Aunque la noticia de la venta de sus trajes ha traído consigo multitud de comentarios al respecto, no es la única vez que BTS ha hecho algo similar con fines solidarios. A pocos días de intervenir en la gala de los Premios Grammy 2020, los surcoreanos pusieron a la venta siete de los micrófonos que utilizaron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook durante la gira Love Yourself.

“SOLD for $83,200! A group of seven custom Shure microphones from BTS (방탄소년단) used by RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung kook. Sold today in our MusiCares®’ 30th Anniversary Person Of The Year Online Charity Auction. #JuliensAuctions #MusiCares #Auction #BTS @BTS_twt pic.twitter.com/uhMAX1AFjR“