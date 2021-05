La actriz Gwyneth Paltrow ha confesado su adicción al alcohol surgida en los últimos meses en la pandemia: "Durante el confinamiento bebía dos copas de whisky todas las noches", ha dicho en un medio inglés. Además, ha confesado que el resto de sus hábitos “no fueron nada saludables ni recomendables”.

Paltrow es la última que se ha sumado a una lista de personalidades que han confesado problemas con las adicciones. Lo cierto es que el mundo del espectáculo está lleno de artistas que han confesado sus problemas con el alcohol. Aunque de cara a la sociedad, da la sensación de que éste es un mal menor… Repasamos algunos de ellos:

Brad Pitt admitió que su adicción fue una de las claves para la destrucción de su matrimonio con Angelina

Hasta el mismísimo Brat Pitt recién divorciado reconoció en el New York Times que tuvo que pasar por alcohólicos anónimos: “Tenía sentados alrededor a un montón de hombres abriéndose y siendo honestos de un modo que nunca había escuchado”. Aunque no lo ha vuelto a probaro, o eso dice: “Fue una catarsis. Me sentí realmente libre porque pude enseñar mi lado má feo sin miedo a lo que pensaran”.