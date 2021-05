Mientras unos estamos en la recta final de la 'operación bikini', otros buscan todo lo contrario. Mark Wahlberg ha pasado de tener un cuerpo escultural a echar barrigua. Esto solo puede pasar en Hollywood, donde los actores juegan con su físico para poder meterse de lleno en sus personajes. "Exigencias del guión" lo llaman, aunque para el resto de mortales esos kilos de más sean más bien una pesadilla. Quizás lo veríamos de otro modo si nos ofrecieran una suculenta cantidad de dinero a cambio. Además, ¿quién no ha soñado alguna vez con comer todo lo que le de la gana? Eso fue lo primero que se nos pasó por la cabeza cuando vimos la imagen del actor después de engordar 9 kilos en solo 3 semanas. Nada más lejos de la realidad. Para conseguirlo, Wahlberg ha estado siguiendo las estrictas pautas de su chef personal, Lawrence Duran.

El actor está vigilado desde el principio para que el cambio de peso tan brusco no afecte a su salud. "Nos reunimos con un equipo de médicos que le hacen análisis de sangre y un nutricionista que nos da un desglose completo de lo que su cuerpo necesita. Elabora un plan de alimentación en consecuencia. Acudimos a un especialista cada dos semanas para ver dónde estamos y ajustar las cosas", cuenta en una entrevsita para E! News. No es fácil pasar de ingerir unas 2000 calorías al día divididas en cuatro comidas a 7000 calorías. "No es fácil para nadie ingerir tanta comida a pesar de que la estamos dividiendo en comidas más pequeñas. Está comiendo cada tres horas", confiesa.

El chef asegura que Wahlberg toma una docena de huevos al día, muchas verdudas y buenos carbohidratos. "Su primer desayuno consiste en cuatro huevos y después se va a entrenar. Al alrededor de las 5 a 6 de la mañana, preparamos otros ocho huevos, seis tiras de tocino, una taza de arroz, dos cucharadas de aceite de oliva y un batido de proteínas", señala. ¿Será este el desayuno de los campeones?

Subir de peso en tan poco tiempo es un reto para el actor, que planea coger otros 9 kilos. Si no lo cumple, podría no alcanzar su objetivo. Para que no se le haga tan cuesta arriba, Lawrence Duran le ha dejado un día libre a la semana para poder salir a cualquier restaurante, comer pizza, galletas o lo que se le antoje.

Mark Wahlberg engorda 9 kilos para un papel INSTAGRAM

No estamos acostumbrados a verle así. Mark Wahlberg es un gran aficionado al deporte y presume de físico en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores su rutina de entrenamientos. Es habitual verle en el gimnasio, incluso acompañado de su mujer, la modelo Rhea Durham. Aunque, a juzgar por su cara, ella no disfruta tanto de la afición de su marido.

Mark Wahlberg y su mujer, Rhea Durham GTRES GTRES

El resultado final lo veremos en la película biográfica Father Stu, basada en un personaje real. En ella interpreata al sacerdote Stuart Long. ¿Seremos capaces de reconocerlo o se marcará un Jared Leto?

