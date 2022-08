Curiosidades y anécdotas de John Travolta en el cine

John Travolta saltó a la fama con la interpretación en la película Saturday Night Fever (1977), después vendría Grease (1978) y hasta a los años noventa no volvería otra vez al estrellato. Fue con la película Pulp Fiction (1994). Nació en Nueva Jersey un 18 de febrero de 1954. Es hijo de una madre actriz, cantante y maestra de escuela y de un padre de origen italiano que fue futbolista semiprofesional.

Estuvo nominado a los Óscars dos veces por su interpretación de Tony Manero y por la película de Quentin Tarantino. Ángel Antonio Herrera, escritor y periodista, explicaba en Gente Despierta que sus grandes oportunidades fueron Saturday Night Fever, Grease y “algunos coletazos de entonces donde se convirtió en uno de los ídolos de los 70”.

“Travolta abandonó pronto la escuela, se fue a buscarse la vida y a conquistar la gran ciudad, que naturalmente era Nueva York, para triunfar como cantante, no como actor, ni como bailarín, lo que ocurre es que cuando llegó allí consiguió enseguida un papel en una compañía musical donde había que cantar y también bailar. Se llamaba Grease”, señalaba Antonio Hererra. En Broadway grabó diferentes singles sin casi repercusión y “se muda a Los Ángeles y allí hace algunos papeles pequeños en las telenovelas del momento”, tampoco cosas muy memorables.

En el año 1976, le llega la oportunidad de interpretar “un papel con más presencia, más escaparate. Una película que se llama Carry y ahí empieza a hacer algunas comedias televisivas que se sostienen más en el tiempo hasta finales de los 70 que vienen a coincidir con el momento de esplendor del Travolta bailón”, explicaba el escritor y periodista en Gente Despierta con Carles Mesa.

Grease

La película está basada en “un musical teatral muchos más ambicioso en el que se contaban muchas otras cosas que las que cuenta la película”, contaba Ángel Antonio Herrera en el programa de Carles Mesa. Añadía que el film narra “una historia de amor dulzona, de verano en la que ‘los macarritas’ liderados por John Travolta y enfrente está el grupo de las chicas, algunas más alegres que otras. Una es la más paradita (Sandy), que es Olivia Newton-John, que es muy dorada, que es muy rubia y que acaba enamorada de Travolta que es el más golfo de los otros, pero que esencialmente es el chico de buen corazón”.

En Secretos de rodaje explicaba San José: “Más que nunca era fundamental encontrar un elenco de actores que encajaran en los personajes. Además de actuar tenían que saber cantar y, por supuesto, bailar” y añadía que para “el papel de Sandy, tras ver a muchas actrices, el director no daba con alguien que encajara con el personaje. Se propuso a Olivia Newton-John que por aquel entonces era ya una cantante muy famosa. Ella se negó al principio, por no haber tenido una buena experiencia anteriormente en el cine, pero fue el mismísimo John Travolta quien no paró hasta finalmente conseguir que la interpretara”.