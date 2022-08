Olivia Newton-John ha muerto este lunes a los 73 años en su rancho de California tras tres decádas luchando contra un cáncer de mama. La cantante y actriz australiana, conocida mundialmente por interpretar a Sandy Olsson en Grease, fue uno de los iconos de la música y el cine de los años 80 del pasado siglo.

Pero antes de coprotagonizar la versión cinematográfica del exitoso musical de Broadway junto a John Travolta y darse a conocer al mundo, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 1974. La cantante de origen australiano fue elegida internamente por la BBC para participar en la decimonovena edición del certamen europeo, celebrado en la ciudad británica de Brighton. El tema fue elegido entre seis propuestas en una gala de televisión titulada A Song For Europe 1974 y presentada por Jimmy Savile. La canción Long Live Love fue la gran favorita de la audiencia con 27.387 votos. La subcampeona, Angel Eyes, que era la favorita de Olivia Newton-John, tuvo que conformarse con 18.018 votos.

El tema de Olivia compitió directamente con el mítico "Waterloo" de ABBA. Finalmente fueron los suecos quienes se alzaron con el triunfo, logrando así la primera victoria de Suecia en Eurovisión. Su actuación alcanzó la cuarta posición al recibir 14 puntos, los mismos que obtuvieron Ireen Sheer de Luxemburgo y Romuald de Mónaco. España, con Peret y su Canta y sé feliz, tuvo que conformarse con el novento puesto al recibir cuatro puntos menos que Olivia Newton-John.

Un mes antes de ser elegida por la televisión británica, Olivia Newton-John fue galardonada con un Grammy a la Mejor Artista Country gracias a su tercer álbum de estudio, If You Love Me, Let Me Know. La balada del disco, I Honestly Love You, se convirtió en un éxito en los Estados Unidos, logrando el primer puesto en la lista Billboard estadounidense.

Olivia Newton-John y ABBA volvieron a reencontrarse cinco años después en el concierto solidario Music for UNICEF. El evento reunió a grandes estrellas de los 70, entre los que se encontraban Donna Summer, Bee Gees y Rod Stewart. El grupo sueco presentó Chiquitita, que donó de por vida a la fundación de las Naciones Unidas, mientras que Olivia Newton-John cantó La Llave.

En 2023, el Reino Unido acogerá la próxima edición de Eurovisión en sustitución de Ucrania. La BBC podría aprovechar la ocasión para rendir tributo a la cantante tal y como hizo la RAI italiana con Raffaela Carrá durante la segunda semifinal de Eurovisión 2022.