Sanidad notifica 122 casos por cada 100.000 habitantes.

Como decíamos, por CC. AA.,

sube en en Andalucía, Asturias, Cantabria...

Hay comunidades en riesgo alto,

País Vasco, Melilla, Madrid, La Rioja, Andalucía y Aragón.

Tenemos la situación de pandemia controlada,

por debajo de final de casos por cada 100.000 habitantes

en tres puntos: Ceuta, Valencia e Islas Baleares.

Esta es la foto de la pandemia en este momento.

Vamos viendo como sigue bajando poco a poco,

pero hay que estar vigilante.

Hay algunas comunidades que están remontando.

La Rioja lleva varios días subiendo poco a poco.

Está bien que fluctúe, no está bien que suba, pero es razonable.

Es esperable.

No teníamos estos datos desde agosto.

Hemos pasado en la segunda ola, la tercera

y estamos con datos de agosto.

Con esta perspectiva de que los datos van bajando

ha vuelto resurgir el debate sobre cuándo

nos podremos quitar la mascarilla por fin.

Al menos, en los exteriores.

Ha encendido la mecha el presidente de Castilla-La Mancha.

Ayer hizo este anuncio.

Estamos la firme determinación

de suprimir la obligación de la mascarilla

en espacios abiertos espacios públicos,

antes de que se cumpla un año, en el mes de junio.

Castilla-La Mancha lo va a plantear en la interterritorial.

También lo valora Madrid. Baleares, en cambio,

advierte que iguale es pronto para dejar mascarilla en casa.

A Fernando Simón le preguntaron.

Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión.

En exteriores, por lo que sabemos ahora,

por las manifestaciones más espontáneas o menos,

sabemos que en exteriores hay muy pocos casos

de eventos de supercontagio.

Con lo cual, sabemos y es mucho más seguro fuera,

si tenemos un porcentaje cada vez

más grande de población inmunizada...

De fondo, un premio.

Llevamos un año y pico picando piedra.

De verdad, otro verano con la mascarilla...

Y escarmentado de lo que ha pasado antes.

No se debe llevar en el brazo,

pero la llevamos todos,

enterar en un sitio y ponértela.

Leí una declaración.

Decía que poner fecha

en lugar de poner incidencia y número de vacunas,

es un poco otra vez jugar a lo que te conviene

y no lo que las cifras dicen.

Poner las fechas las cosas por poner fecha,

lo hemos hecho y no ha salido bien.

-Y volvemos al anuncio político.

¿Cómo la gente me va a querer más?

Tengo o unas enormes dudas.

No solo cuando entres a un sitio de acuerdo que ponértela,

sino que estás en la calle al aire libre,

pero hay ocasiones en las que estamos muy juntos unos con otros.

Aunque la probabilidad de contagios sea mínima, existe.

Llegamos a unas fechas estupendas

y luego volvimos a liarla

por razones básicas de incumplirlo prácticamente todo.

El principio de prudencia...

La exaltación del verano...

-El factor, llamemos, mimético.

Estamos viendo concentraciones humanas los fines de semana.

Indicaremos los periódicos al día siguiente:

"Sin mascarillas".

Lo presentamos como un escándalo.

Si se crea la sensación de que están a punto

de desaparecer como obligatorias y en la calle,

sin duda, mucha gente se sentirá estimulada a no usar la mascarilla,

teniendo que usarla.

-Si ha habido algo común en el comportamiento

en estos 15 meses de pandemia es que la ciudadanía

ha sido mayoritariamente.

Habido otros que han ido a fiestas y botellones,

pero el cumplimiento sido satisfactorio

y responsable a abrir un poco la mano.

Si decimos que mascarilla no mandamos un mensaje equívoco.

Creo que no importa que seamos prudentes en este momento,

a pesar de que la situación es mejor que el año pasado,

obviamente, por la vacunación.

Nos hemos quedado solos, Luis.

Un punto intermedio.

Tenemos el modelo estadounidense, que tiene sus críticas.

Está completamente vacunado,

fuera mascarilla.

Esa gente es mucho menos...

Hay menos riesgo.

-Pero sí que pueden contagiar. -Mucho menos.

Eso era con la teoría de la mano.

Era cierto durante muchos meses.

Hemos acumulado suficientes datos

para ver que se desploman los datos en contagio.

Era un interrogante durante mucho tiempo.

Alguien se contrajera, seguro.

Estamos hablando de la sociedad en su conjunto.

Una manera, tal vez, de levantar el pie.

Lleva un tatuaje que pone la cara que estoy inmunizado, ¿no?

La inmunidad de rebaño.

Lo resuelvo muy fácil.

La inmunidad de rebaños se calcula de manera

que cuánta gente tiene que estar inmunizada para que no crezca.

Sería un 85%.

Hemos visto un desplome del 90% de las muertes.

¿Cómo cambian de nombre las variantes?

La OMS ha propuesto utilizar el alfabeto griego.

No quieren estigmatizar.

No quieren que sea la india,

que veas un indio y a da mal rollo.

Parece que hay países que quieren tapar la vigilancia genética

que hacen

para no tener nombre.

Imagínate la variante tailandesa,

nadie quiere ir a Tailandia.

Lo de alfa, beta, gamma no está mal.

Salió una variante española

y decían que iba a pasar como lo de la gripe española.

Ayer fue festivo en Castilla-La Mancha.

García-Page anunció que quería retirar la mascarilla

en espacios abiertos.

El anuncio lo hizo sin consultarlo con el Ministerio de Sanidad.

Llamó a la coherencia nacional

y hacerlo de mano de otras autonomías.

Fernando Simón se ha pronunciado.

Dice que se está estudiando una estrategia nacional.

La mascarilla lleva siendo obligatoria casi un año.

Hemos salido a la calle.

Hemos podido hablar con personas en Castilla-La Mancha,

aunque son muchas otras las comunidades

que apoyan con mayor o menor contundencia esta medida.

En Castilla-La Mancha vamos a escuchar lo que nos han comentado.

-Tal y como están las cosas ahora mismo, creo que sí,

se podrían quitar al aire libre.

No debería haber mayor problema.

-Estamos desesperados por quitarnos la mascarilla.

De todos los modelos que nos que hacer.

-En verano son un poco incómodas.

-Una alegría es el mascarilla.

Pero con mucha cautela.

-Tengo la vacuna.

-Aunque no sea obligatorio,

¿va a seguir llevando la mascarilla?

-Sí.

-Todavía hay un cierto miedo a retirarse la mascarilla.

-Sí.

-Hay que tener mucha precaución todavía.

Creo que no va a estar mal.

Estamos hartos de mascarilla.

Pero vamos a mantener las distancias.

Están con nosotros los habitantes de Toledo.

Estamos hasta el moño de llevar mascarilla.

Como el señor García Page está leyendo los resultados electorales.

-Es utilizar electoralmente una cosa...

-Ayuso.

-Mira los resultados de Madrid.

-Todo el mundo quiere ser popular.

-Vamos a ver, Mònica,

todas las movidas que hemos visto,

-Me puede parecer bien,

pero no es una condición partidista electoral.

Estamos en un escenario distinto.

Antes de hablar con el consejo interterritorial.

Venga, mascarillas fuera.

Dijo que lo tratarían en la interterritorial.

A ver si empezamos a abanderar la responsabilidad

y no tanto la libertad.

-Si todo lo basamos en clave electoral, este país...

-Es muy deprimente.

-Hasta qué punto no está pasando eso.

-La tendencia que tenemos en la opinión pública,

sobre la opinión publicada, es leerlo todo en clave electoral.

¿No te parece ponerse una medalla?

-Me pareció llamativo porque era la primera vez que lo oía.

-Ya lo había dicho Feijóo.

-No es ninguna locura.

Israel la quitó.

Pero en la vacunación y la incidencia...

Tienen consejo interterritorial mañana.

Hazlo ahí.

Nos hablase en el día de la comunidad y...

Ojo al discurso.

Adopté, el Quijote de todas las Manchas,

me voy a quitar la mascarilla

para que respiréis en libertad.

-Momento, me parece bien que en el consejo interterritorial

se plantea el debate sobre las mascarillas.

Habrá gente que defienda que no se quiten.

Lo que tiene que hacer en el organismo es decidir.

-Pero no estar en rebeldía...

-Si no piensan como yo, están en rebeldía.

Sois unos rebeldes porque no pensáis como yo.

-Si se adopta una decisión de conjunto, se cumple.

-A primera de cambio, salen y dicen:

"En mi terruño, voy a quitar las mascarillas".

-Eso ha dicho García Page.

-Ha dicho una cosa muy parecida.

-Es criticar el modelo interterritorial.

-Sin que sea una crítica, obviamente, al sistema autonómico,

lo que no se puede entender es una comunidad autónoma

como un recinto cerrado y excluyente.

Estamos todos en todas las comunidades autónomas

todos los días.

Pero las restricciones han sido diferentes

en las diferentes comunidades autónomas.

No hemos visto en la pandemia en Madrid como en Toledo.

Ni siquiera en algunas comunidades según la hora.

Efectivamente.

Vamos a ver qué han respondido nuestros espectadores.

Tenéis la mesa dividida.

Tenemos a la audiencia también dividida con el tema.

Leemos algunas opiniones.

Elizabeth está con la mascarilla.

Más opiniones a favor de que nos las podamos quitar en exteriores.

(LEE)

Una última a favor.

(LEE)

Vamos con un par de opiniones que han salido en la mesa

en contra de quitárnosla.

(LEE)

Otro de los temas

o de las opiniones que ha salido la mesa, que comparte este espectador.

(LEE)

Me imagino estar así...

"Me ha dejado en la mascarilla en casa".

(RÍE)

Ya verás.

Hablando de hacer unos una cosa y otros otros.

Vean.

Tenemos que hablar un día más

de la segunda dosis de AstraZeneca.

En Madrid se empezó a poner ayer la segunda dosis.

9 de cada 10 eligió completar la pauta con la misma.

Es lo que recomienda la consejería de Madrid.

Va en contra de lo acordado con sanidad y las CC. AA.

Sanidad decía que había acordado que con Pfizer.

En Mérida, en el instituto ferial de Mérida,

solo se inocula Pfizer.

Así lo saben todos los usuarios que han acudido a este vacunódromo,

como Juan Carlos.

Ha elegido Pfizer.

Te la han puesto hoy mismo.

-Primero, por el criterio de sanidad.

Yo, personalmente, confío.

Tenía ganas de tener la pauta completa

por el tema de la inmunización.

-Son numerosos los trabajadores esenciales

que han recibido su segunda dosis.

Muchos se encuentran esperando en una zona anexa

esos 15 minutos de rigor que se les pide que permanezcan en este lugar

para ver si la segunda dosis de la vacuna causa en ellos

algún tipo de reacción.

De momento, no hemos visto ninguna.

Nos acompaña la directora de enfermería

del área de salud de Mérida.

Buenos días.

¿Cómo ha citado a estas personas?

Son trabajadores esenciales.

Un horario bastante amplio.

-Son trabajadores con funciones esenciales.

Necesitan tener un horario muy amplio

para poder venir a vacunarse

y facilitarle mucho su trabajo.

Hemos ampliado el horario de vacunación.

Hemos empezado a las 9:55.

Estaba previsto iniciarla a las 10,

pero a las iniciarla a las 10, pero a las 9:55 ya estaba.

Los que se han vacunado con AstraZeneca,

pueden venir a vacunarse con la segunda de Pfizer,

como está indicado. Está yendo muy bien la vacunación.

No ha habido ningún problema.

Esperando que la jornada de hoy se desarrolle tranquilamente.

Se pondrá cuanto antes,

que es lo que queremos todos,

que la vacunación vaya lo mejor posible.

-La imagen en Mérida, en este momento, es esta.

Son decenas de trabajadores esenciales menores de 60 años

que han sido inmunizados,

en este caso, con la segunda dosis de Pfizer.

¿Cómo os quedáis?

Hay comunidades autónomas en las que se recomienda AstraZeneca.

El Ministerio de Sanidad dice que se ponga Pfizer.

En el País Vasco...

Lo mismo.

Te ponen en lista y esperan.

Hasta donde están contando,

el problema básico, más allá de la decisión, de abastecimiento.

Igual no vale AstraZeneca para todo el mundo.

-Me gustaría recorrer que monta tanto, tanto monta.

--recordar

Son vacunas seguras y efectivas.

Hay una bronca de celo científico.

Es política pura.

Miedo no.

Podemos entrar en discusiones muy filosóficas.

Cuando antes inmunizados y calma.

-¿A alguien le ha preguntado cuando le han vacunado

de sarampión de qué marca?

Obviamente, no.

Es una absoluta locura.

-El problema es del portavoz.

Desde el ámbito político,

no se puede trasladar la responsabilidad al ciudadano.

-Estoy de acuerdo.

-¿Hay un problema? -Ninguno.

-Si el problema es que hay desabastecimiento,

¿por qué no lo dice el portavoz del gobierno?

Ha dicho que era un problema técnico.

¿Por qué no dice: "Hay un problema de abastecimiento"?

Las dos vacunas son válidas.

Si no hay una cuestión científica,

se le pondrá la que le toque, como se ha hecho siempre.

Uno detrás del otro,

si no, no os escucho.

Hay falta de transparencia en todo esto.

Tú no tienes que saber un problema de abastecimiento.

Me acabo de vacunar de todo.

Ni se me ocurrió preguntar.

No sé si hay otro tipo de marcas.

Al principio,

cuando la gente empezó a pedir AstraZeneca en segunda dosis,

después de que el Ministerio dijo que Pfizer,

lo interpreté como una falta de credibilidad de la autoridad civil,

en este caso, del Ministerio de Sanidad.

Así lo interpreté.

Y lo mantengo.

Creo que ahora hay un poco más de información.

Gente como Luis está predicando como un gran servicio público

la validez de antes.

Eso no influye...

Para que una cosa quede clara.

La estrategia de vacunación la marca el Ministerio.

Podría decir que a los menores de 60 años,

se le pone en la segunda dosis de Pfizer y punto pelota.

Esa decisión la podía haber tomado.

La gobernanza era lo que todos querían y se montó ese lío.

Votan o no votan y salen: "Lo contrario".

Los expertos, todos los expertos,

han dicho que las dos son válidas,

que puedes combinar unos con otros, pero...

¿Qué han dicho los expertos?

Astra.

Los expertos que han venido.

No digo que no sean mayoría.

La EMA.

Hay países como Francia y Alemania que han hacho lo de Pfizer.

Lo que tú quieras.

Tienen sus criterios científicos.

-Son políticos.

-No me creo que Alemania y Francia se lo saquen de una chistera.

No me lo creo.-Hay disparidad en el tema.

No se ha dado certidumbre a la ciudadanía.

-El Ministerio podía haber elegido libremente.

Creo que había un celo científico.

Es cierto que sabían que no podían, en igualdad de condiciones,

ofrecer solo la de ARN o Pfizer.

¿Por qué?

Porque todas las decisiones previas que se han tomado,

incluso cuando empezó la crisis,

era la referencia científica como autoridad científica,

ensayos clínicos...

No puedes decir que la evidencia científica

ahora me conviene y ahora no me conviene.

No digo que sea falso,

pero no es cierto que pudieran decir:

"Te pongo esta por aprovisionamiento".

Puede decir: "Por aprovisionamiento,

no llegamos a AstraZeneca.

El consejo científico, que preferiría Astra, valida Pfizer".

Me parece un argumento razonable.

El tema es el argumento.

Mismos efectos van a poner a todos las edades Janssen

cuando tiene los mismos efectos secundarios.

Hablabas del problema de comunicación.

El ejemplo que quiero poner yo es por las dos partes.

El Gobierno podía haber tomado esa decisión.

Sí.

¿Qué pasó cuando lo dijo?

En Madrid salió dijo que se iba a declarar en rebeldía.

Porque lo dice la EMA y yo lo digo.

Se generó un problema.

Salió el Ministerio a decir que se tenían

que poner la segunda dosis que no querían.

Es un problema de comunicación total.

Que estamos hablando de pandemia, de enfermedad.

Hablamos de mucho miedo.

-Eso no es de comunicación.

-Igual el gobierno no ha sido valiente

y ha dicho: "Me va a faltar AstraZeneca".

-Cuando Castilla y León, estaba yo en este programa,

de repente como la mañana, la gente iba vacunarse y lo pararon.

¿Por qué?

Para no tener un problema y es del PP,

decidió parar para cubrirse,

curarse en salud.

Generó incertidumbre.

No es un problema de cogobernanza.

-Querían imponer sus propias leyes.

Mascarillas no, Pfizer no.

-Esta ha sido la situación.

No fue un problema de comunidades autónomas.

Hubo supresión de dosis de AstraZeneca a nivel nacional

y a nivel europeo.

-Claro, cuando saltaron las alarmas.

-Todos lo entendemos.

-Ha generado una situación de inseguridad.

La ciencia no nos daba la certidumbre.

Por salir un momento de España.

Dinamarca paró la vacunación.

Ahora se lo está replanteando.

Los datos de vacunación son buenos.

Respecto al viernes...

Ya tiene la pauta completa prácticamente

el 19,5% de la población.

Al menos una dosis el 38%.

Se han inoculado cerca de 694.000.

Volvemos a recuperar poco a poco esos datos

que tenemos la semana pasada.

En los próximos días aumentará los datos.

El berenjenal de las vacunas no se acaba aquí.

Van a decidir lo que ponen a los de 40-49,

que somos nosotros.

Vamos a ahorrar luz.

Estamos en hora punta.

Esta noche me toca lavavajillas.

En lavavajillas es darle al botón.

Pero yo me quedo mirándolo.

Sois tan guapos,

que merece es más luz.

Merecéis que se vean las caras.

Con los 0,25 E que he ahorrado esta noche,

pagó las bolsas del súper.

-Más, el doble.

Habrá que hacer el cálculo de cuánto te cuesta una lavadora.

Marruecos tensa las relaciones con España.

Una calçotada en el Sáhara.

Qué rico.

-Eso va a ser un cristo.

Lo mejor es utilizar vídeos de hace cuatro años

y pixelar a Rivera.

-El gobierno de China ha anunciado

que permitirá tener hasta tres hijos

en un cambio en su política de natalidad.

Tiene como objetivo responder al envejecimiento.

Si China tiene pocos hijos,

¿qué pasa con vosotros?

El único niño fue Fernando Torres

y lo tuvimos hace años.

-Ponedme la cabecera.

-Las "chorrinoticias".

-En China quieren tener más niños.

La disminución de restricciones aumenta la venta de preservativos.

Es poético.

Nos quitamos una mascarilla para ponernos a otra.

-Hay un aumento en la venta de preservativos y lubricantes.

España se posiciona como el país europeo

con mayor demanda de estos productos,

seguido de Italia y Francia.

Seréis vosotros,

porque yo puedo comprar lubricante para irme a mi casa

patinando por la M-45.

Puede que seamos más flipados que Italia.

El estado de Ohio iba a crear una lotería especial

para que la gente que se vacunarse.

Vuelve a contármela.

Entre los que se vacunasen,

hacían un sorteo.

Una joven se convierte en millonaria por vacunarse.

-La joven recibió 1.000.000 por vacunarse.

"Me he vuelto loca,

he puesto la lavadora las 2:00 de la tarde como una loca".

-"He dejado en la plancha enchufada.

Y no estoy planchando".

Un niño muy mayor.

El niño es el de en medio.

Mike es el de al lado.

El que tiene pinta de gobernador.

-No soy prejuicioso

y quiero pensar que es la mujer de la izquierda vestida de azul.

Es un sorteo para la gente se ha vacunado.

Nos vamos un par de minutos

y a la vuelta estaremos en Tenerife.

Gran despliegue de medios.

Tiene como objetivo encontrar alguna pista,

algún tipo de indicio bajo el mar

que pueda ayudar a dar con el paradero

de las pequeñas Anna y Olivia.

35 días secuestradas, 35 días desaparecidas.

¿Cómo está siendo ese trabajo?

En unos minutos desde alta mar.

La ansiedad se me comía.

-Obsesionados por la comida, obsesionados por el deporte.

-La gente se está volviendo loca por hacer deporte.

-Familias confinadas temiendo por el suicidio.

-Por fortuna, hemos llegado a tiempo.

-Trastornos alimenticios en pandemia.

Vamos con una última hora.

Ana Rivas está en España.

Le queda el recurso que es su abogado ha puesto

y el indulto que esperan que sea a su favor

y el gobierno lo resuelva antes de que se acabe el plazo de días

para ingresar la cárcel.

Juana Rivas ha ingresado la cantidad de 12.000 E

en concepto de responsabilidad civil a su expareja

y padre de sus hijos.

Gracias, Javier.

¿Puede lograr el indulto tiempo?

10 días.

Ojalá.

Depende del Gobierno, pero no solamente.

Es necesario el informe de la fiscalía

y del tribunal sentenciador.

Lamentablemente,

no tengo mucha esperanza en un tribunal

que ha demostrado que la perspectiva de género

no ha se ha hecho patente en ningún momento del procedimiento.

En esta sí que puede actuar Instituciones Penitenciarias,

otorgarle el tercer grado desde el primer día.

Podría salir diariamente.

Tengo más esperanzas en el indulto

que en una medida adoptada por el tribunal sentenciador.

Lo seguiremos.

Estamos siguiendo el proceso de Juana Rivas.

Vamos a Tenerife.

Sigue la búsqueda de Anna y Olivia.

Vamos con Maitane Bermejo.

No sé si estás navegando o parado.

Nos encontramos aproximadamente a una milla,

a unos 2 km desde donde estamos nosotros

hasta ese buque, Ángeles Albariño.

Están haciendo esos barridos laterales

para intentar encontrar cualquier elemento o indicio bajo el mar.

Se buscan objetos.

Los objetos que Tomás Gimeno pudo haber lanzado al mar. No han

dejado de trabajar.

Llevan días, muchas horas tratando de localizar,

de dar respuestas a este caso.

-Es el último vídeo de Anna y Olivia,

cuya madre quiere difundir para encontrarlas.

35 días después de la desaparición de las hermanas de Tenerife,

el buque Ángeles Alvariño

rastrea la zona en la que Tomás supuestamente

se deshizo de los bultos tras subirlos a su lancha.

El barco incorpora la tecnología más avanzada.

-Toma las imágenes y las digitaliza.

-Zarpó el domingo y continuará el camino que hizo la lancha de Tomás.

Los investigadores la averiguaron

gracias al geoposicionamiento de su móvil.

-Hablaremos con el portavoz.

¿Cómo lleva Beatriz está jornada?

-Hola, buenos días.

Preocupada.

Pero también preocupada por el período,

que se está alargando tanto.

Pasa factura.

El desgaste tramando físicamente, Mentalmente...

Es consciente de que se trata de una medida más para descartar,

como se hizo en su día con los perros

en la parcela en la casa de Tomás.

Esperemos que se haga un trabajo exhaustivo,

como no puede ser de otra forma,

y que por fin quede descartada esta posibilidad

y todas las hipótesis se centren en buscar el paradero

de Tomás y las niñas.

-No sé si les están informando.

-La Guardia Civil están en contacto con Beatriz.

De una forma tremendamente afectiva, enfatizando.

La información tiene que ser muy cautelosa,

como no puede ser de otra manera.

A la espera de acontecimientos.

Repito, por parte de Beatriz y de todo el entorno,

estamos convencidos, y deseando que así sea,

que no de ningún fruto la búsqueda

y que de esta forma queda descartado.

-Las primeras horas en una desaparición son esenciales.

Es presidente de SOS Desaparecidos.

Queremos hablar con nuestro compañero Eneko Carazo.

-Buenos días.

Hemos recabado datos que podemos adelantar en el programa.

Vamos a recordar lo que ya se sabía.

Añadimos esa nueva información.

Le llama e insiste en que no va a volver a ver a las niñas

ni a volverle a ver a él.

El Guardia Civil nos dice que le hace una llamada desde el cuartel.

Una llamada que no atiende.

A las 22:40 vuelve a insistir.

Vuelve a hablar con él.

Se pronuncia los mismos términos.

Fíjense en esta hora.

23:25 de la noche.

La Guardia Civil, quizá por casualidad de la vida,

intercepta a Tomás Antonio Gimeno.

Lo hace a la entrada del puerto deportivo.

Hemos sabido que habría cogido su lancha y habría salido.

Esta es la novedad.

Ven aquí.

En paralelo, entre las 23:30 y las 00:00 una patrulla

de la Guardia Civil acude por primera vez

al domicilio de Tomás Gimeno.

Lo hace después de que fuera Beatriz al cuartel,

pero todavía no se puso una denuncia de forma oficial.

Las circunstancias que se encontraron

es que tan solo había un Guardia Civil en el acuartelamiento.

Estaban deteniendo a un alemán por presunto delito de agresión sexual.

Por eso pasa ese tiempo.

Si esto se hubiera hecho antes,

el momento en el que paran a Tomás Gimeno en la entrada del puerto,

¿se podía haber hecho algo más?

Pues esto es lo que nos contentan.

Una vez descartadas las diligencias,

no había ninguna orden de alejamiento.

Era algo que hacían de palabra,

el tiempo que pasaba con las niñas y la madre.

Esa denuncia de la que les hemos dado detalles

no se oficializaría hasta las 9:10 de la mañana del día siguiente.

La pregunta es si todos estos procesos fueran más ágiles,

estaríamos hablando de otra cosa.

-Vamos a hacérselo al portavoz de la madre.

Una patrulla de la Guardia Civil que estaba interceptando

a Tomás Gimeno por saltarse la custodia,

no sé si entiendes que se pudieran haber hecho algo más

o era imposible de prever algo así.

-El protocolo de la Guardia Civil

dependiente de Ministerio del Interior deja muy claro

que hay que actuar inmediatamente.

El propio guardia civil,

un protocolo SOS desaparecidos en marzo del año pasado,

en las primeras horas son las más importantes,

se basa en la inmediatez en caso de personas vulnerables

o desapariciones, aunque no esté hecha la denuncia,

está claro que es una sustracción, con lo cual,

es una desaparición de menores.

Es de tipo forzoso siempre.

Por lo tanto, bueno, creo que habrá que analizar

todos los detalles, cómo fueron las primeras horas.

-Por concretar esto que estamos diciendo,

en el momento que Beatriz acude al cuartel,

ella les dice a los guardias civiles que le ha manifestado

que no va volver a las niñas.

¿Por qué en ese momento no se formaliza la denuncia?

-Ella manifiesta,

por eso va al cuartel de la Guardia Civil para avisar

de lo que está sucediendo y poner en conocimiento

que actúen rápidamente.

También es verdad que estaban con otro caso de violencia de género,

y eso retrasó todo.

Creo que la Guardia Civil

tendrá que hacer un análisis o nosotros en el momento

que proceda de todas las actuaciones que bueno,

digamos que no fueron los ágiles que tendrían que ser.

-Portavoz de la madre, Beatriz, gracias por habernos atendido

y un día más transmite nuestro ánimo para que esta investigación

acabe de la mejor forma posible, con ella y con las niñas.

Vamos a la costa de Tenerife con Maitane Bermejo.

¿Cómo va a la búsqueda?

No sé si han utilizado el robot,

sería un síntoma que algo han encontrado.

-Nos encontramos en alta mar,

cerca de Ángeles Alvariño, pero con una radio de prudencia

para no intervenir en la investigación.

Se está rastreando cada lugar y cada espacio cada detalle.

Se está centrando en las primeras horas,

en la primera salida que hizo Tomás Gimeno

desde el puerto de la Marina

hasta el momento donde se encontró la lancha a la deriva.

Se llegó a duplicar la tarjeta del móvil y se puede saber

hasta el momento donde lo dejó.

El buque va variando de sentido

pero casi la misma zona, en el mismo radio.

Con el trabajo que están llevando a cabo lo que pretenden encontrar

son las maletas o las bolsas que portó Tomás hasta la lancha,

y regresó sin ellas al puerto.

Están buscando el ancla y un cinturón de plomo

que él habría llevado en la embarcación.

El buque sigue trabajando sin descanso.

Una de las hipótesis abiertas es que los tres podrían estar

bajo el mar, ellas lastrados por el ancla y él,

por el cinturón de plomo. Van a ir hacia la zona sur

donde se encontró la deriva a la lancha de Tomás Gimeno.

El buque Ángeles Alvariño no va a dejar de trabajar

con el único objetivo de encontrar algún elemento

que pueda dar pistas o indicios para dar con el paradero

de Anna y Olivia.

-Vemos que la embarcación está haciendo un rastreo en zigzag.

Vamos a preguntarlo al experto en sanar. ¿Por qué esta trayectoria?

-Está haciendo una malla.

Lo que están viendo en esas líneas es el eje central

por donde circula el barco,

pero el sónar está leyendo en cada línea que se ve paralela,

están haciendo un solapa de sónar para cubrir los miles de metros.

Donde ven algo de interés se paran, e introducirán el robot submarino.

.¿Cuánto tiempo pueden estar rastreando de esta manera?

-Hay que tener en tiempo que desconocemos

lo que están viendo exactamente,

la calidad y la nitidez.

Tiene una orografía irregular.

No es tan sencillo.

Si fuese un fondo sedimentario,

se verían los elementos.

Es absolutamente imposible programar la rapidez

de la búsqueda. Hasta que ellos no queden totalmente satisfechos

de que han revisado toda la zona posible,

entiendo que no van a parar.

-No sé si los compañeros pueden recuperar la gráfica

que hacía el barco. Le quería preguntar sobre una zona de rojo.

El barco estuvo rastreando una y otra vez, en un tono más rojizo.

No sé si es el momento que baja el robot, y se empieza a rastrear

el fondo marino y por eso aparecen esas líneas más destacadas.

-Descartaría esto, porque la maniobra de introducir el robot

es un robot muy grande y pesado, es muy compleja.

Este barco lleva algún tipo de motor lateral que posiciona

el barco indiferente a las corrientes para introducir el robot

y no moverse de la superficie.

Estaría totalmente parado.

Tienen instrumentos auxiliares como la ecosonda

que les permite dar mayor detalle en esos puntos.

En esas zonas rojas indican que han visto algo de interés

para la investigación.

-Experto en sónar, gracias por habernos atendido,

seguiremos en contacto para entender cómo es el proceso

de la búsqueda en el fondo marino.

Tenemos una pregunta para María José.

Como no había un convenio regulador entre el padre y la madre,

¿esto supuso un freno en las primeras horas,

se puede actuar de oficio, se puede cambiar los protocolos?

-Nos encontramos con tantas veces que una mujer llega un cuartel

de la Guardia Civil y dice que cree que se han llevado a mis hijos

y están en peligro y no se toma una decisión inmediata.

Se establece así en el protocolo,

porque si tomas una decisión inmediatamente,

puede salvar una vida,

aunque molestes a un padre, es mucho menor el bien jurídico

que se ve vulnerado. Desde el punto de vista jurídico,

más allá del problema social, del machismo, que nos matan,

matan a los hijos, jurídicamente tiene todo el sentido

de tomar esa decisión.

Si se hubiera hecho, no estaríamos hablando de esto.

-En este caso, lo que le pidieron a Beatriz es que ella misma

llamase a Tomás para ver si está desaparecido o no.

En el momento que le coge el teléfono,

entiende que no está desaparecido, está localizada.

Van al domicilio, para ver si está dentro de la vivienda,

pero cuando se persona la Guardia Civil, confirma que no está.

-Ella va interponer la denuncia porque tiene una alerta

de que sus hijas están en peligro. Es lo que hay que hacer,

cuando salta una alerta,

es tan grave lo que puede pasar que hay que atenderla.

-Hay que despejar la incógnita.

Lo que viene a decir María José es de una lógica aplastante.

Ante la más mínima duda que puede ser en peligro un menor,

puede ser una pareja cabreada...

-Si a ese control de la Guardia Civil a la entrada del puerto

tendrían el aviso.

-Se hubiera acabado.

-Cómo le puedes decir a una madre en esas condiciones de llámale tú,

te lo ha cogido...

Están separados, pero no tienen el convenio, entiendo

lo que dice la Guardia Civil, ese padre puede tener a sus hijas.

No es una cuestión civil.

Esto no es esto,

que cuantas mujeres que llevamos asesinadas en lo que va de año,

cuántos hijos son asesinados también...

-En el caso de que hubiera estado con las niñas,

cuál es la motivación para detenerle,

en el sentido que él puede estar...

-Hay una madre que dice que sus hijos están en riesgo.

Se trata de esclarecerlo, de ver cómo está, que venga la madre,

y poner orden en la situación. Es lo que hay que hacer.

Cualquier otra cosa, será muy garantista de los derechos

de los se quiere, pero llevando las niñas desaparecidas más de un mes.

Cada vez que pasa el tiempo, tenemos menos esperanzas

de que el final sea feliz.

-El tema de la sustracción de menores, tenemos

que hablar de falta de medios en la Policía y juzgados.

Cuando se cambió la legislación, si no tienes una declaración

de separado o divorciado, sino de papeles o unas horas,

una localización, la Policía no actúa.

Se sacó del juzgado y de la Policía

los días de me los devuelve cuatro horas más tarde, mañana.

Por tratar de poner en contexto todo.

-Esto es otra cosa, tengo una alerta.

Mejor pasarte que quedarse corto.

Tenemos que volver a hablar de los medios de la Policía.

-En este caso, no se tomó una decisión adecuada, en mi opinión.

-Había un guardia civil en el acuartelamiento

que en ese momento estaba practicando una detención

de otra persona. Estaba haciendo otras diligencias.

-Tiene un teléfono, y otras en brigadas por ejemplo,

la del puerto. Avisas, das el comunicado,

alerta, puedes pasar esto, y continuas con la detención.

Vamos con otro caso y hablaremos también de protocolos

y si se actuó a tiempo o no,

en el caso del doble parricidio.

Sigue declarando el padre de los dos menores,

seis meses y tres años, mueren asesinados a golpes en 2019.

¿Qué ha dicho el padre hasta ahora?

-Se ha retomado la declaración en la que el fiscal terminaba

pasadas las 8:30 de la tarde,

y han comenzado hablando de la libreta roja

en la que hay unas redacciones en la que Gabriel

hacía referencia en la que único que intentaba

con esa redacciones era poder mostrar a María

las palabras delirantes y historias delirantes de ella

para ver si ella podía reaccionar.

También ha enseñado algunas partes de las documentales

para intentar ratificar si son de su puño y letra

algunas de las cartas o algunas expresiones

o comunicaciones con la Guardia Civil.

Han salido de nuevo las cartas, aquellas que se entregaron ayer

por parte de la defensa de María como nueva documental

y fueron aceptadas por el presidente y por las partes.

Son cartas que escribió Gabriel a María a partir

del día 31 de marzo y al parecer, le declaraba su amor,

15 días después del trágico suceso.

Él ha negado escribir esas cartas, que quisiera ninguna comunicación

con ella, porque tenía que pasar el luto, estuvo dedicado,

tuvo que tener una atención psicológica,

y ha determinado que María está obsesionada con él,

y recibió 30 cartas en unos días.

Renunció a tener ninguna comunicación

según ha dicho Gabriel.

A la salida, estuvimos hablando con el letrado de Gabriel,

Arturo

Peris. A la entrada de los juzgados hemos hablado con la defensa,

con la letrada de María. Es lo que nos han contado.

Ambos piden de la absolución de sus clientes.

-No hay nada, son pruebas que no hay.

No hay ninguna prueba de cargo.

La única prueba de cargo es esa, es de la poesía maya,

y descubrir que tus hijos han muerto y tu mujer

es la que te lo ha quitado.

Quería perdonarla.

Comprende desde el principio que tenía un brote psicótico.

-No es coherente, está negando todas sus fantasías esotéricas,

porque no le conviene reconocerlas en el juicio.

Las está negando, pero claro,

hay testigos, hay muchas pruebas en contra de esta declaración.

El fiscal le pone de manifiesto

que declaró una cosa en su día

y en el juicio declara otra porque se defiende, claro.

-Habla de las versiones del padre,

y pero interés especial de la madre.

Es la primera vez que habla.

-Así es, desde los sucesos en marzo de 2019

no ha llevado a cabo ninguna declaración

en sede policial o judicial.

Hemos querido saber el porqué.

Hoy ha decidido declarar.

Al parecer se encuentra estabilizada tras haber recibido

dos años esa medicación,

y puede mostrar con serenidad y con tranquilidad la versión

de lo que sucedió del pasado,

de la vida con Gabriel y del día de autos.

Es cierto que ha pedido unas condiciones especiales

para poder hacer esta declaración.

Su letrada ha alegado que tiene gran dependencia

emocional con Gabriel y quiere evitar cualquier contacto visual

con él, y ha pedido que salga Gabriel

o colocado un biombo para no poder verlo.

En unos minutos esperemos que termine la declaración de Gabriel,

falta la letrada de María,

y comenzaría la declaración de María.

-Eneko, la versión del padre, pero la Fiscalía dicen que el padre

inculca la idea de la secta y del ritual a la madre.

-María no puede declarar porque su estado de salud no se lo permite.

Al poco tiempo de ser detenida

tiene que ser ingresada en un centro.

La toma de contacto que tuvo con las diferentes especialistas

en la cárcel, habiendo pasado el tiempo, recobró la memoria,

algunas cosas,

y ella directamente señalaba a Gabriel

como inductor de lo que había pasado.

Ella se encontró los cuerpos sobre la piscina,

en el bordillo, ensangretados, pero ella dice no haberlos matado.

Señala a Gabriel. Gabriel, muy cambiado, nada que ver

con la imagen que tenemos que él.

Vamos a destacar algunos titulares de su declaración.

Estuvo preocupado por la salud mental de María.

No porque fuera sus propios pensamientos,

recogía los delirios o pensamientos recurrentes de ella

de cara a un posible tratamiento.

No hizo ningún ritual con sus hijos.

Los niños, antes de fallecer han sido introducidos

en la piscina con agua sucia. Dice que no cree en la secta.

Cuando buscaba a los niños, se encontró sangre en la piscina.

Niega haber participado en la muerte de los niños,

y por supuesto, proclama su inocencia.

Mañana es el día mundial de acción por los trastornos alimentarios.

Alrededor de 400.000 personas lo sufren en nuestro país.

Se agudizaron durante el confinamiento.

Hemos hablado con pacientes y terapeutas

sobre cómo se han multiplicado los casos.

Los casos de trastorno de conducta alimentaria

se han multiplicado desde el inicio de la pandemia.

-Desde noviembre hemos tenido más llegada de pacientes,

desde los 12 a los 18,

es donde registramos más casos incipientes.

Niñas muy jóvenes, vulnerables, a medio construir.

No podemos atender todas las peticiones

con un problema que se ha puesto de manifiesto a raíz de la pandemia.

-El confinamiento ayudó a algunas familias a descubrir el problema.

-Había conductas disruptivas con la comida, ya síntomas evidentes

con la pandemia.

-Paula está en tratamiento por bulimia nerviosa.

-Tenía sus manos horribles.

Fueron semana de llorar mucho y de mucho agobio.

-Paula, mira a ver, te estás metiendo más.

-Con la comida me agobié. Se me va a ir el control, y no quería.

-El control de las redes sociales,

con el culto al cuerpo y la vida sana, le afectó.

-Todo el mundo recordaba que ibas a engordar o si no cocinabas,

no eras nadie.

Nunca me había parado a pensar en la comida y en el cuerpo.

De repente, estoy con mucha obsesión

y con mi atención centrada allí.

-Por bulimia nerviosa.

Depende como estés, y la redes sociales es la boca del lobo.

Todo era deporte y comida saludable.

Todo el mundo se está volviendo loco o adelgazar y comer bien.

-Las primeras pautas que tienes que obviar en tu casa,

en tu casa no se habla de comida, de repente,

te encuentras en una pandemia en la que los temas estrella

era la comida y deporte.

-Puede practicar deporte, y algo fijado.

-No sabemos manejar el ejercicio de forma sana y natural.

-Marta tiene 29 años y está diagnosticada

de anorexia nerviosa durante desde los nueve años.

-Ha sido recuperarlo, y vaya maravilla.

-Depende del criterio para seguirlo.

-Llevaban tratamiento poco más

de un año cuando se inició la pandemia.

-Pasé mucho miedo, no puedo.

-Episodios de atracones, de compensación

con purgas o ejercicio.

-Consuelo tiene una hija enferma de 23 años,

y estaba sola en la habitación.

-Ha habido una recaída brutal.

-No pudo pasar el confinamiento porque sabía que necesitaba

día y noche a los especialistas.

-Por favor, venidme a buscar, necesito un abrazo.

Cómo le explicas que no es posible.

Las asociaciones en apoyo a familias que lo necesitan.

400 000 diagnosticados.

El teléfono suena cuatro veces al día, cuatro familias angustiadas.

Su hija intentando tirarse por la ventana,

porque esta enfermedad tiene mucha incidencia de suicidios.

-He tenido muchas veces por la vida de mi hija con muchos intentos,

en la que por suerte hemos llegado a tiempo y hemos podido salvarla.

Esperemos que no se repita.

Patricia Cervera lleva 10 años viviendo cómo su hija

sufre un grave trastorno alimentario,

y ya ha sido ingresada en varias ocasiones.

Denunciaba que en Andalucía no había ningún centro especializado,

tenía que llevarla hasta Ciudad Real.

Consiguió 300.000 firmas.

Consiguió que escucharan los políticos. Patricia, buenos días.

¿Qué han sido de los centros?

Hay 400.000 casos estimados. En Andalucía, 70.000 personas.

Dos unidades son insuficientes para atender a la población.

No está dando cobertura a la población de Andalucía.

Están atendiendo consultas externas y consulta de día.

Hay muchísima demanda.

La unidad de Málaga, en la práctica,

solo atiende a la población de Málaga.

En el resto de provincia de Andalucía, la situación

está igual de desesperada que antes, es por la pandemia.

Patricia, ¿tu hija está ingresada en este momento?

Mi hija, a raíz de la pandemia, que pasamos un período horrible,

por el peligro de contagio,

ella tuvo que tener la sonda en casa,

tuve que estar con ella de enfermera 24 horas.

A raíz de ahí, como no la ingresaba en ningún sitio,

siempre con el mismo miedo de contagiarse

y las consecuencias letales que pudiera tener,

en Navidad ingresó en la UCI y en una situación muy crítica.

Es la primera vez en 10 años que ingresó en la UCI.

Después tuvo que ser derivada Ciudad Real.

Está allí desde febrero.

¿Cómo te la apañas con tu hija ingresada en Ciudad Real,

qué estás haciendo?

Muy mal, escuchaba el relato de una de las madres,

y cuando están tan mal, ella necesita cariño, abrazos.

Estas medidas tan restrictivas para evitar los contagios

en el aislamiento que tienen este tipo de personas,

y esa falta de cariño y contacto cercano y familiar

tiene un déficit que perjudica a la recuperación de la enfermedad.

Quería comentar en la mesa porque Patricia insiste

que la Sanidad pública tiene que ser capaz de dar una solución

a estas personas.

Es una enfermedad muy grave. Los que la hemos vivido de cerca,

todo el mundo lo puede ver, pero verlo de cerca, ver como están

las niñas y niños en los hospitales es muy duro. No se les puede dejar.

Tienes que estar allí con ella.

No, mi hija estuvo en el Niño Jesús,

uno de los centros más avanzados en esto, pero lo que te deja

de estar es uno de los días interna con ella, me dejaron una semana,

y a partir de ahí, y ellos van ganando privilegios

para que les puedas visitar, para salir a la calle y tal.

Que tu hijo hubiera tenido que ser ingresada en Valladolid o Zaragoza.

Tienes que dejar de trabajar,

estas madres tendrían sus trabajos y su vida.

¿Qué vas a plantear en el Parlamento andaluz?

Muchas de estas cuestiones que son fundamentales,

porque no es que las Sanidad pública tenga que ser capaz,

es que tiene que dar este servicio y garantizar la salud

de que empiezan siendo muy jóvenes, y el que se cronifiquen

los cuadros tan graves es que los costes en sanitarios, sociales,

todos los niveles, porque esas enfermedades son discapacitantes

y si se cronifiquen, hay consecuencias.

La enfermedad tiene un tratamiento de media de 4-5 años,

si existe el tratamiento real,

es un tratamiento largo y costoso, pero cuando se cronifica,

es inasumible.

Genera consecuencias en la familia.

Muchas madres tienen que dejar su trabajo y carrera profesional.

Muchas madres y padres están en tratamiento psiquiátrico

con ansiolíticos.

Los hermanos muy afectados, con abandono de estudios.

Son costes inasumibles como sociedad.

-Como sociedad tenemos una enorme responsabilidad,

es el resultado de estereotipos que marcamos,

especialmente a las hijas.

También hay chicos, pero fundamentalmente son niñas.

Son estereotipos de la belleza, la perfección, que a veces

la mente no lo puede asumir.

Patricia, mucha suerte

en la lucha que las mueve su hija,

son luchas que lo consigue por todas las demás, gracias,

de verdad, un abrazo.

Estuvimos aquí peleando,

donde se comprometieron las unidades, dos años volvemos,

esperemos que estemos para antes del verano.

Gracias, Patricia.

Martín y Marina.

El tiempo para ti, la importante descarga eléctrica.

-Un tiempo tormentoso.

Llevamos seis días de tormentas,

ayer fue especialmente llamativo.

Podemos saber cuántos rayos han caído en España.

-Cada jornada se pueden contar.

El domingo caían 19.000 descargas eléctricas.

El lunes se superaban 40.000 rayos en toda España.

-Una intensa actividad eléctrica.

Se puede situar en el mapa. Diferenciamos en el tramo del día.

-Los colores de la descarga del 30 de mayo, el domingo,

por el centro y hacia el este.

La jornada de ayer, mucho más activa,

vemos la cantidad enorme de descargas eléctricas.

-En amarillo, los rayos que caen por la noche.

-No se ve muy bien.

Los rojos, durante la tarde de la jornada de ayer.

Los amarillos, durante la tarde noche, casi la madrugada.

Mucha actividad, muy generalizada,

sobre todo en el centro y mitad norte peninsular.

-Rayos muy numerosos y espectaculares,

fijaos cómo suena el rayo en Zumárraga.

-Importantísima actividad en Euskadi, descargas eléctricas

muy intensas en el norte peninsular que van a continuar.

-Tenemos otro vídeo de Zumárraga que nos ha enviado un espectador.

Vemos la trayectoria.

-¡Me cago en Dios!

-Imágenes en Madrid que las ha grabando Javier.

La trayectoria de la descarga eléctrica.

-Tormentas muy fuertes en el centro.

Al acostarnos y de madrugada continúan en el centro

de la península. En Madrid, muy intensa.

-Estamos muy pendientes,

tenemos la cámara colocada en radiotelevisión española,

captando cómo evoluciona el cielo.

-Se ve claramente la cortina de precipitaciones en el fondo.

No ha caído tan intenso, como ayer, pero se acercan las tormentas.

Lo voy a contar con detalle.

Mucha actividad eléctrica, queremos mostrar las tormentas

que caen en este momento. Había núcleos muy activos en Zamora,

pero la línea, cuando las tormentas se organizan,

son cuando son más dañinas.

Esta línea como un paréntesis.

Se extiende desde Guadalajara, cruza Zaragoza, Soria.

Es una línea muy activa de fuertes tormentas.

Sin perder de vista el sureste peninsular, Murcia, Alicante,

las cantidades más importantes están en la mitad norte,

con esta línea de tormentas muy activa.

Otra por el valle del Ebro, y otra en Pirineos.

Va a ser una tarde muy movida con cantidades

que superan los 15 l en Zamora. En breve, sobre Soria.

Sin olvidarnos del sureste peninsular

donde caí con mucha fuerza.

Vamos a verlo con detenimiento.

A las 2:00 de la tarde este es el panorama.

Núcleos activos en Galicia, Asturias, Castilla y León,

Madrid y Castilla-La Mancha. Atención en Aragón.

Núcleos muy activos en el norte, Navarra, empezando a

entrar en Burgos y Euskadi.

Muy activas las tormentas en La Rioja, Burgos.

A las 4:00 de la tarde, núcleos muy fuertes en Zaragoza capital.

Es muy probable que caigan con fuerza en el valle del Ebro.

Se extenderán al noreste peninsular. En Huesca,

las 6:00 de la tarde, de nuevo, Guadalajara, Cuenca, Aragón.

Esperamos mucha actividad que se mueve hacia el Mediterráneo,

llegando a Baleares.

En el momento de las descargas se registran las rachas más fuertes.

Son intervalos de más de 80 km por hora.

Van a continuar a lo largo de la jornada. Esta es la acumulación

de precipitación y los avisos.

En naranja en Aragón y Castilla-La Mancha. En amarillo, norte,

este y centro peninsular y Baleares.

Salvo algunas zonas de costa,

serán muy intensas en el Cantábrico oriental,

granizo de gran tamaño, pedrisco. Se ha registrado en Zamora.

Rachas muy fuertes de viento.

Esto es una muy mala noticia en esta época del año,

porque las cosechas están muy avanzadas.

Afecta al valle del Duero, valle del Ebro, La Rioja,

insisto, lamentablemente, están recibiendo esto con malas noticias

y es lo que podemos decir, va a seguir durante todo el día de hoy.

Esperemos que mañana haya tregua y las temperaturas,

desplome térmico clarísimo.

Gracias, Martín. Cuidado con el granizo.

Nos vamos un par de minutos y luego contaremos en el caso

de una mujer en Barcelona que ha evitado que la violaran de

nuevo, según ella, la han violado en varias ocasiones,

pero está detenida por lo que ha hecho.

Estas imágenes que están viendo son de hace unos minutos.

Nuestras cámaras han captado a Rocío Carrasco

en una playa de Chipiona.

Hoy es el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado.

Había mucha especulación sobre si iba a asistir a algún homenaje

de los que se está celebrando en recuerdo de su madre.

En unos minutos, les ofreceremos la secuencia completa

y los detalles con Cristina.

Como les contamos antes,

una mujer de Barcelona ha evitado que le agrediesen sexualmente,

pero ha sido

detenido.

Le ha cortado el pene.

Los hechos ocurrían esta misma mañana.

Según ha contado la detenida,

el hombre la habría obligado a mantener relaciones sexuales.

El hombre está ingresado en hospital de Barcelona.

Se investiga los hechos para ver si hay algún delito

contra la libertad sexual.

A nivel judicial, ¿cómo puede ser?

Tenemos que conocer lo que ha pasado aquí,

si fue en defensa propia, si se lanza...

Cuando uno actúa en defensa propia, no va a cortarle el pene,

defenderse de otra manera. Si estaba sometido a una posición

de dominio durante mucho tiempo,

si no sabemos si no lo ha podido denunciar...

Él sería su jefe.

Es lo primero que hay que ver, si sufre malos tratos recurrentes,

es una situación que si no es una eximente, puede ser una atenuante.

Marta me hablaba del caso de Lorena Bobbit.

Me venía el caso, es el que más recordamos todo, un caso llamativo,

en el que han pasado 28 años. Solo estuvo en prisión

esta señora durante 45 días, a pesar de haberla cortado

el pene a su marido, después de según ella, haber sido violada.

Salió absuelto de la violación, pero todas las atenuantes

le dieron a ella la pena mínima, porque demostró

que el había sido un hombre violento, alcohólico.

Le había obligado a abortar.

Le operaron y recuperó el miembro y se hizo actor porno.

Recuperó muchísimo dinero, incluida la operación, 250.000 .

Hace poco volvían a entrevistarla, recordó con terror aquel episodio.

Tenemos muy pocos datos en este caso, pero habla de un caso claro

de que algo había ocurrido porque ella ha ido a la Policía

después de que ocurriese.

-Es una situación distinta a lo de Lorena,

lo tienes más fresco, igual nos lo cuentas.

No sabemos si se produce un intento nuevo de agresión,

o lo de Lorena esperó a estar dormido.

-Pero después de que la violara.

-Eran marido y mujer, y en este caso, es un superior.

-En la prevalencia, en el matrimonio, es incluso peor.

En cualquier caso, Fernando,

parece el típico caso que genera mucha controversia.

Después de escuchar la asesoría jurídica de María José,

me pongo a la espera de los datos, claro.

Hacer un juicio, yo no me atrevo.

Creo que las circunstancias deben ser en principio distintas.

Violación, esperar a que esté dormido

y cortar el pene en caso de Lorena Bobbit,

y en este caso, no se como fue.

-Un dato de "La Vanguardia", tiene previsto detener al hombre.

Debe haber indicios, digo yo, de la que está contando ella

es cierto.

-Nadie va cortando sin que haya...

Habrán visto en primera instancia que hay una investigación.

Las restricciones van bajando y las medidas de control

de la hostelería, también. Bares y restaurantes madrileños

inauguran el nuevo horario. Pueden permanecer abiertos

hasta la una de la madrugada. Muchos vecinos se llevan

las manos a la cabeza, tiene en menos plazas de aparcamiento,

más ruido y menos descanso. Empezamos en Madrid,

los datos llaman la atención,

hay cerca de 950 autorizaciones más de terrazas

que cuando empezó la pandemia.

Dicen que la hostelería está fuera de control, según los vecinos.

Buenos días, Mónica,

gente viviendo, haciendo ruido, incluso peleas,

lo que aguantan los vecinos de la zona centro de Madrid,

en este caso, Chamberí,

que es una auténtica milla de oro de la hostelería.

Los vecinos lo atacan a la ampliación de las terrazas

por las restricciones. El Ayuntamiento

dice que hay 6000 terrazas en la capital.

60.000 mesas y casi 200.000 sillas. Para poner en valor,

tres estadios Wanda Metropolitano con los comensales de la terraza.

Dos cada tres están en las aceras, pero una de cada tres

están ocupando espacios que ocupan los aparcamientos

de las residentes.

Quien lo bien que lo saben son vecinas afectadas de la zona

por esta proliferación de las terrazas.

¿Podéis dormir por la noche?

-No, francamente.

Ahora que viene el calor no se pueden abrir las ventanas.

El escándalo es morrocotudo.

-¿Habíais visto algo parecido?

-En ningún barrio ni en ningún sitio, era fruto de la pandemia,

pero quieren dejarlas permanentes,

y esto puede ser perjudicial y de los vecinos.

Nuestra esperanza es que las quiten. No vale negociar

media hora. Están en la calle, bebiendo y celebrando.

Eso que se ve en la calle es un dato. Entre el mosqueo,

cuando te duermes a las 6:00 de la mañana,

que es cuando están saliendo las discotecas.

-El balcón que está enseñando mi compañero,

ha salido una señora de 81 años que había nacido la vivienda,

ha puesto la pancarta porque no puede más.

La puerta del número 30 la reventaron en una pelea.

La tuvieron que poner prácticamente nueva, arreglarla.

-La veías desde tu casa, está enfrente.

-Estoy en la esquina.

Tengo lo mejor de las dos calles.

Es normal. Hay gente que se pasa, y hace cosas como esta.

Lanzar... Un vecino se enfadó y lanzó un huevo.

El Ayuntamiento, no sabe, no contesta.

No tenemos constancia que se haya reunido con la asociación.

-No es que no tenemos constancia, tenemos constancia

de que el Ayuntamiento no consulta a los vecinos.

No se han dejado hablar en la junta del distrito.

Estaremos pendiente del ruido de las terrazas y los vecinos

que viven encima.

En Barcelona se enfrentan a un problema parecido

en la calle Enrique Granados. Han pasado de tener 240 mesas

a más de 550, Mireia.

Es un problema que viene de lejos, pero a raíz de las ampliaciones

de las terrazas se ha agravado. El Ayuntamiento de Barcelona

autorizó 38 licencias extraordinarias

para ampliar terrazas como estáis viendo, y de las 38,

han abierto 33 expedientes por exceso en la ocupación

de la vía pública.

Decís que no podéis más.

-Hay una proliferación de terrazas y mesas en la calle

a raíz de la pandemia. El Ayuntamiento ha autorizado

la concesión de una serie de mesas extraordinarias.

Está ocasionando graves molestias de ruido a los vecinos.

-Además del ruido, tengo aquí a Josep María y Jordi,

vecinos de la plaza, en este cruce, hemos contado seis terrazas

sin irnos a ir a la esquina de la calle Mallorca.

Con ruido, hasta la medianoche, con grupos de gente

esperando de pie para tener mesa y poder sentarse.

-El momento crítico es por la noche, sobre todo,

debido a las ampliaciones COVID de las terrazas.

Por ejemplo, un bar en la plaza Letamendi,

que tenía dos mesas históricas,

pasó a 11 mesas,

y todas utilizando el territorio de la finca de al lado.

Ahora han rectificado, pero por la noche, mesas de cuatro personas,

a base de taburetes, llegan a estar 8 y 9 personas.

El ruido y la falta de convivencia, y el insomnio, es terrible.

-Se invaden los portales de los bloques de edificios,

las puertas de los comercios...

-No nos queda espacio para circular por la acera.

En los restaurantes invaden más del 50% del espacio.

No puedes ni circular por las aceras.

-Esa es la situación que denuncian los vecinos de Enric Granados,

nos dice el ayuntamiento que durante un año van a suspender

la concesión de licencias de restauración, incluyendo esta calle

y de esta manera, quieren pacificar la zona y controlar los usos

que se les da a estos locales,

y como denuncian los locales,

la mayoría dedicados a bares y restaurantes.

Los vecinos de Barcelona,

las terrazas cerraban a las 12,

y en normal, en Madrid cierran a las dos.

Han dado más licencias de terrazas para dar respiro a la hostelería.

No todo es malo.

Ganar espacio a los coches en Madrid

yo creo que es importante, y el ocio al aire libre

es lo que tenemos que hacer. Ahora, el descontrol,

no solamente es responsabilidad de la Administración,

pero mayoritariamente, cuando haces un discurso de todos somos libres,

cañas, toros y vive la vida...

Las terrazas podían abrir hasta las dos, ahora, hay más terrazas,

y el ocio nocturno está cerrado. La gente quiere seguir.

Claro, aquí abrís la mano con una necesidad

que yo comprendo perfectamente y defiendo, la necesidad

de los restauradores de hacer negocio y la necesidad

de la gente para comer, cenar, o tomarse una copa. Y ahora, ¿qué?

Habría que ver la duración de las licencias, extraordinarias,

por un tiempo limitado. Y luego, el respeto a la vecindad.

María José, defiende que todo lo que sea quitar espacio

a los coches está bien,

está bien, siempre y cuando donde un vecino aparca los coches.

-Las licencias hasta el 31 de diciembre en Madrid.

Son licencias extraordinarias.

-A una terraza, un día hay ocho mesas, al día siguiente hay 10,

al día siguiente, 14...

-Esa es la obligación de la Administración.

Secunda a las ordenanzas la Policía.

El aforo es limitado, tiene sentido que haya terrazas.

Cuando la situación vaya a la normalidad,

la terraza debe replegarse,

porque el negocio tiene el local bajo techo para mantenerse.

-Hay un concepto detrás de esto que es interesante.

-Pero no se ponen las terrazas para quitar los coches.

-Ya que los hemos quitado...

-Es un debate más para medio plazo.

No sería a costa de poner terrazas y que los vecinos no puedan dormir.

Son debates distintos.

La cuestión es que las terrazas cumplan escrupulosamente

las órdenes, que los ciudadanos,

igual que cuando salían del bar bajo techo,

no estar la puerta a las 2:00 de la mañana,

eso hay que respetar el silencio.

No para de interrumpirme, no puedo acabar.

Si quieres, hablas tú.

-Me gustaría añadir que es un juego de equilibrios

pero claro, el equilibrio no puede ser que los vecinos se aguanten.

Tiene que haber más Polcía local vigilando los horarios

de cierre para que haya menos

"Asturias patria querida",

igual, más plaza de garaje, para la zona sur, zona verde,

toda la zona centro con zona restringida, tienen problemas

para volver a casa.

Hay que buscar más soluciones. Hay que tratar de ayudar

a la restauración y aguantarse, pues no. Consiste en equilibrar,

que busca soluciones.

Juan proponía que la zona azul

se a donde puedan aparcar la zona verde por las noches.

La gente no tiene que dar media hora vuelta para aparcar.

-Esta señora que hemos escuchado de la calle Ponzano,

hay poco sitio para aparcar.

Hay una zona donde hay mucho alterne,

pero ahora es verdaderamente complicado.

Hay que facilitar la gente

a aparcar porque han pagado un impuesto.

-Chamberí, disfrutemos, porque esto es libertad en estado puro.

En ese barrio deben estar muy contentos.

Estos deben ser revolucionarios a los vecinos que han hablado,

fuera de orden.

Vamos con Cristina,

hemos pillado a Rocío en la playa de Chipiona.

Muy inesperada las imágenes Rocío Carrasco.

Era muy complicado que fuese al homenaje de su madre,

ha elegido este aniversario para volver a su tierra natal.

Rosa Villacastín.

-No lo esperábamos, pero en la situación que está,

era imprescindible que apareciese.

-Paco Tomás, Celia y Valeria, vamos con las imágenes.

Esta mañana, el equipo de "La Hora de La 1"

estaba en Chipiona porque hoy se cumplen 15 años de la muerte

de Rocío Jurado. En ninguna cabeza cabía que Rocío Carrasco

acudiese allí. Nos hemos encontrado con estas imágenes

de hace unos minutos son de la hija de Rocío Jurado

en el día que se cumple el 15 aniversario de la muerte

de su madre. Conozco personalmente

a Rocío. Segurísimo ha sido muy duro, y está siendo muy duro

para ella estar pisando esa playa, está viendo estas vistas,

rememorando todos los recuerdos del pueblo,

donde tan felices momentos

vivió con su madre y el resto de su familia.

Una vez más, Rocío Carrasco ha hecho un ejercicio de valentía.

Quizá cuando más se necesitaba,

y esta es imagen de Rocío Carrasco hace solo unos minutos en Chipiona.

-Buenos días, Rocío.

¿Por qué te has decidido venir al final?

¿Cómo estás en este día tan importante?

-Lo siento, de verdad.

-Te lo pido por favor, de verdad.

-Pues insisto, imágenes exclusivas de "La Hora de La 1",

hace unos minutos, Rocío Carrasco nos ha sorprendido

a todos visitando Chipiona,

la tierra natal de su madre 15 años después de su muerte.

Paco, yo creo que esto es un antes y un después.

Ya ha salido, tiene que estar donde muchos decían

que tenía que estar desde hace tiempo.

-Por un lado, la mujer empoderada que estamos viendo poco a poco,

va superando esas dificultades,

esas enfermedades mentales y va saliendo de ahí.

Me preocupa si esa salida es de ella, o si está condicionado

por una determinada cadena de televisión que le obliga.

-Celia Villalobos.

Me digas qué opinas de estas imágenes de Rocío Carrasco,

porque te veo resoplar.

-No tengo las ideas claras.

Siguiendo lo que dice Paco,

está ahí porque su cadena para la que trabaja

tiene un guion, y si no,

me hubiera dado la sensación que no hubiera ido.

Rocío Carrasco adora a su madre,

pero si eso fuera así,

pues habría ido de otra forma.

Otros años...

-Discrepa, he hablado varias veces con Rocío.

Para ellos, Rocío Carrasco siente mucho la muerte de su madre.

-Para todas las hijas y todas las madres.

-Claro que sí.

(HABLAN A LA VEZ)

Una persona de la que se sigue hablando.

En esta historia...

-A mí hubiera parecido igual de bien que fuese o no fuese.

La muerte, ya no es la persona, la llevará por dentro.

-Vamos a estar en el cementerio.

-¿Está Fidel?

-Vamos a verlo,

se espera que Rocío Carrasco se acerque al lugar

donde reposan los restos de su madre. Otra primicia,

otra exclusiva de "La Hora de La 1".

Debería de superar el millón de escuchas, pasar de 6 millones

y medio de visualizaciones a su victoria en Eurovisión.

Os hablo del grupo italiano

de rock que ganó el concurso de Eurovisión.

TVE les ha hecho su primera entrevista en televisión.

Nuestra compañera Begoña Alegría

ha viajado hasta Milán

para preguntarles por todo,

por la polémica que estuvo rodeando su victoria y su situación actual

y su maravilloso

futuro. Begoña Alegría, muy buenos días.

Felicidades por esta entrevista.

¿Cómo viven el éxito en "Eurovisión"?

-Están en una nube,

sean unos chavales muy jóvenes.

Victoria tiene 20 años, el resto, 21, 22.

Han tenido una carrera meteórica.

Han ganado "Eurovisión" pero antes, el festival de San Remo,

que en Italia levanta pasiones y audiencias.

La televisión pública tuvo una audiencias del 60%.

Un poquito antes participaron en un concurso de talentos.

De aquí nadie se acuerda de los que ganaron.

Se metieron al público al bolsillo.

Viven esto como un sueño,

pero quieren tener los pies en la tierra,

al fin y al cabo son cuatro amigos que hacen lo que les gusta.

Les escuchamos.

(HABLA EN ITALIANO)

(HABLA EN ITALIANO)

La entrevista ha sido en Roma.

Han sido ellos los que han viajado hasta Roma,

donde sueles estar habitualmente.

Hay gente que sugiere que estaban consumiendo

algún tipo de sustancia. ¿Ellos hablan de esta situación?

-Sí, se le hemos preguntado al protagonista de la imagen.

No oculta su enfado. Dice que le han atacado en redes.

Han estado recibiendo ataques.

Lo más suave que le han llamado ha sido pervertido.

Él insiste en su inocencia, dice que no está tomando droga,

que no está consumiendo cocaína en esa imagen que todos hemos visto.

Sobre todo, le duele porque quiere hacer daño grupo en su conjunto

y no oculta su enfado con los franceses,

que son los que han propagado esta historia.

Dice que se sometió a una prueba, que no tenía obligación de hacerlo,

no sé si le obligaban o no al hacérsela en el festival,

él dice que no, que se ha hecho la prueba, ha dado negativo

y dice que espera que se deje de hablar de esto. Así nos lo contaba.

(HABLA EN ITALIANO)

Él decía nada más salir del festival, que si en vez de punk,

hubiera sido de pop, lo que pagar ese peaje del pop.

Están teniendo un éxito inmenso,

creo que ya tienen una gira por ahí.

-Han firmado con Sony y están llenos de proyectos.

Están haciendo nuevas canciones

porque quieren sacar un nuevo disco.

Tienen conciertos programados.

El primero es el 14 de diciembre en Roma y ya está todo vendido.

También tienen conciertos en Milán, en Nápoles, todo por Italia.

Todo está vendido.

Creo que podemos conseguir alguna entrada para abril de 2022.

Están pensando en hacer una gira europea al calor de Eurovisión,

porque ya se han dado a conocer en toda Europa. Esto nos decían.

(HABLA EN ITALIANO)

Va a ser la bomba, ya veréis. Es que lo son.

-Y yo me alegro.

Me alegro enormemente de que esta imagen superglam en Eurovisión,

y rock, que se rompa con ese tipo de canciones

que vienen de fuera del este,

que son parecidos de un año a otro, el mismo modelo de canción.

-Precisamente, porque son roqueros, juegan a esa polémica.

Y eso está muy bien, es parte de su género musical.

¿O Mick Jagger jugaba a escandalizar?

-Pero no lo negaba.

-La industria te dice que te calles y que no digas nada, no lo sabemos.

-En un festival no creo que dejen a nadie tomar drogas,

esnifar ni nada que se le parezca.

Mick Jagger pertenecía a una generación

donde los jóvenes murieron por la droga, igual que otros por el sida.

Esta es una época totalmente diferente.

No sé si en su casa lo harán,

pero en un festival no se lo van a permitir jamás.

Se tuvo que hacer una prueba. Les hubieran expulsado.

-Celia.

Les veo la cara

y no les veo aspecto de estar todo el día drogados.

En la época es a la gente se moría por la heroína, no la coca,

que era lo jodido.

Lo que está claro es que eso va a acompañar a este chico

toda la vida.

Eso, utilizado bien por él, como lo está haciendo,

se puede convertir en más éxito.

Respecto al tema de Eurovisión,

lo que ya han pasado de moda son las melodías.

A mí la canción italiana no me gustó nada.

Detrás de todo esto también hay políticas y otras cosas.

Yo recomendaría a España,

que tiene cantantes fantásticos, que se olvide de la balada.

-Y él se ha convertido en un sexsymbol.

Está muy bien que un hombre que se pinta los ojos y las uñas,

que guste.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Qué significa lo que tiene tatuado aquí?

-El baile de la vida.

-Begoña, imagino que estarás encantada

de que se celebre en Roma. Para terminar,

suenan presentadores favoritos como Raffaella Carrà.

-Sí, empieza el baile,

pero no estoy seguro que sea en Roma, también apuesta Milán

y Turín o Génova.

Ciudades grandes que aspiran a celebrarlo.

Yo se lo pregunte a ellos.

Si, como romanos, le gustaría que fuese aquí.

Dijeron que sí, sería importante.

No sabemos quién se llevará el gato al agua.

-Nos alegramos mucho de hablar contigo,

felicidades por esta primera entrevista los ganadores

de Eurovisión. Un beso enorme, Begoña.

-Hasta luego.

-Ojalá Raffaella Carrà. -O Laura Pausini.

-Volvemos a Chipiona.

Les hemos visto hace unos minutos.

Rocío Carrasco está en Chipiona el día que se cumplen 15 años

de la muerte de Rocío Jurado.

Nuestras cámaras han captado estas imágenes en la playa,

además, sin mascarilla.

Todo apuntaba a que no iba a estar presente,

haciendo honor a lo que había hecho años anteriores

y teniendo en cuenta que este año los ojos están más nunca

sobre ella, pero no se ha vuelto a sorprender.

Estas son imágenes de hace unos minutos,

exclusivas de "La Hora de La 1".

La protagonista hoy, señores, es Rocío Jurado.

Hace 15 años la voz de España se apagaba

de programa lo que queríamos hacer era rendirle homenaje

a una de las artistas más maravillosas

que ha dado este país.

Este es el homenaje de TVE a Rocío Jurado.

-Nos dejó hace 15 años, pero sigue estando de actualidad,

y no solo por ser la más grande,

sino porque fue un referente femenino del progreso.

Desde niña, tuvo muy claro que quería ser artista

y no dudó en ponerse en huelga

de hambre para ir en busca de su sueño.

-Hizo una huelga de hambre, estuve siete días.

-Y llegó Madrid desde Chipiona, donde como tantas otras empezó

en los tablaos.

Cambió la bata de cola por sofisticados vestidos

que en más de una ocasión tuvieron dificultades

para burlar la censura.

-Hacía falta un poquito de destape.

Salió airosa de las críticas más puristas.

-Me han puesto muchas flores que parecía...

-Y también una sábana.

-En todo el mundo corre una noticia diciendo

que a mí se me había caído la sábana.

-Supo llevar bien el divorcio de Pedro Carrasco,

siguieron queriéndose como familia

y lavando los trapos sucios en la medida de lo posible en casa.

-Es una de las cosas peores, tener toda la vida en un escaparate.

-La maternidad era uno de los motores de su vida.

-En muchos momentos hubiera dado la vida por mi hija.

-Tras casarse con Ortega Cano, amplió la familia.

Pero lo más importante es que la hija del zapatero de Chipiona

jamás renegó de sus orígenes,

y a día de hoy su memoria sigue tan viva como siempre.

-Como dijo Lola Flores: "Una piedra dura de Chipiona".

-Se junta un repertorio de canciones fabuloso,

tanto folclóricas como melódicas. -Y que ella las interpretaba.

-Y la actitud, la espontaneidad.

Era una reina de titulares, entrevistas y estilismos.

Hay gente que tiene buen repertorio, pero no lo otro.

Rocío era el pack completo.

-Fundamental que tenga una persona que sepa lo que hay que hacer

que tú sepas hacerlo.

Ella sabía hacerlo, pero tenía a su lado gente...

Y no estoy hablando de su hermano.

-Ella no tenía gente. -Bueno...

-De verdad. -Lo que tú digas.

-Es que la he conocido muy de cerca, he ido mucho a su casa.

Rocío tenía un instinto natural

para saber lo que tenía que ponerse,

lo que tenía que potenciar y lo que no.

Yo siempre le decía que era la única diva que había

cuando tenía que ser diva, no había otra.

Lo perverso de esto fue cuando estuvimos narrando la muerte.

Fue una muerte televisada.

Yo he estado vestida para presentar un programa durante tres horas

porque nos decían que se moría,

y tardó tres días en morirse y me fui a mi casa llorando

viendo que cómo es posible que estemos pendientes de su muerte,

con todo preparado.

Nuestro director ese día...

Amador anuncia que se ha muerto las 5:30 de la noche

en nuestro director nos recuerda que fue el que lo dijo

hace 15 años, un 6 de junio.

-Pertenece a esa generación de artistas que tenían

una relación con la prensa muy especial.

Casi una camaradería.

¿Cómo hubiese vivido hoy esa nueva versión de la prensa rosa

tan agresiva?

-Sé que os encanta ese tema,

por eso nos vamos hasta Chipiona con nuestra compañera Carlota.

Estás en el cementerio de Chipiona,

lugar donde está el precioso mausoleo de Rocío Jurado.

Sabemos que te has encontrado con Rocío Carrasco

y quiero que me digas cómo te han recibido.

-Bueno, pues la recibida no ha sido especialmente buena,

ni ella ni la comitiva de prensa ha querido hablar con nosotros,

pero por lo menos lo hemos intentado.

Hemos intentado acercarnos a ella.

Nos han retirado bastantes personas.

Cuando hemos conseguido acercarnos por fin, ella nos ha ignorado

y no ha querido responder a nuestras preguntas.

Se ha montado en un coche, por cierto, iba sin mascarilla...

(HABLAN A LA VEZ)

La verdad es que el gesto era bastante serio.

Yo creo que estaba bastante compungida por la prensa

estaba rodeada de 20 personas.

Cuando se ha montado en el coche, iba con su marido Fidel,

y enseguida se ha retirado del lugar.

-Nosotros nos hemos encontrado casualmente con Rocío Carrasco

en Chipiona, pero íbamos a otra cosa,

a hacer de nuestro particular homenaje a la más grande.

Has hablado con muchos amigos de Rocío Jurado, cuéntanos.

-Lo primero que hemos grabado...

Ayer estuvimos aquí haciendo un pequeño homenaje a Rocío Jurado

por su Chipiona natal, así que vamos a verlo.

Chipiona, 15 años después de su muerte,

usa la plaza que vio nacer a Rocío Jurado.

-Yo la echo de menos.

Yo he vivido en Madrid muchos años y la he conocido personalmente.

-Un recuerdo precioso.

-Yo, que escuché muchísimo los primeros años de mi vida,

sus canciones, la echo de menos.

¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo...

Estamos contigo, Rocío.

La generación de mi madre la echan mucho de menos.

Esta niña que llega tarde a casa.

Si hubiera levantado la cabeza en ese momento,

hubiese dicho...

No estaba su hija y estaba toda la familia unida.

-Yo tuve el gusto de cantar con ella

y de un montón de cosas con ella.

Se la echa mucho de menos, claro que sí.

-Rosa.

-Yo es que la adoraba. Tenía una relación con ella...

Era una mujer adelantada a su tiempo. Parece mentira.

Ella vino de Chipiona con 12.000 Pts, venía con su madre.

Estuvieron en una pensión

porque les habían ofrecido trabajar en un tablao flamenco.

Lo pasaron fatal, la madre se tuvo que ir a hablar con la gente

hasta que la contrataron.

Yo la conocí en el Teatro La Zarzuela,

creo que ha sido la más conocida, la mejor voz.

No ha habido ninguna cantante ni coplista ni nada...

Acordaos que tuvo que quitarse un kilo de cada pecho.

Los tenía tan grandes, que ella decía que no podía ni andar.

(HABLAN A LA VEZ)

Entre los periodistas tuvo muy buena profesión,

¿Cómo fue lo de su hija?

Ya empezó vendiendo.

Cuando te llamaba y te decía que cuidado...

Yo decía: "Pero si acaba de vender una entrevista".

-Era una adolescente. (HABLAN A LA VEZ)

1 minuto de promos y te doy la palabra, y volvemos a Chipiona.

Estamos en directo el día del quinto aniversario

de la muerte de Rocío Jurado. 1 minuto y volvemos.

¡Madre mía!... Ahora volvemos a Chipiona.

Celia, quiero que me cuentes...

La Generalitat Valenciana no logra notificarle a Marcelo su sanción

por saltarse el cierre perimetral.

Este fin de semana hubo allí porque su hijo, imágenes de ese momento,

jugaba un torneo allí en el mismo lugar donde él se había saltado

el confinamiento el pasado 28 de marzo, hace dos meses.

Celia Villalobos, ¿cómo puede ser esto?

-Yo qué sé.

Tú has sido alcaldesa.

¿Cómo es que un jugador se salta el cierre perimetral,

le ponen una multa y ahora no le pueden localizar?

-El delegado que no ha mandado a dos funcionarios

y a la Policía Nacional diciendo que este señor estaba en tal sitio.

-Pues en Madrid ocurre todos los días

y casi no han cobrado ninguna multa.

-Tú tienes que meter a Madrid, si no, esta noche no duermes.

Nos vamos a Valdebebas.

Esto es un lío, y más cuando, desde este programa,

esta mañana en 5 minutos en las redes sociales del jugador

hemos visto su domicilio.

En Valdebebas está la ciudad deportiva donde entrena el Madrid.

Elena, ¿has averiguado por qué la Generalitat no le encuentra?

-Hay que hacer un pequeño matiz, Cristina.

Una cosa es que no le encuentren

y otra cosa es que, cuando se comunican con él,

no recibe la notificación. Hemos hablado con la Generalitat

y aseguran que, a través de su domicilio,

le han hecho llegar dos notificaciones,

pero nadie las ha recibido.

¿Qué ocurre? Que lo publican en el BOE.

Esa propuesta está presentada en el BOE

y hay 10 días para presentar alegaciones.

El caso concluyó el 25 de marzo. Le van a dar una tercera oportunidad,

no por ser Marcelo, lo harían con cualquiera de nosotros,

se volverá a intentar notificar esta propuesta de sanción

y a partir de ahí,

pasará a Hacienda, que será la encargada de cobrar.

-¿Cuántos la multa? -2700 E.

Primero, por saltarse el confinamiento perimetral,

son cuatro personas, 600 E. Segundo, por no llevar mascarilla.

Cuatro personas de familia, pero el pequeño es menor de seis años,

no tiene obligación de llevarla. Así que son 300 E más.

2700 en total.

Esto tiene unos procedimientos.

Cuando llega el momento en que no das señales de vida,

Hacienda te quita de tu cuenta corriente lo que corresponde

y hemos acabado.

-Además, ¿la notificación puedes rechazarla

y se la tiene que volver a llevar?

-Imagínate que sale la chica

y no tiene autorización y se la tienen que llevar.

-¿Cómo recibes tú las multas de tráfico?

Yo no conducto, así que no recibo.

-Se escribe un escrito del ayuntamiento.

-O sea, que no tiene escapatoria.

-Pues embargándolo de la cuenta.

Pero lo de la mascarilla no lo tengo muy claro.

A sacar una conclusión por una foto de Instagram.

A lo mejor, se la han quitado para la foto,

son convivientes, y se vuelven a poner.

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos rápido hasta Chipiona.

15 aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado.

En el cementerio está nuestra compañera Carlota. Cuéntanos.

-Además de mucha prensa,

también han venido artistas como Erika Leiva,

pero ahora me encuentro con una persona que la conocía muy bien.

Es Sebastián Tirado, ha escrito tres libros sobre ella

y hoy nos va a hacer entrega,

como cada 18 de cada mes de este corazón de claveles rojos,

en el mausoleo de Rocío Jurado. Vamos a dejarlo, Sebastián.

-Debería sonar aquello de un rojo clavel.

-¿Por qué haces esto?

-Porque es el día de su cumpleaños

y Chipiona le tiene muchísimo afecto.

La queremos muchísimo

y es lo más grande que ha tenido Chipiona en toda su historia.

-Pues ya habéis oído.

Así terminamos con el 15 aniversario del fallecimiento

con esa imagen.

Podéis ver el corazón de claveles junto al mausoleo.

-Una de las artistas más grandes que ha dado nuestro país.

Gran trabajo, un beso muy grande.

Yo no la he conocido, pero como una señora normal y corriente,

dijo que tenía una voz maravillosa

y que era un ser humano extraordinario.

-Mónica, despide.

Atentos a la declaración de Gali. Acaba de terminar.

Ha negado las acusaciones de genocidio tertulia y lesa humanidad

y su abogado se ha mostrado convencido

de que se van a archivar las causas contra él, que asegura,

son políticas.

Ha terminado diciendo que el motivo de esta querella

es un motivo absolutamente político para tratar de minar la dignidad

y credibilidad pueblo saharaui y su lucha en el camino

a la autodeterminación que le corresponde como territorio.

Vamos con Martín, siguen las tormentas.

Jornada muy delicada.

Fijaos en esa zona tan activa. Ha visto naranjas en estas zonas.

Amarillo en zonas de la mitad norte, este y Baleares por granizo.

Rachas fuertes de viento y lluvias muy intensas.

Mañana estaremos en cualquier sitio donde haya habido destrozos.

Estaremos atentos esta tarde las tormentas.

Volvemos mañana. Un beso, gracias por estar con nosotros.