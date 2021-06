Ha estado casi 15 años sin ir a Chipiona, los mismos que han pasado desde que enterró allí a su madre, Rocío Jurado. La herida que le provocó esa pérdida ha ido creciendo poco a poco y Rocío Carrasco ha ido desangrándose con cada golpe que le ha dado la vida, golpes emocionales y golpes físicos, como los de su hija Rocío Flores. Ahora Rocío Carrasco está curando sus heridas, recomponiéndose, recuperando el timón de su vida. Y para eso vuelve a sus raíces, a Chipiona.

Volver para quedarse

En Chipiona estuvo hace unos días, coincidiendo con el aniversario de su muerte, para llevar flores a su madre, un enorme ramo de rosas blancas. Un momento íntimo, a solas con ella. "Fue difícil, pero es algo que quería hacer. Quise ir y empezar habiendo superado eso, que mi cabeza no me permitía. Fue muy duro, pero a la vez fue gratificante. Por una parte fue muy difícil, porque era ir a donde estaba ella, aunque a mí no me hace falta ir al cementerio para estar con ella. Quería superar esa barrera, que hasta ese momento no podía porque no tenía fuerza. Fue gratificante estar allí, me ha servido mucho. Me sentí como triste en un primer momento, pero luego me sentí amplia, más llena, con fuerza. Un pasito más que hemos dado", reconoce.

Para Rocío Jurado Chipiona era su fuente de inspiración, a ella le dedicaba canciones y presumía de hermosos y paradisiacos paisajes en algunos de sus videoclips. Ella era y es la mejor embajadora de la localidad gaditana.

'La más grande' cantaba: En Chipiona me crié, en Chipiona me crié. Que me busquen en Chipiona, si me llegara a perder. Y quizá eso es lo que quiere hacer ahora Rocío Carrasco, perderse, alejarse, poner distancia con todo lo que le hace daño. "No entiendo Chipiona sin mi madre. Ahora voy para no dejar de ir y quiero comprarme una casa allí", dice.