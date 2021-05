Además de por su exitosa carrera en Hollywood, a Dwayne Johnson se le conoce por su imponente físico. Por algo le llaman The Rock, su apodo no es casualidad. Cuando creíamos que ya no era posible, el hombre más fuerte de Hollywood se supera y revalida su título demostrando que no todos tenemos el mismo número de músculos. Al menos, a simple vista. ¡Ni siquiera Channing Tatum le roba el puesto! El gimnasio es su segunda casa, y precisamente allí posa para deleitar a sus seguidores en su última publicación, que nos ha dejado sin palabras. Un cuerpo de otra galaxia, venas marcadas y rostro serio, probablemente por la paliza que se acaba de pegar, entre pesas y máquinas. Esos pantalones parece que van a estallar en cualquier momento.

El actor Dwayne Johnson, también conocido como The Rock INSTAGRAM

Hace unas semanas compartió con sus seguidores una imagen en la que aparece recibiendo la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y nosotros solo podemos preguntarnos cómo ha conseguido una aguja traspasar esos músculos de acero. The Rock está listo para rodar las escenas sin camiseta de Black Adam, su nueva película, y no lo decimos nosotros. El actor ha confesado todo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de esa imagen. "Entrenamiento nocturno. Gran semana filmando mis escenas de 'campeón' sin camiseta y enseñando mi cuerpo", escribe en sus redes sociales. "He estado trabajando extremadamente duro en la dieta, el entrenamiento y el acondicionamiento, como nunca antes en otro rol de toda mi carrera", asegura. Todo para lucir unos músculos "densos, secos y definidos", con la ayuda de su entrenador personal, que ha estado acompañándole día tras día en este proceso. ¡Todo lo contrario a Mark Wahlberg!