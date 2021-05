Channing Tatum nos deleita con un desnudo integral

Desde Tom Holland hasta Úrsula Corberó, muchos actores comenzaron su carrera en el baile, sea a la manera tradicional o sea en sus vertientes más exóticas. Es el caso de Channing Tatum, que fue stripper antes que actor y que en muchas de sus películas, desde la acalorada Step Up hasta la semiautobiográfica (e infravalorada comedia romántica) Magic Mike XXL ha utilizado su cuerpo como herramienta de trabajo. ¡Y vaya cuerpo! El actor, acostumbrado a hacer deporte de diversa intensidad, tiene unos brazos, piernas, espalda y abdominales perfectamente esculpidos. Perfectamente consciente de ello, y ni tímido ni perezoso, no tiene ningún pudor a la hora de hablar sobre él o de enseñárnoslo de vez en cuando. ¿Y por qué iba a tenerlo?

La última instantánea con la que nos ha sorprendido el actor ha sido tomada en el tráiler de vestuario en el que se preparaba para rodar su próxima película. Y es, nada más y nada menos, que un desnudo integral. O casi integral: un par de emoticonos colocados estratégicamente son la única barrera entre la audiencia que le sigue en Instagram y sus zonas más íntimas.

Una publicación de Channing Tatum Instagram

Ahora mismo, el actor está rodando The Lost City of D ('La ciudad perdida de D'), un blockbuster previsto para su estreno en 2022 que tiene un reparto de infarto: Brad Pitt, Sandra Bullock o Daniel Radcliffe entre otros. Y una sinopsis igualmente curiosa. Cuenta la historia de una escritora que se da cuenta de que todo lo que había escrito en su libro se ha convertido en realidad, y se embarca en una peligrosa aventura en la que todo vuelve a la vida... ¡Incluído el modelo que posa ligero de ropa en la portada de la novela! Lo has adivinado: este es el papel que interpreta Channing Tatum. Así que podemos esperar ver mucho, mucho más de esos abdominales, tal y como ha adelantado en sus stories de Instagram.

"¿Sabes cuando estás en el tráiler de maquillaje, desnudo y con el culo al aire, sosteniendo una toalla encima de tu paquete antes de hacer cosas en el set para las que sabes que vas a tener que preparar a tu madre antes de que vaya a ver la película?" escribe. "¡Y sí, estoy apretando tanto que me están dando calambres!", añade.

Magic Mike XXL (Gregory Jacobs, 2015)

Aunque en las primeras semanas del confinamiento se había dejado llevar y había tomado alguna que otra cerveza de más, hace nada se puso serio con los entrenamientos y perdió diez kilos. "Mi amigo y yo empezamos a entrenar todos los días, muy muy duro. Salí de esta época como una persona nueva", le contaba a Jimmy Fallon. Su motivación para ponerse en forma también la tiene clara y la confesó en el programa de Kelly Clarkson: "Yo entreno como parte de mi trabajo, y os prometo que no tendría este aspecto si no fuese porque en la mayoría de mis películas desnudo. En algún momento me convertiré en un mejor actor y entonces no tendré que enseñar tanto cuerpo".

Se ríe mucho de sí mismo, pero considera que tiene mucha suerte de estar en esa posición. "Si es dificil para mí, que trabajo de esto, no me puedo imaginar cómo lo hace la gente que tiene que trabajar a jornada completa, que tiene hijos en casa... ¿De dónde sacan el tiempo para centrarse en sí mismos? Lo cierto es que la mayoría no lo hacemos. Pero nos alegramos de que él tenga tiempo de mantener los hábitos y las cualidades que le permiten hacer cosas como esta.

Y es que, diga lo que diga, Channing Tatum ha recorrido un inmenso camino. De participar en películas románticas comerciales como Step Up, en la que conoció a su ex y madre de su hija Jenna Dewan, y de triunfar en los 'Teen Choice Awards', que son la cúspide de la carrera de muchos actores de los que luego no se vuelve a saber nada (o casi) nada (¡sí, Chad Michael Murray, te miramos a ti!), Tatum ha sabido reinventarse. Magic Mike fue sólo una de sus colaboraciones con Stephen Soderbergh, con quien ha trabajado en otros impresionantes papeles en los que ha demostrado que tiene un gran registro cómico y dramático. Por ejemplo, haciendo de padrazo y de ladrón en la reciente Logan Lucky. ¡Hasta se ha atrevido con el musical en Hail Caesar! Y de mano de los hermanos Coen nos dejó otro numerazo para el recuerdo.

