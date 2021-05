Hace unas semanas celebrábamos el 50 cumpleaños Ewan McGregor. Hoy es el turno de su compañero de reparto en Los hombres que miraban fijamente a las cabras, una década mayor que él, aunque no lo parezca. George Clooney cumple 60 años y sigue siendo uno de los hombres más sexys del planeta. Como el buen vino, ha mejorado con el paso del tiempo, aunque haya quien le prefiera sin la canosa y frondosa barba con la que se ha dejado ver durante estos últimos años. Si hay alguien a quien le puede sentar bien es a él. Pero su indudabe belleza es solo una pequeña parte de todo lo que nos gusta de él, y si no te lo crees, te damos unas cuantas buenas razones.

Igual que Jane Fonda , George Clooney no tiene reparos a la hora de salir a la calle para luchar por las causas que considera justas , aunque eso conlleve problemas con la justicia. En 2012 fue detenido junto a su padre por protestar frente a la embajada de Sudán en EEUU , algo que no estaba permitido. El actor se manifestaba en contra de la escalada de violencia en el país africano, una tragedia humanitaria olvidada. La imagen de la estrella de Hollywood siendo arrestado dio la vuelta al mundo y Clooney consiguió lo que quería. " Solo trato de llamar la atención, porque la atención es el único modo de conseguir que pasen cosas ", reconoció.

También es un gran amante de los animales . El actor tiene nada más y nada menos que tres perros que comparte con su mujer, Amal Clooney: Einstein y Louie , de raza cocker, y Millie , un basset hound. Todos ellos fueron adoptados. Pero su amor por estos peludos viene de mucho antes, cuando conoció a Max , el cerdo vietnamita que le salvó la vida en 1994 y que se convirtió en su mascota. El animal fue el primero en percatarse del terremono que sacudió Los Ángeles aquella madrugada que Clooney recuerda como un punto de inflexión en su vida . "Me despertó gruñendo. Y yo enseguida me di cuenta de que todo se derrumbaba, así que salí corriendo desnudo del dormitorio con Max a mi lado, siguiéndome", confesó el actor.

¿Cómo hubiera sido El diario de Noa si hubiese estado protagonizado por George Clooney? Nunca lo sabremos, pero casi. El actor confesó años después que estuvo en el inicio del proyecto, en el que iba a trabajar junto a el fallecido Paul Newman . Clooney interpretaría al protagonista en su juventud, mientras que Newman sería el encargado de dar vida al personaje de mayor edad, pero finalmente rechazó la gran oportunidad. "Newman es uno de los tipos más apuestos que jamás hayas visto. Nos encontramos de nuevo y dije: ' No puedo interpretar contigo. No me parezco en nada a ti. Esto es una locura '. Solo queríamos hacerlo porque queríamos trabajar juntos, no era lo correcto", reconoció. Y así fue como Ryan Gosling entró a nuestras vidas para quedarse.

¡Quién pudiera tener un amigo como él!

No hay nadie tan leal ni tan generoso como él. George Clooney regalo un millón de dólares a cada uno de sus catorce amigos. La historia es bastante inverosimil, al principio solo eran rumores hasta que él mismo lo confirmó en una entrevista. "Amal y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos todavía más mayores que yo", relató. En aquel momento acaba de estrenarse la película Gravity que, contra todo pronóstico, funcionó muy bien en taquilla. "Al final resultó ser un acuerdo muy rentable. Tanto que pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Me refiero a gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó pasta cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos", explicó.

Después de todo, no es de extrañar que se haya convertido en uno de nuestros actores favoritos. Razones no nos falta: sexy, generoso, leal, talentoso, comprometido, honesto... 'What else?'

