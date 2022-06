El Festival de la Canción de Eurovisión es una de las producciones televisivas más complejas del mundo donde miles de personas trabajan y asisten al evento. Por eso mismo es necesario empezar a preparar el evento prácticamente cuando se acaba de celebrar la final de la edición anterior. Y dado que la guerra sigue en curso desde la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022, la EBU se ha tomado todo junio para "realizar una evaluación completa y un estudio de factibilidad con especialistas" tanto de la emisora pública de Ucrania como de terceros, ahondando en temas de seguridad y protección, según informan en este comunicado.

“The @EBU_HQ has issued the statement below regarding the hosting of next year’s #Eurovision Song Contest.



Find it online here ➡️ https://t.co/mAxSdReBj3 pic.twitter.com/JYqy58eHqV“