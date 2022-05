Por qué conoces ya a los de Finlandia, con qué canción lo petaron ya

No suele ser habitual encontrar rostros conocidos entre los concursantes de Eurovisión. Aunque esto no siempre fue así. ABBA, Franco Battiato, Céline Dion o Cliff Richard ya contaban con una consagrada carrera y fama antes de participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022. Siguiendo sus pasos, este año, la 66 edición del certamen eurovisivo cuenta con una banda de sobra conocida, los finlandeses, The Rasmus.

Los representantes del país nórdico participan esta noche en la segunda semifinal en la que se decidirá si pasan o no a la gran final del sábado. La banda es una de las favoritas de la noche y se espera que este 14 de mayo estén compitiendo por el Micro de cristal junto a las otras 24 delegaciones, entre las que se encuentra la de España -en el Big Five- con Chanel y su SloMo.

The Rasmus: 30 años de dinastía rock The Rasmus lleva junto desde hace casi tres décadas y es una de las bandas más reconocidas de Finlandia, el país al que representará en Eurovisión con su tema Jezabel. Un tema muy cañero, fiel al estilo al que nos tiene acostumbrado la banda, con una letra muy pegadiza y pop gótico. Pero muchos los conocerán por su mítico In the Shadows, su gran éxito. Perteneciente a su segundo disco de estudio Dead Letters (2003), el single se convirtió rápidamente en su marca de identidad. Recibió dos discos de platino y vendió más de 1 millón de copias, rompiendo el récord de ventas de su país. Un éxito comercial con el que lograron numerosos premios en toda Europa. Un temazo rotundo con el que lograron traspasar las fronteras y que hoy día supera los 100 millones de escuchas en Spotify. Especialmente populares en la década de 2000, a lo largo de su carrera han vendido más de 5 millones de discos. Aunque es verdad que, en los últimos años, su proyección internacional ha sido menor, el paso por Eurovisión 2022 podría ser un trampolín que relance a la banda.