Kiko Rivera no está pasando por su mejor momento. Los últimos meses están siendo especialmente duros para el hijo de Isabel Pantoja desde que mantiene su cruda guerra personal con su madre. Tanto es así, que Isabel Pantoja ha sido la gran ausente a la comunión de su hijo y apenas tiene ya relación con Kiko, cuando siempre fueron uña y carne. Además, el DJ ha tenido que hacer frente a otros problemas personales como las acusaciones de Jessica Bueno, la remodelación de la casa que le okuparon unos amigos o los insultos recibidos por su forma física al ir a la playa. Por todo eso, Kiko Rivera decidió este fin de semana abandonar de manera indefinida las redes sociales. "Volveré, podéis estar seguro de ello", aseguraba entonces. ¡Y tanto que sí! Sus fans le mostraron su apoyo a través de mensajes que le dejaban en la publicación, pero su desconexión de internet ha sido un visto y no visto. Esta mañana ha vuelto a compartir una imagen a través de su Instagram con un sorprendente mensaje.

"Hoy se enciende mi móvil desde el viernes,y estaba lleno de mensajes maravillosos. Por motivos de trabajo tengo que ponerme al día en todo y seguir activo", así justifica su inesperado regreso. "Gracias a todos los que me llamaron o mandaron mensaje, y sobre todo gracias por vuestras muestras de cariño. No estoy al 100%. pero lo estaré", reconoce. "Al final solo soy un tipo que de vez en cuando necesita un respiro, pero que tal y como está el mundo no se lo puede permitir", señala. Y termina con un compromiso a sus seguidores: "Os prometo que jamás me veréis caer". Ahora su objetivo es centrarse en la música, ¿lo conseguirá?

La drástica y fugaz decisión de Kiko Rivera

"Querida familia virtual, voy a desaparecer de las redes sociales un tiempo", escribía Kiko Rivera este fin de semana en su Instagram. El DJ ha borrado por completo todas las imágenes de su perfil y solo ha dejado un comunicado oficial junto a una foto con un texto reflexivo de hace un año, cuando el 'culebrón Cantora' despegó. Todos pensábamos que esta decisión noi habia sido fruto de un arrebato, sino de una meditación muy profunda que Kiko Rivera había mantenido después de lo que ocurrió hace unos días en un plató de televisión: "Lo que viví ayer fue lamentable", aseguraba, refiriéndose a su paso por Viernes Deluxe.

En el programa Kiko Rivera protagonizó un duro enfrentamiento con su prima Anabel Pantoja, a quien acusó de haber montado un drama con el tema de la comunión de su hijo. Ella no se quiere insmiscuir en los problemas que tienen su tía Isabel con su hijo, así que Kiko la puso en un aprieto preguntándole directamente si acaso le quiere: "Jamás me interpondré entre tú y mi madre pero ¿tú me quieres? ¿Vendrías a mi casa a que te enseñara las cosas? Tienes el derecho de saber por qué actúo de esta manera. Si vienes a mi casa y ves las cosas que tengo y por tus adentros no se mueve nada, es que tú a mí no me quieres", señaló.

Kiko aseguraba así que dejaba internet por un tiempo, como presagió hace unos meses al hablar de su estado mental: "Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando", aseguraba en su último comunicado, aunque ya sabíamos de los problemas de ansiedad de Kiko Rivera.

Incómodo, angustiado y con la cabeza en otra parte. Así es como se siente Kiko Rivera en estos duros momentos en los que está pasando por una grave crisis de ansiedad. No le gustó nada su enfrentamiento con su prima Anabel y quiere ponerse serio con este tema para volver a ser feliz: "Ayer me sentí incómodo. No sabía que iba a suceder nada de eso. Si los míos, los que me quieren, en algún momento se sintieron mal, les pido disculpas si no gustó las cosas que dije, pero así es la vida y no siempre es de color de rosa", aseguraba el hijo de Isabel Pantoja.

Además de este comunicado, Kiko Rivera dejó visible en su perfil de Instagram una foto del año pasado con un texto reflexivo muy importante sobre la ansiedad y la gestión de emociones, algo que tiene muy presente en su vida y motivo principal por el que tomaba la decisión de retirarse de Internet. En este texto, Kiko Rivera rezaba: "Muchas veces en mi vida me enfadé con el mundo, sentí odio por mi mismo o culpabilicé a los demás por lo que me ocurría. Conozco el vacío y la sensación espantosa de que nada tiene sentido. Sé lo que es tener el corazón roto". ¿Un mensaje para su madre?

