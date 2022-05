Falta muy poco para que Chanel conquiste a toda Europa. El sábado 14 de mayo se subirá al escenario del Pala Olímpico de Turín para dejar a todo el continente con la boca abierta. La representante española lleva una de las puestas en escena más ambiciosas de la edición con grandes cambios con respecto a la que la artista hispano cubana presentó en el Benidorm Fest.

La propuesta más latina de Eurovisión no dejará indiferente a nadie. Vestida por un icónico diseño de Palomo Spain, Chanel intentará lograr la tercera victoria de España en el certamen europeo. Pero no solo eso, la candidata española podría este año romper varios hitos en Turín que se le resisten a España desde hace varios años. ¿Cuántos de ellos conseguirá batir Chanel Terrero?

Pero el de Ruth Lorenzo no fue el único top ten de la pasada década. Dos años antes, en la edición de Bakú 2012, la sevillana Pastora Soler logró una hazaña que no se conseguía desde 2004. “ Quédate Conmigo ” partía como una de las favoritas de la edición y cumplió con los pronósticos. A tan solo tres puntos se quedó Pastora Soler de lograr el centenar de puntos.

Eurovisión 2022 - Ruth Lorenzo canta "Dancing in the rain" en la despedida de Chanel

Un poco menos de tiempo ha pasado desde que España consiguiera estar entre los diez mejores de Eurovisión. La última artista en conseguirlo fue Ruth Lorenzo con “Dancing in the Rain” . La murciana logró en Copenhague 2014 un décimo puesto gracias a su aplaudida interpretación. La española quedó empatada a 74 puntos con la anfitriona Dinamarca que quedó finalmente en novena posición.

Desde 2015 sin superar el 20º puesto

No han sido buenos años para España en Eurovisión. Desde el año 2015, nuestro país ha ocupado los últimos puestos de la tabla. Edurne fue 21º en Viena con "Amanecer", Barei fue 22º en Estolcomo con "Say Yay", Manel Navarro fue 26º en Kiev con "Do it for your lover", Amaia y Alfred fueron 23º en Lisboa con "Tu canción", Miki Núñez fue 22º en Tel Aviv con "La venda" y Blas Cantó fue 24º en Róterdam con "Voy a quedarme". ¿Logrará Chanel romper con esta mala racha? El sábado 14 de mayo lo descubriremos.