Primero ha sido la actriz Sharon Stone y ahora John Travolta. Las estrellas de Hollywood, las grandes, vuelven a tener gancho para la prensa y conquistan las portadas al mismo ritmo que Rosalía o Harry Styles. Travolta se asoma a nuestras vidas a través de la portada de Esquire y nosotros nos asomamos a su vida a través de la entrevista que concede. 2020 fue un año muy duro para el actor: su esposa, la actriz Kelly Preston, murió en el mes de julio tras sufrir un cáncer de mama. Una enfermedad que se juntó al dolor por la perdida, meses antes, de su hijo Jett por la enfermedad de Kawasaki.

“He aprendido que llorar a alguien, vivir el luto, es algo personal. El luto es individual y experimentar tu propio viaje es lo que te puede llevar a sanar. Esto es distinto al viaje de otra persona. Lo más importante que puedes hacer para ayudar a otro cuando están ellos en pleno luto es permitirles que lo vivan y no complicarlo con el tuyo. Esa es mi experiencia”, revela Travolta. “La vida es movimiento y un viaje; lo que dejas atrás en las personas, supongo que eso es tu legado. Va a ser distinto para cada uno el cómo interpretan mi vida. Y eso está bien, porque ese seré yo”.

John Travolta con Kelly Preston, su esposa, fallecida en 2020. Gtres

John Travolta, portada de la edici''on española de Esquire

Travolta reflexiona sobre la vida, la muerte y la huella que nos deja la gente que se va. Tras tener que despedirse de su mujer y su hijo mayor, dos tragedias que han sucedido demasiado pronto, vive centrado en cuidar y disfrutar de sus otros dos hijos: Ella Bleu, nacida el 3 de abril de 2000, y el pequeño Benjamin, nacido el 23 de noviembre de 2010. "Voy a asegurar el futuro de mis hijos, ayudarles con lo que ellos quieran hacer con sus vidas. Es lo que hago con Ella ahora con sus películas y enseñándole a trabajar en la profesión. Ben apenas tiene diez años. Quiero ayudarlo a evolucionar porque tiene toda su vida por delante”, dice el orgulloso papá.

Fiebre del sábado noche

Ha cumplido 67 años y su estrella, la profesional, sigue brillando. Es un actor muy popular y en su trayectoria hay personajes icónicos con los que se identifican gentes de distintas generaciones, desde Tony Manero (Fiebre del sábado noche) y Danny Zucco (Grease) a Vincent Vega (Pulp Fiction). "Son los personajes los que me encuentran a mí. Con Tony Manero sabía que estábamos filmando de manera muy acertada una parte de la vida en Nueva York. Como estaba suficientemente familiarizado, puede darle mi propio toque y manera de ver las cosas, con confianza en mí mismo. Aun cuando yo sentía que mi personalidad era muy distinta a la de Tony Manero, sabía que podía interpretarlo porque conocía a ese grupo de personas que habían abrazado ese tipo de vida”.

04.10 min Los mejores vestidos

Ha bailado mucho en el cine y también fuera de la pantalla. Lo hizo con Diana de Gales en un día histórico. “Piensa en el momento. Estamos en la Casa Blanca. Es medianoche. Es como un sueño todo el escenario. Me acerco a ella, le toco el hombro, la invito a bailar. Ella se da la vuelta y al verme despliega esa sonrisa cautivadora, un tanto triste, y acepta mi invitación Y ahí estábamos, bailando juntos como en un cuento de hadas. ¿Quién podría imaginar que algo así te va a suceder algún día?” recuerda emocionado.

Y ha bailado con su hija, Ella Bleu. Fue durante el intermedio de la Super Bowl y juntos recrearon uno de los 'momentazos' de Grease. "Fue mágico porque no hay nadie en el mundo con quien quisiera bailar más que con mi hija Ella. Fue un homenaje a su madre Kelly, y una forma de introducirla en su carrera de actriz. Tuvimos más de 5,6 millones de visualizaciones”.

00.10 min John Travolta y su hija practicando para actuar en la Super Bowl

Su fama es planetaria. Lo fue bailando en Fiebre del sábado noche y lo es ahora con un cine de acción comercial. "Con Fiebre del sábado noche pensé que estaba haciendo una pequeña película y jamás imaginé el fenómeno en el que se convertiría". Y lo mismo le ocurrió con otra cinta de culto: Pulp Fiction. "Pensé que sería como Reservoir Dogs, una película bien hecha del circuito de cine de autor, y claro que eso me gustaba porque amo este tipo de películas y autores como Fellini, Bergman, Bertolucci". Mira atrás con felicidad por todo lo conseguido, y no con nostalgia, y reflexiona sobre todo lo que le ha dado su profesión: éxito, dinero y fama. "La fama es la que me ha entrenado para este 2020. Cuando eres una celebrity vives en una burbuja. Enclaustrado como una ostra”.