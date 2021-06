Gloria Camila rompe su silencio tras el revuelo por las polémicas declaraciones de José Antonio Rodríguez. La actriz e influencer ha respondido tajante a los medios para desentenderse de las palabras su tío. "Yo ahí no me meto. No me vinculéis con cosas que yo no he dicho y que no digo", suplica desesperada por escapar del ojo del huracán. Su reacción sorprende después de que su padre, el torero José Ortega Cano, comunicara ante la prensa el nuevo rol del marido de Gloria Mohedano como portavoz de la familia. "Hemos pensado que, para que no haya opiniones de diferente cordura y forma de expresarse, desde ahora va a ser José Antonio Rodríguez un poco la persona que conteste", así daba la noticia el pasado lunes para dar por zanjado el tema. Un paso importante para mostrar una imagen de unión frente a las acusaciones de Rocío Carrasco, ahora cuestionada tras la respuesta de Gloria Camila.

Ortega Cano y Gloria Camila en el homenaje a Rocío Jurado GTRES GTRES

La hija de Rocío Jurado también ha aprovechado para aclarar otro de los temas más candentes: el traje rosa que eligió para el homenaje de 'La más grande' este fin de semana en Chipiona. Muchos se preguntaban si se trataba de una provocación, un gesto intencionado, o si simplemente se trataba de una casualidad. Gloria Camila insiste en que "ese color es tendencia, no sabía que estaba patentado, que estaba prohibido o que no se podía usar". "¿Qué hacemos? Si es un programa grabado, son no sé cuántos capítulos, 14 creo. ¿Qué hago? ¿No me puedo poner un traje igual o que se parezca porque vaya a decir la gente que es una provocación? Estamos sobrepasando unos límites que es decirle a la gente qué color se puede poner y cómo se tienen que vestir", se queja indignada.

Gloria Camila posando junto a su novio con el polémico traje rosa INSTAGRAM

"No ha sido con mala intención, ni para ofender a nadie, ni para provocar ni mucho menos para llamar la atención, lo de la fuente tampoco. Hemos ido todos los años y Rocío tampoco es la primera vez que va". Además de defender a su sobrina. quiere dejar atrás todo este tema y recuperar la tranquilidad. "Yo estoy muy fuera de toda esta historia y esta movida, igual que respeto a los demas tambien espero que me respeten a mi y no que se me cuestione todo lo que hago", señala.