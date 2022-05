¡Ahora sí! Eurovisión ha arrancado de verdad. Ya hemos visto a todos los países del Festival desfilar en la alfombra turquesa de la Openinig Ceremony. Chanel ha vuelto a ejercer de favorita. Se nota que este año la candidatura de España tiene opciones reales de ganar. Nunca nos habíamos sentido así desde hace muchos años.

Los medios internacionales se han rifado sus declaraciones. Ha sido de las más requeridas en su recorrido de 200 metros por la alfombra. Las apuestas la sitúan en quinto lugar para ganar Eurovisión.

El estilismo de Chanel

Chanel ha brillado en el posado más glamuroso de Eurovisión con este corsé rojo muy emballenado con lunares negros de escote completamente recto. Lo ha combinado con una falda asimétrica corta y negra. El complemento perfecto ha sido este sobretodo de tul rojo con cola impresionante. Todo de It Spain: "Me siento guapísima". Detrás del estilismo está Raúl Amor, responsable de vestuario de la Delegación Española.

Chanel ha necesitado la ayuda de sus bailarines para colocar su larga cola de tul en la Opening Ceremony de Eurovisión 2022 Reuters

Ha vestido de ganadora, "llegó la mami". Y otra vez ha apostado por una imagen totalmente española. Nos ha reconocido además que está emocionada con todo lo que le está llegando desde las redes sociales: "Fue muy fuerte. Cuando salimos empezaron los mensajes y fue: «¿es real?». Me iba a echar una siesta y no me la eché"

Chanel con sus bailarines en la inauguración de Eurovisión 2022 Reuters

La candidata española está destacando en Eurovisión, no solo por su número impresionante con el que esperamos traernos a España el micrófono de cristal, sino por su estilismos, siempre de marcas nacionales. De hecho, para brillar en el Festival, ha elegido un traje de Palomo Spain que ha sido muy comentado desde que RTVE lo mostró en primicia.