La banda ucraniana Kalush Orchestra gana Eurovisión 2022 y da la tercera victoria a Ucrania en el certamen europeo con el tema "Stefania". La canción de los vencedores de la 66ª edición del festival mezcla los ritmos folclóricos con el hip hop y la música electrónica. Desde que la banda aceptó representar a Ucrania en Turín -tras la retirada de Alina Pash- y después del estallido de la guerra el pasado 20 de febrero, la banda ha ocupado los primeros puestos en las casas de apuestas oficiales. Finalmente, los pronósticos se han cumplido esta noche y Kalush Orchestra se ha alzado con el ansiado micrófono de cristal.

La actuación de los ucranianos ha sido una de las más emocionantes de la noche. El grupo ha defendido sobre el escenario de Turín una propuesta con muchísima personalidad e identidad con el fin de demostrar que la cultura y el pueblo de Ucrania existe y está en peligro. La UER no ha podido evitar que la actuación ucraniana fuera 100% apolítica debido a las difíciles circunstancias que vive el país actualmente. El grupo de rap ha remarcado en su escenografía los colores azul y amarillo de su bandera nacional. "Stefania" está dedicada a la madre del líder del grupo, Oleg Psyuk, sin embargo, la guerra cambió totalmente su significado y empezó a cobrar un nuevo significado, llegando a convertirse en un símbolo de la resistencia del pueblo ucraniano. La actuación de los ucranianos también ha contado con un 'breakdance' que ha hecho que el estadio retumbara sin cesar.

Se trata de la tercera victoria de Ucrania en Eurovisión. La última la consiguieron exactamente hace seis años, el 14 de mayo de 2016, en Estocolmo. Jamala se proclamó ganadora con "1944", un tema, cantado en lengua tártara, que habla sobre la deportación de los tártaros de Crimea a principios de los años 40. La primera victoria de Ucrania llegó tan solo un año después de su debut en el certamen europeo, en el año 2004, Ruslana se hizo con el triunfo en Estambul con la canción "Wild Dances".

Los ganadores de Eurovisión han recibido 631 puntos en total (439 del público y 192 del jurado), en una de las finales más abiertas de los últimos años. La plata se la ha llevado Reino Unido la balada "SPACE MAN" interpretada por Sam Ryder. El top ten de esta edición lo completa. Ya puedes volver la final de Eurovisión 2022 completa en RTVE Play. El bronce se la ha llevado España gracias a Chanel que ha interpretado "SloMo" sobre el escenario del Pala Olimpico de Turín. España ha recibido puntos de 35 jurados de 40, los únicos que no se han acordado de España han sido Finlandia, Letonia, Estonia, Ucrania e Italia.

Por su parte, Chanel ha conquistado a toda Europa con su espectacular "SloMo". El estadio se ha venido abajo cuando la representante española ha salido al escenario italiano para cantar y bailar como solo ella sabe hacerlo. La artista hispano cubana nos ha regalado una de las actuaciones más increíbles de toda la noche.

Chanel ha brillado esta noche más que nunca y ha hecho el mejor de sus pases sobre el el Pala Olímpico, y mira que ayer dejó a todos con la boca abierta en la la actuación del jurado. La representante de España ha estado muy bien arropada sobre el escenario, la cantante ha bailado junto a su equipo formado por María Pérez, Raquel Caurín, Exon Arcos, Josh Huerta y Pol Soto. Todos, sin excepción, han puesto toda la carne en el asador.

A pesar de ello, la candidata española ha quedado en tercer puesto con puntos. La catalana ha obtenido 228 puntos por parte de los espectadores y 231 por parte del jurado profesional.

El británico Sam Ryder ha conseguido el mejor resultado del Reino Unido desde el año 2002 cuando Jessica Garlick logró un tercer puesto con el tema "Come Back". Sam Ryder nos ha llevado al espacio con una actuación sublime y un pase estratosférico de "SPACE MAN" . El británico ha empezado su performance dentro de una estructura gigante de luces que simulaba una nave espacial. Una estructura que se ha mantenido cerrada hasta el último estribillo de la canción cuando el británico Sam Ryder se ha marcado un solo de guitarra. Ryder, que tiene una de las mejores voces de la edición, ha transmitido muchísimo y ha sabido conectar muy bien con la cámara. Pese no haberse llevado la victoria a casa, estamos seguros que su actuación perdurará para los anales de la historia del festival . Ha nacido una estrella. Reino Unido ha finalizado en segundo puesto con 466 puntos.

La desgarradora balada " Hold Me Closer " partía como una de las favoritas para ganar la 66ª edición y aunque finalmente no ha podido lograr la séptima victoria para Suecia en Eurovisión, se ha llevado una de las ovaciones más grandes de la noche. Suecia ha recibido un total de 438 puntos.

Italia:

Los anfitriones de Eurovisión 2022 han sido séptimos con 268 puntos. Mahmood & Blanco nos han provocado auténticos 'escalofríos' cuando han interpretado su tema "Brividi" sobre el escenario de Turín. Ambos hacen un tándem muy interesante que ha encajado a la perfección y que ha conseguido transmitir mucho. La complicidad entre los italianos ha traspasado la pantalla con una escenografía que ha apostado por el blanco y el negro.

Italia tenía muy difícil volver a ganar el certamen, la última vez que un país anfitrión se alzó con el Micrófono de Cristal fue en 1994. Lo que no puede decirse es que el dúo musical no lo haya intentado. La actuación de Italia ha sido sin duda la más aplaudida de la noche, pero el calor del público que se encontraba en la arena no ha sido suficiente para llevarse el triunfo. Italia ha recibido un total de 268 puntos.

Laura Pausini ha abierto la Gran Final a la italiana

La icónica Laura Pausini, presentadora del Festival de Eurovisión 2022, nos ha regalado en la Gran Final de Eurovisión 2022 un medley con algunas de las mejores canciones de su carrera como "Le Cose Che Vivi", "Lo Canto", "La Solitudine" y "Scatola". Vuelve a ver el gran opening de la final en RTVE Play.

La actuación de Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021

Los ganadores de Eurovisión 2021 no han querido perderse la 66ª edición del Festival de Eurovisión. La banda de rock consiguió el año pasado el tercer triunfo para Italia en Eurovisión con su cancion "Zitti E Buoni". Esta noche han interpretado en directo por primera vez su nuevo single "Supermodel". Además de dejarnos a todos con la boca abierta, la banda italiana ha entregado el micrófono de cristal a Kalush Orchestra de Ucrania.

