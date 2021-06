El lío de los capotes de Paquirri no es el único legado familiar con el que los Rivera andan a vueltas. Riverita no tenía hijos reconocidos y aunque su testamento no se ha hecho público todavía, en los últimos días sus hermanos y sobrinos se han hecho un pequeño lío con lo que deja, a quien se lo deja y cómo se lo deja, tanto, que se han formado varias revueltas entre la familia.

En enero de este año llegaba la triste noticia a la familia Rivera, y es que José Rivera, el hermano de Paquirri, fallecía a los 73 años en su tierra natal, Barbate, Cádiz. Más de cuatro meses han pasado ya de ese momento y aún no se ha hecho público su testamento. ¿Quién se llevará la herencia?