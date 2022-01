Jesulín de Ubrique y María José Campanario se casaron en 2002, en 2003 nació Julia, su primera hija en común, en 2007 nació Jesús y han esperado 14 años en darles un hermanito. "Ha sido totalmente inesperado, pero es una bendición", se puede leer en la portada de la revista ¡HOLA!, que ha lanzado la noticia en exclusiva. Y lo hace después de haber confirmado un rumor que llegó a la redacción. Con un escueto "¡Sí, estamos esperando un bebé!" dice la revista que la pareja ha hecho que el rumor se convierta en noticia y que lo han hecho "tan solo por el cariño mutuo que une a esta pareja y a ¡HOLA!, y por la amistad fraguada a lo largo de los años. Y debe ir en este caso por delante que la pareja no ha recibido contraprestación económica alguna por esta noticia ni las declaraciones que nos concedieron en una amigable charla a continuación".

Aclarado este punto, ahora les toca el turno a los reporteros de calle, que van a estar muy ajetreados estos meses para saber cómo se encuentra María José pero también qué piensa Jesús Janeiro, el padre; Julia, la hermana; Andrea, la otra hermana; Jesús, el hermano; y, por supuesto, Belén Esteban. En la portada de la revista se lee también que María José está embarazada de tres meses, así que se espera que el bebe nazca a finales de mayo o en junio.

María José Campanario tiene 42 años, y cumplirá los 43 en el mes de mayo, exactamente el día 27. Así que puede que el parto sea muy cerca de su cumpleaños. Jesús tiene 47 pero en tan solo unas semanas, el 9 de enero, cumplirá los 48. El bebé que está en camino será el cuarto hijo del torero que ya tiene a Andrea, fruto de su relación con Belén Esteban, y a Julia y a Jesús, fruto de su matrimonio con María José Campanario.

Las confidencias de Jesulín

En el último programa de ‘Dos parejas y un destino’, Jesulín compartió confidencias con Chenoa y le habló de su pedida de mano, del nacimiento de sus hijos, de la admiración que siente María José Campanario por Mónica Naranjo y, también, sobre su vida sexual. Pese a que no recuerda el lugar donde le pidió la mano a su mujer, el diestro ha vuelto a mostrar su lado más romántico al hablar de María José: “Fue algo muy dulce y muy rápido… Estaba delante de la persona que quería que estuviera a mi lado, que fuera la madre de mis hijos. Cuando lo tienes tan claro, no andas con rodeos, ni historias”. El diestro dijo que le encanta compartir mucho tiempo con su mujer y que, incluso, quiso estar con ella en el momento del parto. “Deme usted la bata que quiero ver parir a mi mujer”, ha explicado el torero. Y es que, asegura, pocas cosas en la vida son más emocionantes que ver a tu hijo por primera vez: “Poder ver el nacimiento de tu hijo es... Eso es lo máximo. Esos son momentos que no se pueden explicar. Son momentos tan entrañables, tan personales… Empieza la vida de algo que tú has hecho”.

No cabe duda de que el bebé pasará más tiempo con sus hermanos Jesús y Julia, que es la hija más mediática del torero (sobre todo por el uso que hace de las redes sociales). Tras su ruptura con Brayan Mejía, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario empezó a salir con Álex Balboa, futbolista del Deportivo Alavés B. Crece la familia y crece el interés por una de las parejas preferidas por la prensa del corazón. Jesús y María José son carne de la prensa del corazón.