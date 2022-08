Muere Olivia Newton-John, la inolvidable Sandy de 'Grease'

Olivia Newton- John, la inolvidable Sandy de 'Grease', ha fallecido este lunes a los 73 años de edad, según ha anunciado su familia.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", ha indicado su esposo, que ha pedido que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como 'If Not for You', 'Let Me Be There' y 'Have You Never Been Mellow', saltó a la fama gracias al mítico musical de 1978 'Grease' que protagonizó junto a John Travolta.

Representó a Reino Unido en Eurovisión Uno de los momentos más conocidos de su carrera lo vivió en el año 1974, cuando representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en Brighton. Pero fue 'Grease' protagonizada por John Travolta y Newton-John en el papel de Danny y Sandy, lo que lanzó a la pareja al estrellato. Ambos interpretaban a una joven pareja cuyo perfecto romance de verano se complica cuando acaban en el instituto Rydell para su último año. Las canciones que aparecían en el musical y en la película, como 'You're the One That I Want', 'Summer Lovin', 'Greased Lightnin' y 'Hopelessly Devoted To You', llegaron a vender millones y catapultaron a los dos actores al estrellato. En 1980 hizo el musical 'Xanadu, aunque no tuvo éxito en taquilla. Un año más tarde, consiguió otro gran triunfo con su canción 'Physical'. El vídeo que acompañaba a la canción la presentaba con ropa de gimnasia y una cinta en la cabeza, que convirtió en tendencia.

Fue diagnosticada por primera vez en 1992 La actriz fue diagnosticada por primera vez de cáncer de mama en 1992, momento en el que decidió hacerlo público, la enfermedad volvió en 2013 y la artista prefirió llevarlo en secreto. En el año 2019, Newton-John decidió compartir su experiencia, y como veterana de la lucha contra los síntomas, decidió ponerle voz a una investigación muy especial: la de los usos del cannabis como tratamiento contra el cáncer.