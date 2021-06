Kiko Rivera empieza la semana con ganas. Está feliz porque durante el fin de semana, Kiko ha celebrado la comunión de su hijo Fran, fruto de su relación con la modelo Jessica Bueno, y lo ha hecho por todo lo alto. El hijo de la expareja ha hecho la comunión a los ocho años de edad en compañía de sus padres, quienes han dejado a un lado sus rencillas personales para llenar de alegría este día tan especial. Pero entre tanta felicidad en estos eventos, la familia Rivera-Pantoja está casi condenada a que haya un pequeño pozo sin fondo que se lleve parte del día especial. Y es que hace 29 años, un mes de junio de 1992, Kiko Rivera también hizo su comunión con una gran ausencia en su vida: la de su padre, Francisco Rivera. Ahora, la historia se repite con su madre, Isabel Pantoja, quien no ha acudido a la celebración familiar.

Isabel Pantoja se pierde la comunión de su nieto

En medio de una guerra por la herencia de Riverita, Kiko Rivera ha viajado hasta Bilbao para celebrar la comunión de su hijo en común con la modelo Jessica Bueno. A su lado estaba su actual esposa, Irene Rosales, y sus "dos monitas", Ana y Carlota, que disfrutaron de este día tan especial para el primogénito de Kiko. La ceremonia fue de lo más íntima y discreta para evitar que los medios pudieran colarse o sacar fotografías del protagonista del día, Fran. Sin embargo, sus padres no se han podido resistir a la tentación de subir las imágenes del evento a las redes sociales.

Uno de los primeros en hacerlo es Kiko Rivera, quien ha compartido una bonita instantánea en blanco y negro de sus tres hijos en la Iglesia abrazados unos a otros. Fran, Ana y Carlota están muy unidos y su padre se enorgullece de ello: "Nunca supe cuanto amor mi corazón podría tener hasta que alguien dijo...Papá", escribe el DJ al lado del post con un corazón rojo. En cuanto ha publicado la fotografía, algunos famosos como Jorge Cadaval, Poty Castillo, Makoke o Anabel Pantoja le han dado la enhorabuena y le han comentado lo guapos que están sus hijos.

Pero no todo ha sido alegría y felicidad en este día. Isabel Pantoja no ha asistido a la celebración de la comunión de su nieto Fran. No ha dado explicaciones ni ha enviado un mensaje. Simplemente no ha acudido. Una historia que se repite 27 años después cuando Kiko Rivera celebró su comunión al lado de su madre, pero sin la compañía de su padre. Un momento de lo más agridulce para él. Sin embargo, tal y como Irene Rosales aseguró al programa Viva la vida, Isabel Pantoja estaba más que invitada a la comunión de su nieto, aunque no parece que se presentase a la celebración después de su guerra mediática y judicial iniciada con Kiko Rivera.

Por lo demás, Kiko Rivera se vistió de lo más elegante para la ocasión y compartió algunas stories en su Instagram donde fue mostrando poco a poco como había sido este día para la familia. Con camisa azul marino de la marca Julio Benítez, perteneciente al hijo del torero El Cordobés, Kiko Rivera se preparó para uno de los momentos más importantes de la vida de su hijo. Y más tarde, el DJ compartió una imagen de hace unos años donde sale abrazando a su pequeño, al que le desea lo mejor tras haber hecho la comunión: "Quiero que creas en lo profundo de tu corazón que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Que tú nunca perderás, ganarás o aprenderás. No te puedo prometer estar aquí por el resto de tu vida pero sí te puedo prometer amarte el resto de la mía. Te amo hijo y estoy muy orgulloso del hombrecito que eres ya", escribe en su post.