Era finales de verano en 1978 cuando Olivia Newton-John y John Travolta cantaban Summer nights en los cines de todo el mundo y Grease se volvía todo un fenómeno viral que marcaba a una generación. Ahora, 43 años después de su estreno, la película se enfrenta a la censura del siglo XXI por ser políticamente incorrecta y reflejar situaciones o conductas como el abuso sexual.

"Grease apesta en muchos niveles y el mensaje es pura misoginia" o "Es la pieza de mierda más sexista que he visto nunca" , son algunas de las opiniones de los jóvenes británicos que recogió el portal Daily Mail.

Del machismo al abuso sexual: las conductas de Grease

Todos hemos visto la película y hemos cantado las canciones a todo volumen, pero, ¿qué momentos de Grease han desatado la polémica? Según Daily Mail, una de las escenas que más generó polémica es cuando uno de los amigos del personaje de John Travolta (Danny) intenta ver debajo de las faldas de sus compañeras, considerado como un aliciente al abuso sexual.

También han sido cuestionados los comportamientos de otros personajes como el de Vince Fontaine, que muestra una clara actitud homófoba, y el de Betty Rizzo, interpretado por Stockard Channing y acusado de su actitud respecto a Sandy el tema musical Look at me I'm Sandra D. Este mismo personaje ha sido también criticado por ser un personaje femenino marginado al sostener relaciones con varios hombres.