BTS es la banda de pop coreano más famosa del mundo. Compuesta por V, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook y Suga, la boy-band se ha convertido en todo un fenómeno musical internacional gracias a sus divertidas y alegres canciones que combinan con increíbles coreografías. Todo lo que tocan se convierte en viral y tienen su propio ejército de fans: ARMY.

Y... ¿cuál ha sido la sorpresa para ARMY cuando vio que Ricky Martin le daba un 'me gusta' a uno de los vídeos de BTS? Los siete integrantes de BTS viven juntos en la misma casa para no parar de trabajar y componer en el día a día. Además, es frecuente verles realizar diferentes directos en sus redes sociales para dar a conocer su faceta más personal y hogareña.

En esta ocasión, tres de los componentes estaban cocinando y haciendo zumos en un directo de V Live. Con el sabor más latino entre manos, J-Hope, Jimin y Suga se arrancan de repente con un Livin' la vida loca que ha derretido los corazones de todos los seguidores.

“hobi takes any chance he could get to start singing ‘Livin' La Vida Loca’ by Ricky Martin ���� pic.twitter.com/vWW6QTamz6“