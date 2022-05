"Siempre encontraré el camino a casa, aunque todos los caminos estén destruidos", canta la canción "Stefania", el tema con el que Ucrania ha ganado Eurovisión 2022 con 631 puntos. La canción de Kalush Orchestra, que fue compuesta antes de que estallase la guerra, cobra ahora un significado especial y se ha convertido en un himno por la paz que ha resonado en Europa, obteniendo 439 puntos del público.

Para los seis integrantes de la banda, el certamen de Eurovisión de este año representa una oportunidad única para que el mundo ponga su foco en la crisis humanitaria que vive Ucrania. Dos días antes de estallar la guerra en Ucrania, el grupo Kalush Orchestra aceptaba la invitación de la televisión ucraniana para representar al país en Eurovisión 2022.

"Prometemos a todos los ucranianos que estaremos a la altura de su elección. En tiempos difíciles para nuestro país, daremos a conocer nuestra presencia en el mundo entero. Estamos listos para representar a Ucrania en toda Europa", señalaron desde el grupo cuado el comité del Vidbir, el proceso de selección del país para el festival, les ofreció el billete a Turín.

Letra de "Stefania" en castellano: Kalush Orchestra representa a Ucrania en Eurovisión

Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa



Ella meció mi cuna, me dio el ritmo y quizás la fuerza de voluntad, porque siempre me dio y nunca me pidió

Probablemente sabía más que Salomón.

Siempre volveré a ti por caminos rotos

Ella me dejará dormir, ella me dejará dormir, en fuertes tormentas

Levantará dos puños como balas, tal como lo hacía la abuela

Ella me conocía muy bien, no se dejaba engañar aunque estuviera cansada, me mecía a tiempo.

Arrorró, arrorró, arrorró



Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa



Ya no uso pañales pero ma, pero ma, ¡basta! Como si no fuera un adulto que puede pagar sus cosas

Ya no soy un niño pero ella se sigue enojando. Yo camino y ella me maldice.

Todavía eres joven, ma, estás en la cima y si yo no valoro esto ahora, estaré en un callejón sin salida

Llegando a la cima canto mi canción con todo mi amor

Arrorró, arrorró, arrorró



Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa



Estefanía mamá, mamá Estefanía

El campo se llena de flores pero tú, de canas

Cántame una canción de cuna, mamá

Todavía quiero escuchar tu palabra amorosa