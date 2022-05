Chanel sigue en la carrera para ganar el festival de Eurovisión. Tras realizar su tercer ensayo en el Pala Olímpico de Turín, la cantante ha recibido una de las ovaciones más grandes de la prensa acreditaba que se encontraba dentro del estadio que albergara el próximo sábado 14 de mayo la final de la 66ª edición del certamen europeo. La artista hispano cubana ha vuelto a brillar sobre el escenario italiano con una puesta en escena ya consolidada. Se han ajustado algunos planos y se han realizado movimientos más perfectos con respecto a los segundos ensayos del sábado pasado. "Ha sido increíble, quiero verlo ya" han sido las primeras palabras de Chanel tras cantar "SloMo" sobre el escenario de Turín.

La representante de España ha vuelto a pisar el escenario de Turín como ella solo sabe. Chanel Terrero ha derrochado carisma, sensualidad y energía con una escenografía que grita autenticidad y marca España. Los toques latinos y flamencos que sorprendieron en el segundo ensayo han vuelto a ser lo más comentado entre la prensa especializada que se encontraba hoy presente. La realización de "SloMo" también ha sufrido algunas modificaciones con respecto al jueves. La delegación española ha pulido la espectacular iluminación haciéndola aún más impactante.

El equipo de baile, formado por Exon Arcos, Pol Soto, Josh Huerta, Raquel Caurín y María Pérez, ha vuelto a mostrar la fuerza que tanto les caracteriza sobre el escenario. La nueva coreografía en el último de los estribillos de "SloMo" ha funcionado hoy a la perfección, los bailarines y la cantante han cuadrado cada uno de los pasos. El punto álgido de la escenografía de España sigue siendo el 'dance break' en la que Chanel brilla de una manera única. Este ha sido el primero de los tres ensayos que Chanel realiza entre hoy y mañana de cara a la Segunda Semifinal del festival que se celebra el jueves. En la gala de mañana, que se emite en La 1 de TVE y en RTVE Play a partir de las 21:00 horas, podrá verse un trozo de la actuación realizada de Chanel.

Otro de los momentos en los que Chanel destaca es en el solo con progresión de notas ascendentes que realiza en la parte final de la canción. La representante española ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta y ha demostrar que Chanel canta y baila al mismo tiempo sin ningún problema. Tras la actuación, las casillas de España en las casas de apuestas se han tintado de verde.

Medios especializados como Wiwiblogs o Eurovision Hub han reaccionado muy positivamente al ensayo de España. "No tenemos palabras", "No puedo respirar" y "España 2023" son algunos de los titulares que han lanzado en sus redes sociales tras el pase que ha hecho la española en Turín.

