¿Te acuerdas de los doctores Mark Greene, Doug Ross, Susan Lewis, John Carter, Peter Benton, y de la enfermera Carol Hathaway? Cómo olvidarlos, ¿verdad? La serie ER (Emergency Room, traducida en España como Urgencias) marcó un antes y un después en las series de médicos y sentó un precedente que serviría para títulos futuros como Anatomía de Grey. Además, Urgencias catapultó a la fama a a actores de gran renombre actual como George Clooney, Noah Wyle, Anthony Edwards o Julianna Margulies. Ahora, 27 años después del estreno de la serie, el elenco original de actores se ha reunido por una causa benéfica.

Así ha sido el reencuentro de ER (Urgencias)

¡Cómo nos gustan las reuniones de antiguos repartos de series de televisión! En 2021 de momento hemos tenido el lujazo de ver a todos los médicos del Hospital County General de Chicago reunidos de nuevo, aunque no de forma presencial. El elenco de actores de Urgencias han tenido un reencuentro virtual en el canal Stars in the House presentado por el productor Seth Rudetsky y su marido, James Wesley.

Durante la reunión, los fans podían hacer preguntas en directo a los actores y todos se han mostrado enormemente ilusionados de volver a reunirse tras tantos años. Y es que se consideran entre ellos más una familia que cualquier otra cosa: "Estoy emocionado de ver a esta pandilla. Son personas con las que creí de muchas jmaneras y realmente las amo. Es divertido volver a verse", ha asegurado George Clooney durante el evento.

Por supuesto, todos han recordado aquellos años en los que eran jóvenes y de repente se vieron como las nuevas superestrellas de la televisión estadounidense, haciendo que su carrera artística tomase un despeque increíble de la noche a la mañana: "Solo éramos un programa de televisión, pero enorme. Y todos pensamos en aquel momento: "Guau. Esto es una locura y sabemos lo afortunados que somos", afirma Clooney, quien asegura que en esos momentos sabía perfectamente que se trataba de una ocasión especial en la vida, un único tren que no volvería a pasar.

George Clooney, que prepara una nueva película junto a Julia Roberts, también ha hablado de su personaje y de sus recuerdos en la serie, sobre todo ahora que su esposa Amal está viendo Urgecias por primera vez: "Mi esposa lo ha estado viendo y ha sido un desastre para mi matrimonio... ¡Me olvidé de las cosas terribes que hice como doctor Ross!", ha dicho Clooney entre risas.

Ahora que ha vuelto a ver la ficción tras más de dos décadas, el actor reconoce que puede ver todo lo que hizo mal en uno de los primeros papeles de su vida con mayor claridad y los defectos de su personaje: "Mi esposa lo está viendo por primera vez y me va preguntando: '¿Terminaste en la tercera temporada? ¿Te enrrollaste con la enfermera Hathaway'... Un desastre", asegura Clooney.

Sin embargo, volver a ver la ficción de la ha dado un nuevo punto de vista sobre uno de sus primeros proyectos como actor: "Éramos un grupo de actores que luchaban por una carrera. Teníamos hasta más espectadores que Friends (unos 10 millones más) que se emitía después. Fue una locura y fuimos afortunados", ha reiterado el actor que más recorrido artístico ha tenido desde entonces. "Hicimos un gran programa de televisión", zanja.