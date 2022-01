María José Campanario acaba de anunciar que está embarazada. A sus 42 años, espera su tercer hijo junto a Jesulín de Ubrique, una grata sorpresa para la pareja. Como ella, muchas famosas disfrutan de la maternidad pasados los cuarenta: Paula Echevarría, María Adánez, Naomi Campbell... Algunas como Cameron Díaz o Salma Hayek tuvieron que recurrir a alternativas para conseguir descendencia a edades maduras. No todas lo consiguen. El 20% de la población española tiene problemas de fertilidad. Ahora mismo España es uno de los países más avanzados en técnicas reproductivas en el mundo y cada vez son más las personas que recurren a este tipo de tratamientos. Sea como sea, ellas han querido dar este paso y le edad no les ha frenado. ¿Qué famosas han sido madres pasados los 40?

"Ha sido totalmente inesperado, pero es una bendición", confirma María José Campanario a la revista ¡HOLA! tras anunciar que está esperando un bebé. La edad no es un problema para ella, que afronta esta nueva etapa con mucha ilusión. Este será su tercer hijo, el cuarto para Jesulín de Ubrique. Su hija mayor, Julia Janeiro, cumplió hacetan solo unos meses los 18 años y su faceta de influencer ha dado mucho que hablar.

El 11 de abril es un día muy especial para Paula Echevarría, el día que nació su segundo hijo, a quien llama cariñosamente 'Miki'. A sus 43 años, la actriz e influencer vivía uno de los momentos más especiales de su vida junto a su actual pareja, Miguel Torres. Ahora tiene claro que la maternidad está por encima de su carrera y no se quiere perder nada.

María Adánez también ha sido de las últimas famosas que han sido madres después de los 40. La actriz dio la bienvenida este año a su primer hijo, Claudio. En su Instagram comparte su felicidad e imágenes de su pequeño con sus seguidores.

Otras famosas que han sido madres con más de 40

Naomi Campbell que anunció que había sido madre a los 50, aunque sin explicar si ha sido mediante reproducción asistida o gestación subrogada. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser madre. Me siento honrada por tener esta alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande", escribió en sus redes sociales.

Meryl Streep es una de las grandes estrellas de Hollywood que ha sido madre pasados los 40. La actriz tiene 4 hijos y la menor nació justo cuando ella acababa de cumplir los 42 años de edad.

Otra de las famosas que se siente más que orgullosa de haber tenido a su hija con más de 40 es Salma Hayek. La actriz admitió que el proceso no fue nada fácil, pero que, pese a las complicaciones, no se arrepiente de nada y que en ese momento se sentía mucho más completa para ser madre, que si lo hubiera tenido antes. Halle Berry tenía 41 años cuando fue madre por primera vez. Y no solo eso, porque la actriz con 46 años, aunque cambio de pareja, repitió experiencia y tuvo a su segundo hijo.

Nuestra Rosario Flores tampoco falta en la lista de las que han sido mamis con más de 40. La artista dio la bienvenida a Pedro, su segundo hijo, a los 42 años.

Anne Igartiburu, a pesar de que ya era mami con sus dos preciosas hijas adoptivas, la presentadora nunca había estado embarazada hasta que, a sus 47 años, dio a luz a su hijo Nicolás. Otra presentadora, Ana Rosa Quintana, dio a luz a gemelos con 48 años.

Y ellas no son las únicas porque Janet Jackson anunció su embarazo con 50 y Cameron Diaz a los 47. También Madonna fue madre con más de 40. Todas y cada una de ellas son un ejemplo de esperanza para mujeres que quieren intentarlo.