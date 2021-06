Príncipe Harry, ¿eres tú? Eso es lo que muchos usuarios se preguntaron al encontrarse en las redes con un vídeo que ha acabado convirtiéndose en viral, y no nos extraña. El protagonista de esta historia no es el duque de Sussex, pero se le parece, y mucho. Tanto que ni su propia hija es capaz de diferenciarles. Elizabeth Ganus, madre de la pequeña, ha compartido en su cuenta de TikTok un divertido momento junto a su familia que ya acumula más de 3 millones y medio de visualizaciones. En él se ve cómo le muestra a su hija una portada de revista en la que aparece en primer plano el mismísimo nieto de la reina Isabel II. "¿Quién es?", le pregunta. "Papi", le contesta, muy segura de su respuesta. Segundos después, aparece su verdadero padre. Alto, pelirrojo, con barba... ¡ahora entendemos su confusión!

Podría pasarle lo mismo a Archie o a la hija que espera junto a Meghan Markle. "Y nunca seremos de la realeza", escribre Elizabeth en la publicación, donde los comentarios de usuarios fascinados con el parecido se acumulan. "Definitivamente, es su gemelo", "Parece más Harry que el propio Harry", "de verdad pensé que era Harry por unos segundos", son algunos de los mensajes que le han dejado. ¿Y tú qué opinas? ¿Se parece o no?

El duque de Sussex no es el único que ha dado con su doble anónimo. La magia de las redes sociales ha hecho posible que otros famosos encuentren a su gemelo perdido, como Ed Sheeran. Si creías que Harry se parecía, esto te va a alucinar. Se llama Wesley Byrne y es el de la derecha, por si todavía no has sabido identificar quién es quién.

La actriz Scartlett Johansson se quedó maravillada después de encontrar a Geraldine, una mujer de 72 años que era idéntica a ella cuando tenía su edad. Su nieto fue el encargado de difundir su imagen a través de las redes sociales y consiguió llegar hasta la estrella de Hollywood, que no podía creer lo que estaba viendo. A través de un vídeo la invitó a tomar unas copas y "compartir esa cara de borracha" con aquella mujer, que confesó estar ebria en el momento que le sacaron la instantánea.

A Matt le suelen confundir con Bradley Cooper. "Al final del día es realmente extraño, porque no es la gran cosa ser el centro de atención para ir a estos eventos, fiestas o bares. No es tan divertido porque todo el mundo está pidiendo fotografías o autógrafos", aseguró el joven. A él le acusaron de un delito de usurpación de identidad en el Festival de Cine de Sundace, aunque él lo niega.

Emma Watson también tiene su doble y el parecido es evidente, misma cara, con rasgos dulces y cejas marcadas, aspecto inocente e idéntico color de pelo. ¿Podrías diferenciarlas?

Nació al sur de Lima, en Nasca, tiene 80 años y es clavadito al actor Morgan Freeman. Se llama Eliseo y le divierte que los turistas le pidan fotos. "Soy un año mayor, pero compartimos el mismo mes, junio. Es una gran coincidencia de la vida", asegura.

Además de Zooey Deschanel, Katy Perry tiene otro doble artista. Se trata de la actriz británica Francesca Brown. Su increíble parecido con la cantante no siempre la ha beneficiado en su carrera. "Muchas veces no me han dado papeles tras presentarme en audiciones por parecerme tanto a ella", reconoce.

