Britney Spears lleva años retirada de los escenarios y tan solo es noticia por las circunstancias de su vida personal, los problemas con su padre y la custodia de sus hijos. Pero está dispuesta a cambiar todo esto y se prepara a conciencia para volver, pero no a los escenarios y las giras, ni tampoco a los estudios de grabación. La diva del pop es conocida por su carrera musical pero también ha hecho interpretación, tanto en cine como en televisión. Fue chica Disney en The Mickey Mouse Club con 11 años y ya siendo una artista consagrada pegó el salto al cine con la icónica Crosswords, rodada en 2002. Luego ha hecho cameos y breves apariciones en títulos como Austin Powers, Glee y How I Met Your Mother.

Britney Spears regresa a los escenarios como actriz Ahora quiere volver, no sabemos si a Hollywood, a Broadway o a las plataformas de streaming, y cuenta con la ayuda, el apoyo y la fuerza de su novio, el modelo Sam Asghari. Es él quien anima a Britney a perseguir sus sueños. "Britney siempre ha tenido pasión por la intepretación, y durante la pandemia Sam le hizo tener confianza en sí misma para ponerse de nuevo a buscar papeles", dicen desde la revista Mirror, y añaden que "Sam buscóp un coach de interpretación y que incluso animó la artista a trabajar en un guion sobre su propia vida que podrían llegar a protagonizar juntos". Se conocen desde octubre de 2016, cuando coincidieron en el rodaje del videoclip del tema Slumber party, y desde entonces son inseparables. Britney Spears y Sam Asghari en Daytime Beauty Awards 2019 Britney Spears y su novio Sam Asghari están enamoradísimos GTRES GTRES Sam tiene razón en animar a Britney a rodar una película autobiográfica porque todo lo que le ha pasado en la vida es digno de un guion de Hollywood. O de una obra de teatro, como pronto se verá. Y es que tras varios retrasos llega a la cartelera el musical Once upon a one more time, basado en las canciones de la cantante Britney Spears, aunque sin su participación. Lo llevará a cabo la Shakespeare Theatre Company, y está previsto que llegue en otoño a Washington DC y la idea es que salga de gira y termine las representaciones en Broadway. Está escrito por Jon Hartmere y dirigido por Keone y Mari Madrid, según anuncia la compañía se trata de "una historia de cuentos de hadas clásicos, como Cenicienta, Blancanieves o la Sirenita, que se reúnen en un club de lectura quincenal y, gracias a una hada madrina rebelde, las princesas tienen una revelación: la vida es mucho más que vestidos hechos por pájaros y un beso de amor de verdad". Britney Spears habla del documental sobre su vida: "Lloré durante dos semanas" Leticia Romero El texto está salpicado con grandes hits de Britney, como Oops!... I did it again, Lucky, Stronger y Toxic y tiene como objetivo "hacer llegar al público un mensaje sobre romper el zapato de cristal y reclamar la versión más feliz de uno mismo",dicen los responsables. Es la primera vez en sus 35 años de historia que la Shakespeare Theatre Company deja de lado a Hamlet y Macbeth para centrarse en una obra inspirada en un fenómeno pop. El director artístico de la compañía dice que "unir a Shakespeare con Spears es mágico". El interés por la artista crece cada día gracias a los documentales Framing Britney, estrenado por The New York Times en febrero, y The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship, de la BBC. Y parece que ahora Netflix ha puesto otro en marcha. Britney Spears está bajo el control legal de su padre por una tutela dictaminada por un juez en 2008 y nunca suele hablar de su vida privada. Pero sí ha dejado claro que no volverá a actuar hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por sus fans, que se manifiestan periódicamente con el lema #FreeBritney (Libertad para Britney).