiares a la comunión del pequeño y que, si fuera por él, habría intentado que los dos lados de la familia estuvieran presentes en aquel día tan especial. La modelo, embarazada de su tercer hijo, le contestó indignada: "Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón".

