En el perfil oficial de Fernando Sánchez Dragó se lee que es escritor y periodista. Y tiene una hija que es actriz y escritora. Quizá por todo ello resulta al menos raro que no sepa quiénes son Javier Calvo y Javier Ambrosi, conocidos por todos como Los Javis. Hablamos de dos jóvenes talentosos que tienen un breve, pero intenso y popular, curriculum vitae. A ellos les debemos éxitos en el cine, la televisión y el teatro, como La Llamada, Paquitas Salas o Veneno. Además, forman parte del universo de la televisión, y han participado en programas tan conocidos como Operación Triunfo.

“Pónganme al día, por favor. Oigo y oigo hablar por todas partes de gentes que no sé quiénes son. Pondré dos ejemplos; los Javis y un tal David Jiménez. Se conoce que vivo en la luna.“ — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) March 29, 2021

Las reacciones de la comunidad tuitera no se han hecho esperar y enseguida han contado al escritor todo lo que tenía que saber de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Entre los mensajes y comentarios que se pueden leer los hay de todo tipo: ácidos, con gran sentido del humor, irónicos, tronchantes... Por ejemplo. "Aquí una web que puede ayudarle: http://google.es ¿O es que quiere usted simular que no los conoce para hacerse el interesante?", dice un tuitero con mucha gracia.

Hay frases que buscan hacer daño y otras que son un tirón de orejas. Y luego están los 'zascas', entre ellos el del propio Javier Calvo. ¿Habrá contestación por parte de Sánchez Dragó hacia sus 'vecinas'?

“Pues Fernando cariño somos vecinas. https://t.co/L3GCdxODec“ — Javier Calvo ��️‍�� (@javviercalvo) March 29, 2021

Pero hay más. Sánchez Dragó dice que no sabe quién es "un tal David Jiménez" pero parece que se ha hecho un lío con otro famosísimo Antonio. "Pues vaya metedura de pata. No, si ya decía yo que vivo en la luna. He confundido a David Jiménez, exdirector de El Mundo y amigo muy cercano con el que he compartido muchas cosas, con un tal Antonio Jiménez Flores. ¿O será Florez? Sigo sin saber quién es. Perdóname, David". ¿A quién hace referencia el escritor y periodista? ¿Se refiere a Antonio David Flores? Quizá sea el exmarido de Rocío Carrasco, que está en boca de todos por el documental que ha hecho la hija de Rocío Jurado. Tiene fama de polémico, de no tener miedo a meterse en charcos ni de expresar su punto de vista sobre la actualidad, ya sea de toros, de las medidas de confinamiento o de sexo. Y de sexo trata su última polémica ya que dijo que su novia "llega a tener 18 ó 22 orgasmos en una sesión de sexo". La mujer en cuestión, su novia, que se llama Emma. Salen juntos desde 2017, es periodista y tiene 28 años menos que el escritor.