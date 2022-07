Eurovisión 2023 se celebrará en el Reino Unido. Así lo ha anunciado la UER a través de un comunicado que ha publicado en su página oficial. El pasado mes de junio, la EBU ya anunció que la próxima edición del certamen europeo no se celebraría en Ucrania a pesar de la victoria de Kalush Orchestra en Turín con "Stefania".

La Unión Europea de Radiodifusión también ha anunciado que el proceso de selección para elegir la sede empezará esta misma semana. Varias ciudades británicas ya se han postulado para albergar la 67ª edición del certamen europeo, entre ellas, Glasgow, Londres, Manchester, Liverpool, Edimburgo, Cardiff, Birstol Brighton o Leeds. En unas semanas, la UER publicará la lista oficial de ciudades candidatas.

“The United Kingdom will host #Eurovision 2023! ������������



➡️ Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6“