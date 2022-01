En el programa de hoy de ‘Saber y ganar’ hemos mencionado la película ‘Grease’ en la ‘Batería de sabios’. Se trata de una de las películas musicales más conocidas de la historia y que ha dado pie a miles de imitaciones en todo el mundo. Se estrenó en el año 1978 y tanto su banda sonora como sus personajes entraron a formar parte de la cultura pop para el resto de la eternidad.

Y es que 'Grease' no pasa de moda. Sí, John Travolta y Olivia Newton-John, sus protagonistas, han ido cumpliendo años, pero para el gran público siempre tendrán la imagen de esos jóvenes estudiantes que se enamoraron al ritmo de música, baile y algunos malos entendidos.

Sigue leyendo porque te contamos algunos datos sorprendentes del rodaje de este musical que hizo que todos quisiéramos ser alumnos del instituto Rydell.

Además, hay que tener en cuenta que no podían tener enchufado el aire acondicionado para evitar que el ruido se colase en la grabación y que las puertas debían estar cerradas por cuestiones de iluminación. No es de extrañar que unos cuantos se desmayaran a causa de lipotimias.

3.Tres canciones clave que casi no aparecen

Como hemos dicho, parte del éxito de' Grease' reside en su banda sonora, con unas canciones que han pasado a ser míticas. Pues bien, tres de las más importantes podrían no haber aparecido en la película. La primera de ellas es la inicial, ‘Grease Is The World’, escrita por Barry Gibb de los Bee Gees. Al director de la película, Randal Kleiser, no le gustaba pero como los Bee Gees estaban en lo más alto después del exitazo de ‘Fiebre del sábado noche’, se tuvo que callar.

Otra de las canciones que no le hacían nada de gracia a Kleiser era ‘You’re The One That I Want’, la canción en la que vemos la transformación de Olivida Newton -John, Sandy en el film, y que se ha convertido en la más icónica de la película. Al final tuvo que transigir.

La tercera canción que está en ‘Grease’ de milagro es ‘Hopelessly Devoted To You’ que interpreta Sandy en el jardín de la casa de su amiga Frenchie. De hecho, se grabó una vez ya había terminado el rodaje porque se dieron cuenta de que la protagonista no interpretaba ni una balada sola. Y fue un acierto, sin duda.