George Clooney y Julia Roberts, dos de los actores más reconocidos a nivel mundial, vuelven a reunirse en pantalla para coprotagonizar una comedia romántica, Ticket to paradise, donde ambos actores darán vida a un matrimonio separado que tiene que volver a juntarse para evitar que su hija cometa los mismos errores que ella en el amor. Según Universal Pictures, encargada de la distribución, se espera que la película se estrene en otoño de 2022.

Clooney y Roberts mantienen una auténtica amistad tanto dentro como fuera de las pantallas y no es la primera vez que comparten créditos en el cine, ya que ambos actores han trabajado juntos delante de las cámaras en otras películas como Ocean's eleven (2001), Ocean's twelve (2004) o Money monster (2016). Ahora, ambos actores se pondrán en las manos de Ol Parker, especialista en el género tras dirigido los títulos El exótico hotel Marigold (2011) y Mamma mia! Here we go again (2018), el musical protagonizado por Meryl Streep.

Pero, ¿cuáles son los futuros proyectos de cada actor? Julia Roberts está pendiente de producir la serie The last thing he told me (Lo último que él me dijo, en castellano) para la plataforma de Apple TV+, así como protagonizar junto a Sean Penn Gaslit, una ficción que se centrará en los personajes menos conocidos de las tramas periféricas del escándalo Watergate.

George Clooney, por su parte, estrenó en diciembre de 2020 su última película como director, Cielo de medianoche, después de varios años alejado de Hollywood y las cámaras a causa del trabajo que desempeña en la Fundación para la Justicia que creó en 2016 y su reciente paternidad, ya que sus dos hijos, los mellizos Ella y Alexander, nacieron el 6 de junio de 2017.