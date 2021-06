Su fama ha ido creciendo como la espuma desde que cumplió los 18 años el pasado mes de abril. En tan solo unas semanas Julia Janeiro se ha convertido en la comidilla de todo un país, ¿sin quererlo? Las cámaras la persiguen desde el día que alcanzó la mayoría de edad, pero a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no parece que le haya molestado demasiado. Los titulares que llevaban su nombre la han ayudado a darse a conocer, una oportunidad que, como era de esperar, no va a desaprovechar. Empezó como creadora de contenido, publicando sus fotografías en las que parece una auténtica modelo, cuidando mucho la imagen y haciéndose un hueco en las redes sociales, pero ahora ha dado un paso más allá.

Llama la atención su armario , donde predomina el color negro , lleno de básicos, deportivas y sandalias de tacón . Los jeans son una prenda imprescindible para ella, largos o cortos, más anchos o más estrechos, los usa a diario. Los vestidos ajustados son sus favoritos para oscasiones más especiales, como el que llevó para salir a comer el día de su cumpleaños, aunque Carmen Lomana no le diera el visto bueno . Julia Janeiro no destaca por su originalidad como otras influencers y, aun así, consigue embaucar a los usuarios que siguen su contenido.

Su perfil ya es público

Hace algunas semanas vimos cómo Julia Janeiro privatizaba su cuenta de Instagram. No buscaba la intimidad que perdió cuando cumplió los 18 años, ya que aceptaba cualquier solicitud de cualquier seguidor que quería ver su cuenta. Su intención era aumentar el número de seguidores, una estrategia bastante común entre los influencers que buscan conseguir followers de manera inmediata. El problema es que las marcas buscan perfiles públicos para que todo el mundo pueda acceder a las promociones o colaboraciones que publican en sus redes. Por ese motivo Julia ha vuelto a abrir su Instagram a todo el mundo, sea seguidor o no.

A las marcas tampoco suele gustarles que los influencer no interactúen con sus seguidores a través de los comentarios, pero la hija de Jesulín no está preparada para dar ese paso y no permite a sus seguidores comentar en sus publicaciones. Una manera muy eficaz de ahorrarse el hate, pero no tan efectiva a la hora de encontrar posibles contrataciones.