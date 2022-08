Muchos creen que Olivia Newton-John, fallecida este lunes 8 de agosto, era australiana, pero nació en la ciudad inglesa de Cambridge. Empezó su carrera profesional en la música, pero fue el cine su gran lanzadera al estrellato. Cintas como Grease y Xanadú hicieron de ella una estrella planetaria y con el tema Physical arrasó en las listas de éxitos. Era un mito del cine y un icono para el colectivo gay. Hizo de la lucha contra el cáncer toda una forma de vida, y batalló durante 30 años contra esta enfermedad, tanto a nivel personal como ayudando a otros enfermos. Estuvo en una ceremonia de Juegos Olímpicos, actuó en una gala de los premios Oscar, su abuelo recibió el premio Nobel y.... ¡Descubre las curiosidades que rodearon la vida de Olivia Newton-John!

Intentó ganar Eurovisión

Olivia se lanzó a la música como cantante del grupo femenino llamado Sol Fou y lograron que su primer álbum, If Not For You, lanzado en 1971, llegara a las listas de Estados Unidos. Tres años después, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión. La BBC eligió internamente a Olivia y luego hizo una gala con ella en la que cantó 6 canciones. El púbico, por correo postal, escogió "Long live love". El festival se celebró en 1974, en la ciudad de Brighton, pero la canción de Olivia no pudo hacer competir con los grandes favoritos de ese año, el grupo ABBA, que logró en la ciudad británica la primera victoria de Suecia con 'Waterloo'.