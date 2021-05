La docuserie que tanto ha dado que hablar estos últimos meses ha llegado a su fin, pero la guerra solo acaba de empezar. Rocío Carrasco se vuelve a sentar este miércoles en un plató de televisión para dar por zanjada su historia, de la que hemos sido testigos durante doce intensos y reveladores episodios. Ahora la familia acaba de tomar una drástica decisión contra la hija de 'La más grande'. Ha sido precisamente Ortega Cano quien ha dado la noticia a los medios de comunicación que le han preguntado por el tema en cuestión: "Hemos pensado que, para que no haya opiniones de diferente cordura y forma de expresarse, desde ahora va a ser José Antonio Rodríguez un poco la persona que conteste", explica el torero, que se niega a contestar ninguna pregunta.

El marido de Gloria Mohedano será el portavoz de la familia a partir de ahora. Un paso importante para mostrar una imagen de unión frente a las acusaciones de Rocío Carrasco. De esta manera, Ortega Cano y el resto de la familia secundan las palabras de Jose Antonio Rodríguez, quien este fin de semana atacó duramente a su sobrina.

Las duras declaraciones de José Antonio Rodríguez

El gran protagonista de este fin de semana ha sido precisamente él, José Antonio Rodríguez. Sus declaraciones contra Rocío Carrasco coincidiendo con la celebración del homenaje a Rocio Jurado le han puesto en el ojo del huracán. "Ha pasado muchas líneas rojas como madre y también como hija. En la vida hay unos principios que ha olvidado", aseguró. No se cree su versión de la historia: "Aunque sea absolutamente cierto todo lo que ella cuenta, que no lo es, porque yo lo sé, en la vida no se puede ir con odio porque eso, al final, lo que hace es comerte a ti", señaló. También habló de una "mente organizadora", posiblemente aludiendo a Fidel Albiac, y acusaba a Rociíto de ser "una marioneta". También aprovechó apra defender a Antonio David Flores: "Yo haría muchas de las cosas que hizo para tener a mis hijos".

Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez GTRES GTRES

"Si ella no cree las lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas", continuó diciendo en defensa de Rocío Flores. A pesar de que existe una condena firme, José Antonio Rodríguez tampoco se cree el testimonio de su sobrina cuando relata la pelea que tuvo con su hija. "A mí no me compete contar la versión de Rocío Flores, no la voy a contar. He escuchado las dos versiones y yo me creo a Rocío Flores", afirmó.